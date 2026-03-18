Päivän ravit: Nelivuotiailla huikea kauden avaus VermossaKeskiviikkona kisataan Vermossa Toto75-ravit. Pääpelin jälkeen haetaan asetelmia nelivuotiaiden lämminveristen ikäluokkakahinoihin. Illalla on vuorossa Ruotsin Toto86.
Vermossa 75-pelin ulkopuolelle on piilotettu todella laadukas nelivuotislähtö, jossa osanottajien laatu korvaa määrän. Viivalla on äärimmäisen kova viisikko. Useimmat kilpailijat avaavat kautensa tänään.
Ainoastaan Piccolo Cocktaililla on tuoreehko Solvallan startti alla, mutta Fuego Combo, Make Cash, EL Narnia ja Magnitude palaavat talvitauolta. Kahden viimeksi mainitun ikäluokkahevosen kuulumisia voi lukea keskiviikkona MT Hevosissa ilmestyvässä Hannu-Pekka Korven haastattelussa.
Suomenhevosista illan mielenkiintoisin hevonen on kautensa avaava Viulan Voitto. Petri Mäkisen valmentama tamma päätti viime kautensa joulun alla divisioonafinaalin voittoon Vermossa.
Yhdeksänvuotiaalle tammalle on tälle vuodelle varmasti isoja suunnitelmia. N.P. Onni ja Teijan Romeo pinkovat paalulta karkuun takamatkalta lähtevää huippumenijää.
Vermon 11 lähtöä käsittävät ravit alkavat kello 18.00. Samaan aikaan alkaa TotoTV:n studiolähetys, jossa isäntänä toimii Jere Törmänen ja asiantuntijana Marko Lähteenmäki. Varikolta välittää tietoa Maija Kerisalmi.
Toto75-peli menee kiinni kello 19.00. Peliä vauhdittaa noin 37 000 euron jackpot.
Illalla pureudutaan Ruotsin Toto86-peliin. Kohdelähdöt ajetaan tällä kertaa Bergsåkerissa ja Solvallassa. Pelissä on noin 737 000 euron kokoinen jackpot.
Katja Melkon tallista starttaava High On Pepper on ollut alkuvuodesta hyvässä vireessä. Neljästä startista on tullut kaksi voittoa ja yksi kakkossija. Jorma Kontio jatkaa väkivahvan ruunan rattailla.
Vastus on kunnioitettavaa tasoa, mutta etukäteen kovimmat kilpakumppanit Kentucky River ja Bengan avaavat kautensa keskiviikkona.
Jouni Hillbom kilpailee Solvallassa kahdella hevosella. Viivalla ovat viime syksynä tiensä Ruotsin Breeders Crownin finaaliin asti selvittänyt Molly Jo Poof sekä Grove’s Poppy Poof.
Bergsåkerissa vierailee keskiviikkona Antti Ala-Rantala. Lämminverisistä ”Häjyn” matkassa on Love Lee Hook. Kylmäverilähdöissä juoksevat puolestaan Jazzå sekä Kall Tekno.
Toto86 starttaa kello 21.30.
