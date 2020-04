Pyöräily on kovassa kasvussa – uusi Pyörämatkailukeskus ryhtyy kehittämään ja markkinoimaan alaa

Pasi Leino

Pyöräilyn suosio on kasvussa. Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry perustavat Pyörämatkailukeskuksen kehittämään ja markkinoimaan pyörämatkailua. Perustamisen rahoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

”Pyörämatkailukeskus tukee pyörämatkailualan toimijoita ja parantaa olosuhteita, jotta pyörämatkailu voi kasvaa, monipuolistua ja sujuvoitua Suomessa”, avaa Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen tiedotteessa.

Pyörämatkailussa piilee potentiaalia. Euroopan parlamentin tutkimuksen mukaan pyörämatkailun liikevaihto EU:ssa oli jo 2012 noin 44 miljardia euroa, mikä ylitti muun muassa risteilymatkailun vuosituotot.

Suomessa esimerkiksi Ylläksellä kesäkaudella 2019 pyöränvuokraus ja pyöräilyyn liittyvä palvelumyynti kasvoi 95 prosenttia edellisestä kesästä. Myös monella muulla reitistöllä, kuten Saariston pienellä rengastiellä, PyhäNäsi -Järvien reitillä Tampereen seudulla ja Etelä-Saimaalla, on nähty voimakasta kasvua pyörämatkailussa.

Pyörämatkailu tuo tuloja erityisesti maaseudun matkailuyrityksille ja palveluntuottajille sekä hiihtokeskuksiin. Pyörämatkailija myös jättää keskimääräistä enemmän rahaa paikallistalouteen.

”Viime vuosina Suomessa on kehitetty pyörämatkailua paljon paikallisesti ja alueellisesti, mutta valtakunnallinen taso on jäänyt pahasti jälkeen. Pyörämatkailuun liittyvä tieto on hajallaan ja hankalaa löytää. Pyörämatkailukeskus koostaa ja jalostaa tiedon yhteen palveluun, josta se on helposti saatavilla niin kotimaisille kuin ulkomaalaisillekin pyörämatkailijoille”, kertoo Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Pyörämatkailijoita kiinnostaa yhä enemmän hiilijalanjälki, vastuullisuus, elämyksellisyys, luonto ja hyvinvointi. Maasto- ja sähköpyöräily lisäävät pyörämatkailun ympärivuotisia mahdollisuuksia.

”Markkinoimme Suomea yhä vahvemmin kotimaisille matkailijoille. Syysloma Lapissa maastopyöräillen tai kesäviikonloppu Näsijärveä tai Saimaata kiertäen tarjoavat hauskan, elämyksellisen ja ekologisen loman. Samalla matkailija tukee kotimaista työtä ja taloutta”, Hirvonen korostaa.

Pyörämatkailukeskus määrittää Suomen merkittävimmät pitkän matkan pyörämatkailureitit yhdessä sidosryhmien kanssa ja auttaa opastuksen suunnittelussa.

Koronapandemian myötä myös ulkomaisilta matkanjärjestäjiltä on jo kuultu, että erämaiset matkailukohteet ja harvempaan asuttu seutu kiinnostavat aiempaa enemmän.

Pyörämatkailukeskus markkinoi Suomea pyörämatkailumaana erityisesti tärkeimmille markkina-alueille: Venäjälle, Saksaan, Ruotsiin, Hollantiin, Tanskaan ja Norjaan. Yhteistyötä tehdään Visit Finlandin ja muiden keskeisten matkailualan toimijoiden kanssa.