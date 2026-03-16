Tämä testi kertoo, onko riskisi sairastua sydän- tai muistisairauteen kohonnut Vain noin 30 prosenttia riskitestin käyttäjistä on miehiä, vaikka miesten riski sairastua on naisia korkeampi.

Muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 23 000 ihmistä. Kuva: Timo Filpus

Uutiset | Terveydenhuolto Jukka Koivula

Tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja muistisairaudet alkavat ja etenevät usein huomaamatta, Diabetesliitosta muistutetaan.

Diabetesliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämä verkkopohjainen kansansairauksien riskitesti kokoaa näiden sairauksien riskitekijät yhteen. Niiden pohjalta kyetään antamaan väestötutkimuksiin perustuva arvio riskistä sairastua kuhunkin sairauteen erikseen.

Testi on helppo ja nopea. Sen voi täyttää kuka vain ja missä vain, vaikka omalla puhelimella tai tietokoneella.

Testin lopussa saa käytännönläheisiä vinkkejä ja tukea elintapamuutoksiin arjessa. Testiä on hyödyllistä käyttää, vaikka jo sairastaisi jotain testin kolmesta sairaudesta, sillä testissä voi valita minkä sairauden tai sairauksien riskiä haluaa arvioida.

Kansansairauksien riskitesti julkaistiin Diabetesliiton verkkosivuilla toukokuussa 2025, ja sen on tehnyt tähän mennessä noin 150 000 henkilöä. Luku koostuu verkkosivuevästeet hyväksyneistä käyttäjistä, joten todellinen testin tehneiden määrä on luultavasti paljon korkeampi, Diabetesliitto tiedottaa.

”Testin suuri suosio kertoo, että ihmiset ovat kiinnostuneita omasta terveydestään. Kehitämme testiä edelleen ja haluamme panostaa siihen, että yhä useampi löytää testin ja kokee sen hyödylliseksi”, projektisuunnittelija Mia Färm Diabetesliitosta kertoo.

Käyttäjäkyselyyn vastanneista noin tuhannesta henkilöstä 84 prosenttia kertoi tietämyksensä lisääntyneen ja yli kaksi kolmasosaa koki motivoituneensa terveyden edistämiseen. Noin 70 prosenttia haluaa muuttaa elintapojaan ja suosittelisi testiä.

Tyypin 2 diabetekseen sairastuu Suomessa noin 23 000 ihmistä vuodessa. Noin 24 000 saa aivoinfarktin tai aivoverenvuoden, ja sydäninfarktin takia sairaalahoitoa saa noin 22 000 henkilöä. Muistisairauteen sairastuu noin 23 000 ihmistä. Nämä sairaudet ovat Suomen merkittävimpiä kansansairauksia ja sydän- ja verisuonisairaudet myös suurin suomalaisten kuolinsyy.

Sairastumisriskiin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa omilla elintavoilla.

Tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien ja muistisairauksien yhteisiä riskitekijöitä ovat esimerkiksi ylipaino, kohonnut kolesteroli ja korkea verenpaine. Yhteistä sairauksille on myös se, että ne voivat kehittyä hitaasti ja ilman oireita pitkäänkin. Esimerkiksi joka viides tyypin 2 diabetesta sairastava ei tiedä sairastavansa sitä.

Diabetesliitto: Kansansairauksien riskitesti