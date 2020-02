Antti Aarnio-Wihuri halusi kaataa 280 hirveä ennen kasikymppisiään: "Ammuin kymmenpiikkisen uudenvuoden aattona"

Kari Salonen

Wihurin pääkonttori Kulosaaressa valmistui Suomen itsenäistymisen vuonna 1917 hotelliksi Pietarista tuleville vieraille. Hotellina rakennus toimi vuoden 1939 loppuun. Wihuri Yhtymälle rakennus siirtyi vuonna 1963. Lars Sonckin suunnittelema kivitalo on hienosti kunnostettu. Antti Aarnio-Wihuri kertoo, että eritoten meren puoleinen rakennuksen julkisivu vaatii jatkuvaa huolenpitoa.

"Maanviljelys – sehän on päätoimi! Bisnestä teen sivutoimisesti, että on varaa harjoittaa maanviljelystä", monialayritys Wihurin pääomistaja ja sukuyhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Aarnio-Wihuri laskee leikiksi ajankäyttöään ja työuraansa.

Aarnio-Wihuri täyttää 24. helmikuuta 80 vuotta. Jalka nousee yhä traktorin pukille ja kädet puimurin ohjaimiin. Näin kävi viime syksynäkin sekä Kuusistossa Jullaksen kartanon pelloilla että tilalla Norskatan saaressa:

"Kyllä, melkein kaiken puin itse. Poikiani olen opettanut myös, ja puivat hekin osan. Samaten kylvöt ja kasvinsuojeluruiskutukset teen itse."

Tilanhoitaja katsoo tilan perään silloin, kun isäntä on poissa. Peltotöiltä hän ei malta jäädä paitsi.

"Se on niin paljon helpompi haukkua itseään huonosta työstä."

Maanviljelys on Aarnio-Wihurin mukaan siitä kiitollista hommaa, että kevään kylvöistä näkee jo kolmen viikon kuluttua, onko tehnyt hyvää vai huonoa työtä.

"Bisneksessä saattaa mennä kaksikin vuotta ennen kuin tietää, oliko päätös viisas vai tyhmä", Aarnio-Wihuri vertaa.

Haastattelin toimittajana Antti Aarnio-Wihurin viimeksi parikymmentä vuotta sitten – silloinkin mies oli palannut Jullaksen pellolta, kevätkynnöistä. Nyt tapaamme Kulosaaren pääkonttorilla Wihuritalolla. Konttorin pomot tiesivät odottaa puheluita ja uusia ideoita suoraan traktorin ohjaamosta.

"Siinä voi ajatella kaikenlaisia asioita."

Riskinsä on maanviljelyksessäkin jos niitä on kosolti liiketoiminnassakin.

"Voi, vaikka kuinka paljon! Se on mielenkiintoista, jos talvi jatkuu tällaisena (lauhana). Minullakin on ruista 30 hehtaaria, miten se selviää? Pahin olisi, jos tulee kuivaa keväällä ja sopivasti pakkasia, kun maa vielä märkää. Silloin se nostaa juuret ylös."

Maaliskuun loppu ja huhtikuu ovat oraille hankalinta aikaa.

Wihuri on yli sadan vuoden aikana kasvanut pienestä perheyhtiöstä maailmanlaajuisesti toimivaksi monialakonserniksi. Antti Aarnio-Wihuri on vasta toinen omistaja perheyhtiön johdossa.

Neljällä eri toimialalla – pakkausteollisuus, päivittäistavaratukkutoiminta, tekninen kauppa ja liikelentotoiminta – toimivan Wihuri-konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 1,9 miljardia euroa. Pakkausteollisuutta Pohjois-Amerikassa harjoittava Winpak ja Euroopassa toimiva Wipak käsittävät yli puolet koko konsernin liikevaihdosta. Muovipakkaukset ovat kehittyneitä muovikalvopakkauksia, joita käytetään elintarviketeollisuudessa ja lääketeollisuuden steriileissä pakkauksissa.

Päivittäistavaratukkutoiminta eli Wihuri Oy Aarnion Metro-tukun valikoimaan kuuluu noin 20 000 tuotteen valikoima. Kasvava osa sitä on hotelli-, ravintola- ja kahvila-sektorin tukkupalvelut.

Tekninen Kauppa käsittää muun muassa trukit, moottorit, maanrakennuskoneet ja viimeksi tulleen John Deeren maatalouskoneiden edustuksen Suomessa ja Virossa.

Wihuri toi Suomeen ja markkinoi Caterpillarin maanrakennuskoneita ja muun muassa merimoottoreita yhteensä 72 vuotta. Nyt Caterpillar on vaihtumassa John Deereen.

Wihuritalon näyttelyvitriinistä Caterpillarin pienoismallit ovat jo antaneet tilan vihreille maatalouskoneille.

Miksi Caterpillar sai mennä?

"Heidän kauppatapansa muuttuivat. Marginaalit kapenivat, Yhdysvalloista haluttiin määrätä kaikesta... Sveitsiläinen firma osti edustuksen", Aarnio-Wihuri vastaa.

