Kun parisuhteessa toisella pinna kiristyy, niin voimahali auttaa, tietävät Thomassonit

Kirsi ja Daniel Thomasson yrittävät muistaa huumorin. "Ettei negatiivinen kierre ja kosto jäisi päälle, vaan muistaisi hyvät asiat."

Loviisalaiset Kirsi ja Daniel Thomasson ovat osallistuneet kolmesti parisuhteen rikastuttamisviikonloppuun. Sieltä on tarttunut mukaan oppeja, jotka ovat auttaneet selviämään niin ruuhkaisista pikkulapsivuosista kuin nykyisestä korona-arjesta.

Thomassonit tutustuivat vuonna 2007 netin kautta Suomi24-sivustolla. Vantaalainen Kirsi muutti muutaman kuukauden päästä Danielin luo Pernajaan ja parin vuoden päästä soivat hääkellot. Ellen syntyi vuonna 2011 ja Vincent 2013.

Kun Kirsi Thomasson huomasi vuonna 2015 ilmoituksen parisuhteen rikastuttamisviikonlopusta, jonne sai ottaa lapset mukaan, hän innostui. Puoliso empi. Jos menee kurssille, niin tarkoittaako se, että parisuhde on kriisissä, hän mietti. Toisella ja kolmannella kerralla miestä ei tarvinnut enää suostutella.

Daniel Thomasson epäröi osallistumista kirkon järjestämälle kurssille, sillä hän ei koe itseään hengelliseksi ihmiseksi. Hengellisyys ei kuitenkaan haitannut, koska vapaaehtoisia aamuhartauksia lukuun ottamatta uskonto ei ollut esillä. Pariskunnat keskittyivät omiin suhteisiinsa.

Thomassonit suosittelevat kursseja varsinkin kaikille lapsiperheille.

"Avioeroluvut ovat aika suuria. Kursseilla olemme nähneet, miten pienet asiat voivat johtaa suuriin ongelmiin ja toisaalta miten pienillä asioilla voi vaikuttaa positiivisesti suhteeseen", Kirsi Thomasson sanoo.

Daniel Thomasson joutuu huoltoinsinöörinä olemaan paljon matkatöissä. Kun lapset olivat ihan pieniä, arki kaatui vaimon päälle. Kirsi Thomasson uhkaili jopa erolla, jos puoliso ei vaihtaisi työpaikkaa.

"Kävikin niin, että minä vaihdoin keikkatyöhön ja vähensin nelipäiväiseen", kertoo varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä Kirsi Thomasson. "Nyt pystyn paremmin suunnittelemaan töitä ja vapaita Danielin matkojen mukaan."

"Olet nykyisin paljon paremmalla päällä", mies kiittää.

Koko perheen kotonaolo koronan takia on käynyt välillä molempien hermoille. Kursseilla on kuitenkin opittu, että tärkeistä asioista ei kannata puhua silloin, kun hermot ovat kireällä, vaan rauhassa, kun molemmat ovat hyvällä mielellä. Kursseilla on myös harjoiteltu, että kun toinen puhuu, toinen keskittyy kuuntelemaan.

"Pitää myös varmistaa, että toinen on ymmärtänyt oikein. Ettei kuvittele toista ajatustenlukijaksi. Kun hermo kiristyy, niin silloin kannattaa antaa voimahali", Kirsi Thomasson nauraa.

Daniel Thomasson myöntää, että aiemmin hän helposti vetäytyi tilanteesta, kun toisella alkoi keittää ja ajatteli, että antaa tuon riehua.

"Mutta huomasin, että tilanne sulaa, kun halaa."

