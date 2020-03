Video: Koronapyörä otetaan käyttöön, kun tuntuu hankalalta – laukaalainen perheenisä keksi riemastuttavan ratkaisun lapsien protesteihin

Piti se tämäkin kevät nähdä: kaikki on kielletty. Ainakin melkein. Kun poikkeuskeinot on otettu käyttöön, huumori voi olla joskus ainoa toimiva lääke.

Koronaviruksen aiheuttamat toimet ovat herättäneet kysymyksiä lapsiperheissä. Laukaalainen perheenisä on kehittänyt haasteeseen hersyvän ratkaisun: koronapyörän.

Koronapyörän "onnenavainta" pyöräyttämällä valkenee ilman kummempia selvityksiä, missä saa olla ja missä ei.

Kun voimavaroja on, tykkään hassutella lasten kanssa, kertoo Tatu Karttunen. Hän oli nähnyt aiemmin netissä videon, jossa onnenpyörästä oli tehty huumoriversio. Siitä idea lähti.

Yllä olevalla videolla hän selventää pyörän toimintaperiaatteita.

Karttunen tunnetaan myös pienyrittäjien puolestapuhujana. Hän on perustanut kolmen muun ihmisen kanssa vapaaehtoisvoimin Suomen Vertaisyrittäjät ry:n, jonka tavoitteena on antaa henkistä tukea ja neuvoja muille yrittäjille. Koronakriisi on korostanut avun tarvetta.

Lapsia on perheeseen siunaantunut kuusi ja isällä on päivisin päävastuu arjen pyörittämisestä.

"Nyt olemme sopineet, että vaimo käy päivät töissä ja minä hoidan kotipuolen hommat tämän hässäkän ajan."

Kotona olo on täystyöllistetty, eikä viiden koululaisen arkea luotsatessa hymy aina pysy huulilla. "Eiväthän yhteiskunta ja koulumaailma ole mitenkään valmistautuneet tähän. Järjestelmiä josta pitäisi tiedot löytää on suurin piirtein sata – tai siltä se ainakin tuntuu."

Nuorin koululaisista on toisella luokalla, vanhin kauppaoppilaitoksen ensimmäisellä luokalla. "Velipoika sanoo, että nyt otetaan kaikki löysät pois. Nyt on tosiaan otettu. Omien hommien hoitaminen on ajoitettava hetkiin, kun muut ovat nukkumassa."

Koronaviruksen takia tehdyt rajoitukset eivät uponneet perheen vanhimpiin lapsiin ilman vastalauseita. "Isommat pojankossit kritisoivat aika kovasti". Yökyläänkin olisi pitänyt päästä. Sävelet sai selviksi koronapyörän kanssa.

Vanhemmat lapset tajusivat heti pyörän ja "onnenavaimen" vitsin. Toisin oli perheen 5-vuotiaan tyttären laita. Hän kokeili pyöräyttää useamman kerran, mutta avain pysähtyi sinnikkäästi kohtaan "kotona". Vanhempia nauratti väkisinkin.

"Tyttöä oikein tympäisi, ettei tämä toimi ollenkaan, kun ei tämä siihen Leo´s Leikkimaahan pysähdy!"

Voit lukea Tatu Karttusen pidemmän haastattelun ensi viikon MT:stä.

Karttusella on myös Youtube-tili, johon pääset tutustumaan täältä.