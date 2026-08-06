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87-vuotias Eero Pelto-Arvo on nähnyt suomalaisen maaseudun muutoksen hevosten käytöstä nykypäivän koneisiin.

Eero Pelto-Arvo aloitti metsätyöt 14-vuotiaana ‒ silloin puut kaadettiin pokasahalla ja juonnettiin hevosvoimin metsästä pois

Eero Pelto-Arvo ehti tehdä metsätöitä aikana, jolloin tukit juonnettiin metsästä hevosilla ja puut kaadettiin pokasahalla. Kannuslainen metsämies on nähnyt omin silmin, miten raskas käsityö muuttui moottorisahojen, hakkuukoneiden ja traktoreiden myötä kokonaan toisenlaiseksi arjeksi.
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Metsä|Historia ja perinne
6.8.202618:00
Aida Salminen
Kannus
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