Päivän ravit: Kuopion haastajadivarissa kovakuntoinen nelikko Maanantaina illan pääravit ajetaan Kuopiossa. Kesäravien tunnelmaan laskeudutaan Loviisassa.

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Negroamarolle laitetaan Kuopiossa kengät jalkaan. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Lämminveristen kovin sarja Kuopiossa on haastajadivisioonan karsinta. Euronelkun tekijät joutuvat puntaroimaan suosikkikatraan viime aikojen otteita tarkasti.

Negroamaro on voittanut kevätkesän laukattomat starttinsa. Alla on ylivoimavoitto Killeriltä. Siellä hevonen kilpaili ilman kenkiä, mutta tällä kertaa Heikki Mikkonen on etukäteen ilmoittanut hevosella olevan tällä kertaa kengät jalassa.

Matti Nisosen Millstoutilla on jälleen yönmusta lähtöpaikka. Killerin Eliitissä Einari Vidgren oy:n omistama ori ohitti hurjassa lopetuksessa useammankin hevosen. Millstout on hienon loppukirinsä perusteella hurjassa kunnossa, ja voitto roikkuu ilmassa.

Edellä mainitun kaksikon sisäpuolelta starttaavat kovat Second Opinion ja Cheops. Second Opinion saattaa olla ykkösehdokas keulahevoseksi. Joka tapauksessa keulaan on tarjolla enemmän hevosia kuin sinne pääsee. Matias Salon Cheops on tauluaan paljon parempi menijä.

Suomenhevosten kovin sarja on jätetty euronelkun ulkopuolelle. Lähdössä on lukuisia hevosia, jotka hakevat tälle kesälle nähtyä parempia tulosrivejä. Parhaiten pelin päällä on viime starteissaan ollut Hetimite. Martti Ratisen treenattava nappasi toukokuun lopussa Oulussa hienon voiton ja oli Vieremällä kovassa lähdössä neljäs.

Kuopion päätöslähdössä ohjastavan Tommi Törnvallin kuulumisia voi lukea tänään MT Hevosista.

Loviisassa on ohjelmassa kauden avausravit. Kesän aikana Loviisan radalla ravataan kolmesti. Itä-Uudenmaan Oriyhdistys täyttää tänä vuonna sata vuotta. Ravirata valmistui muutaman sadan metrin päähän Loviisan torista vuonna 1950.

Ohjelmassa on kymmenen ravilähtöä ja Loviisassa illan pääpelin virkaa toimittaa Toto4.

Ruotsissa iltapäivän lounasravit kilpaillaan Bodenissa, jonne matkaa Suomesta runsaasti hevosia taustajoukkoineen. Illan pääraveissa Halmstadissa ajetaan tammakilpailu StoSprinternin karsintoja.

Halmstadissa suomalaisväriä suurkilpailukarsinnoissa tarjoavat Jorma Kontio, Katja Melkko sekä Hanna Lähdekorpi.