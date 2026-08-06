Kannus
Eero Pelto-Arvo aloitti metsätyöt 14-vuotiaana ‒ silloin puut kaadettiin pokasahalla ja juonnettiin hevosvoimin metsästä pois
Eero Pelto-Arvo ehti tehdä metsätöitä aikana, jolloin tukit juonnettiin metsästä hevosilla ja puut kaadettiin pokasahalla. Kannuslainen metsämies on nähnyt omin silmin, miten raskas käsityö muuttui moottorisahojen, hakkuukoneiden ja traktoreiden myötä kokonaan toisenlaiseksi arjeksi.
Tilaajalle
Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat