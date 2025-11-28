Viikonlopun ravit: 75-kisat Mikkelin sijasta Jokimaalla – suomalaisväriä myös Solvallassa ja VincennesissäMarraskuun ravitapahtumat huipentuvat Lahden Jokimaalle lauantaina. Ruotsin Toto85-peli ratkaistaan maan pääradalla Tukholmassa.
Perjantai 28. marraskuuta
Perjantaina ravataan Turussa kymmenen lähdön verran. Illan pääpeli on Toto5. Nordetia, Ypäjä Säihkyvä, Teijan Romeo, Piece of Anemone ja Hereiam D C ovat kohdelähtöjen mahdollisia menestyjiä. Viimeksi mainittu kilpailee Lännen Loikka -karsinnassa, mistä etenee kolme parasta 15. joulukuuta ajettavaan finaaliin.
Metsämäessä ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.07. Toto5-peli starttaa kello 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Bollnäsin ja Kalmarin kaviourilla xpress-muodossa.
Peliaika päättyy kello 21.30.
Ranskan pääradalla Vincennesissä nähdään suomalaisväriä kansallisen suurpelin Quinten kohdelähdössä, kun Antti Ojanperän tallin suomalaishevonen Goodwin Zet hakee revanssia viime kerran taipumiselleen. Santtu Raitala palaa kärrylähdössä rattaille.
Lähtö ajetaan Suomen aikaa kello 21.15.
Lauantai 29. marraskuuta
Tämän viikon Toto75-kierros piti ajaa Mikkelissä, mutta turvallisten rataolosuhteiden takaamiseksi ravit siirrettiin ajettavaksi Jokimaalle. Päätös Lahteen siirtämisestä tehtiin torstaina.
Iltapäivän ykköspalkinto maksetaan kuudentena Toto75-kohteena ajettavassa Mikkeli Cupin finaalissa, missä voittaja kuittaa 8000 euroa. Rebel Heart, Mission Impossible ja Perfecto.
Fat Rabbit ja Amanda Evo ovat kierroksen luotetuimpia hevosia.
Pääpelissä on 30 000 euroa lisärahaa jaossa. Potti voi olla näin ollen 120 000 euroa.
Jokimaalla ravit alkavat kello 13.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.
TotoTV-studiolähetys kello 13.00-17.00.
Ruotsin Toto85-kierros ratkaistaan Solvallassa. Suomalaisittain mielenkiintoisin lähtö on kuudes kohde, joka on kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Big Noon Pokalen. Paalulta lähtevät kolmevuotiaat saavat 20 metrin etumatkan. Viivalla nähdään myös kaksi suomalaishevosta, kun lähtöön osallistuvat Kymenlaakso-ajon sankari Shackhills Gambler ja Kasvattajakruunussa yllätysvoiton ravannut Make Cash. Lähdön ykköspalkinto on 300 000 kruunua.
Peliaika päättyy kello 17.10.
Sunnuntai 30. marraskuuta
Sunnuntaina ravataan Jyväskylässä yhdeksän lähdön päiväravit. Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Toisessa kohteessa kilpaileva Stormi pyrkii kirkastamaan tauluaan sopivassa seurassa.
Ensimmäinen lähtö starttaa kello 13.07. Pääpelin jättöaika päättyy kello 14.10.
Ruotsin GS75-peli ratkaistaan Färjestadin kaviouralla.Peliaika päättyy kello 16.00.