John Deeren kirkkaan vihreät maatalouskoneet ovat Aarnio-Wihurille tuttuja:

"Tunnen ne hyvin, sillä olen jo parikymmentä vuotta Deerellä kyntänyt ja puinut", Jullaksen isäntä tunnustaa.

Moottorit ja moottoritekniikka ovat aina kiinnostaneet miestä. Mitä on jäänyt tekemättä 80 vuoden elämän ja uran aikana?

"Olisin halunnut opiskella tekniikkaa. Se jäi, kun työ vei mennessään", Aarnio-Wihuri harmittelee.

Moottorit ja tekniikka ovat Aarnio-Wihurin käytössä maalla, merellä ja ilmassakin. Kuusiston salmen rannalla on laituripaikat luotsikutterille ja kahdelle Masmar-moottoriveneelle: 47-jalkaisen huippunopeus on 50 solmua. 23-metriä pitkän Masmar 75:n kolmen meridieselin yhteistehot ovat 4 500 hevosvoimaa ja huippunopeus 60 solmua.

Matka Saaristomerellä sijaitsevalle Norskatan saarelle kestää veneellä vajaat 40 minuuttia, kun matka kolmen lossin taakse Kaarinasta autolla veisi kaksi tuntia suuntaansa. Norskatalla peltoalaa on 50 hehtaaria.

1901 perustettu sukuyhtiö on Teijon ja myöhemmin Rovaniemen tehtailla valmistanut aikanaan Winha-merkkisiä moottorikelkkoja. Teijossa kootaan parhaillaan näyttelyä 50 vuoden Winha-valmistuksesta. Kelkkaliiketoiminnan Wihuri myi aikanaan Bombardierille.

Antti Aarnio-Wihuri tunnetaan myös kelkkasafarien pioneeri-yrittäjänä. Hän on vetänyt safareita, ja aikoo maaliskuussa viedä ulkomailta tulevia pakkauspuolen asiakkaita Lapin korpeen kelkkailemaan. Tavoistaan tarkka mies ei halua pukeutumisella omia Lapin kulttuuria, vaan oma poroturkkia jäljittelevä peski on keinoturkista – "Ihan lämmin sekin on!"

Kelkkasafarien vetäminen on siirtynyt Aarnio-Wihurin pojalle, maatalouskoulutuksen hankkineelle Antti Jalmarille.

Seuraava sukupolvi on siirtymässä konsernin johtoon. Vuoden alusta Wihuri-konsernin toimitusjohtajana aloitti Risto Aarnio-Wihuri, joka aiemmin toimi Teknisessä Kaupassa ja Euroopan pakkausteollisuudesta vastaavan Wipakin johdossa. Wihuri International Services Oy:n kehitysjohtajaksi on nimitetty Rakel Aarnio-Wihuri.

Nuorin poika Martti Aarnio-Wihuri vastaa Wihurin Pohjois-Amerikan toiminnoista.

Tilauslentotoimintaa harjoittava Wihuri Aviationilla on nykyisin käytössään kolme omaa konetta ja muutama asiakkaan omistama jetti, joita Wihuri operoi.

Antti Aarnio-Wihuri kertoo luovuttaneensa oman lentolupakirjansa pois, kun hän täytti 70 vuotta. Hän vakuuttaa osaavansa yhä tuoda koneen tarvittaessa ehjänä kentälle. Lentokapteenin tunteja on kertynyt yhteensä 4 000.

Syntymäpäiviä mies kertoo viettävänsä kiertämällä ja kahvittelemassa perheyhtiön Suomen toimipisteissä. Aikaa kakkukahveilla kuluu neljä päivää.

Aarnio-Wihuri oli asettanut itselleen erikoisen tavoitteen ennen 80 vuotta täyttämistään:

"Syksyllä oli kova kiire metsästyksessä, että saisi ennen kasikymppisiä kaadettua yhteensä 280 hirveä. Uudenvuoden aattona se sitten tuli täyteen: ammuin kymmenpiikkisen hirven Norskatassa omalle pellolle."

Fakta

Wihuri-konserni

– Teollisuutta ja kauppaa vuodesta 1901 harjoittanut suomalainen perheyhtiö ja kansainvälinen monialakonserni.

– Nykyinen Wihuri-konserni syntyi, kun merenkulkuneuvos Antti Wihurin liiketoiminta fuusioitiin vuonna 1961 Hjalmar Aarnion perustaman Aarnio Oy:n kanssa. Yrityksen nimeksi tuli Wihuri Oy.

– Liikevaihto 1,9 miljardia euroa (2018).

– Toimialat: pakkausteollisuus, päivittäistavaratukkutoiminta, tekninen kauppa ja liikelentotoiminta.

– Pakkausteollisuutta Pohjois-Amerikassa harjoittava Winpak on noteerattu Toronton pörssissä. Wipak toimii Euroopassa ja Aasiassa, yhteensä pakkausteollisuudessa 21 tuotantolaitosta.

– Henkilöstöä: 5 284 (2018)

Antti Aarnio-Wihuri esittelee kelkkasafarikuviaan. Kelkkailu kuuluu yhä harrastuksiin, ja keväthangille Lappiin hän suunnittelee vievänsä ryhmän asiakkaita maaliskuussa.