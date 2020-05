Hiihtoniilon perusmuotti on liian ahdas Martin Norrgårdille – Suomen hiihtomaajoukkueen uusi huoltopäällikkö: yhteinen EU-armeija on populistinen heitto Macronilta

Vaasalainen Martin Norrgård on Suomen maastohiihtomaajoukkueen uusi huoltopäällikkö. Hän on myös poliitikko, joka on tehnyt gradunsa EU:n puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta.

Hiihtoliitto

"Arvostelu on ankaraa, jos epäonnistumisia tulee", hiihtomaajoukkueen uusi huoltopäällikkö Martin Norrgård sanoo. Hän tietää tehtävän vaatimukset: Norrgård on työskennellyt muun muassa Ruotsin, Japanin ja Britannian maajoukkueissa. Huollosta hänellä on yli vuosikymmenen työkokemus.

Paraisten poika Martin Norrgård muutti Pohjanmaalle vuonna 2003.

"Tulin urheilulukioon Vöyrille. Siitä lähtien olen ollut Pohjanmaalla."

Norrgård on 32-vuotias. Hän asuu Sundomissa Vaasassa avopuolisonsa Antonian ja kuusiviikkoisen Aston-poikansa kanssa.

Pohjanmaalla Norrgård on suorittanut myös korkeakoulututkintonsa, Åbo Akademin Vaasan-kampuksella. Valtiotieteiden maisterin tutkintoon kuuluvan gradun aihe on Euroopan unionin puolustus- ja turvallisuuspolitiikka.

Pitäisikö EU:n perustaa yhteinen eurooppalainen armeija?

”En näe sitä realistisena vaihtoehtona tällä hetkellä. Se olisi mahdoton toteuttaa nykyolosuhteissa", Norrgård vastaa.

Yhteisen armeijan on nostanut esiin esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

"Se on mielestäni populistinen heitto Macronilta."

Eurooppalaisten poliitikkojen puheet unioniarmeijasta ovat Norrgårdin mukaan sinänsä ymmärrettäviä aikana, jolloin esimerkiksi puolustusliitto Naton roolia ja tulevaisuutta pohditaan kuumeisesti.

Moni kokee transatlanttisten suhteiden heikentyneen – ei vähiten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimien vuoksi.

Vaasan kunnallispolitiikassa Norrgård on mukana tiiviisti. Hän on ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) valtuutettu, on ollut jo vuodesta 2012. RKP on Vaasan kaupunginvaltuuston suurin puolue. Norrgård toimi valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Kevään 2019 vaaleissa Norrgård pyrki EU-parlamenttiin, ääniä tuli yli 3 000.

Tuleva pesti maastohiihtomaajoukkueen huoltopäällikkönä jatkuu Pekingin talviolympialaisiin 2022. Sopimukseen sisältyy optio jatkosta vuoden 2023 arvokilpailuihin.

Sopivasti samana vuonna ovat eduskuntavaalit. Kiinnostaako ehdokkuus vuoden 2023 vaaleissa?

"Ei ainakaan tässä vaiheessa."

Ensi keväänä järjestetään kuntavaalit. Norrgård ei ole päättänyt osallistumisestaan.

"Ehdokkuus on vielä epävarma. Nyt työskentelen ensisijaisesti ja täysipainoisesti hiihtomaajoukkueen hyväksi."

Huoltopäällikkönä Norrgård aloittaa lokakuun ensimmäisenä päivänä. Suksihuolto on keskeinen osa huoltopäällikön toimenkuvaa. Ainoa työ se ei ole.

"Olen voitelu- ja huoltopäällikkö. Haluan lisäksi ottaa kehitysvastuun koko toiminnasta. Tavoite on, että pystyn viemään maajoukkueen huoltoa kohti hyvää tulevaisuutta", Norrgård miettii uutta tehtäväänsä.

Hiihtomaajoukkueen huoltorekkaan tulee taitava ja kokenut joukko, hän sanoo.

Norrgårdin lisäksi ryhmään valittiin Hannu Alakärppä, Petri Koivisto, Are Mets ja Raul Seema.

Koivisto sekä virolaiset Mets ja Seema olivat osa tiimiä jo menneellä kaudella. Alakärppä tulee Saksasta, jossa hänelle on kertynyt 12 vuoden työkokemus.

"Tiimissä jokaisen rooli on tärkeä, jotta kisaviikonloppujen aikana löydetään parhaat ratkaisut hiihtäjien suksiin. Huoltopäällikkönä olen totta kai viimeinen vastuunkantaja."

Huollon porukka voi olla varma ryöpytyksestä, mikäli kisaviikonloppu epäonnistuu. Arvostelu on ankaraa, jos suksi ei luista tai pito on pielessä.

"Kyllä. Arvostelu on ankaraa. Ja se on hyvin tavallista", Norrgård sanoo rauhallisesti ja vuosien tuomalla tiedolla. Hänelle on kertynyt suksihuollosta yli vuosikymmenen työkokemus.

Suomen joukkueeseen Norrgård tulee Ruotsin hiihtomaajoukkueen palveluksesta.

Tutuksi ovat tulleet myös Japanin ja Britannian maajoukkueet. Kahden suksi- ja voidevalmistajankin tiimissä hän on kiertänyt maapalloa.

Viisi vuotta Norrgård oli mukana suomalaisessa One Way -suksitallissa. One Wayn keskeisiin hahmoihin kuului maajoukkuehiihtäjä Sami Jauhojärvi.

Norrgård aloitti huoltotyöt heti oman hiihtouransa jälkeen.

"Viimeiset kilpailuni olivat vuonna 2010."

Uran parhaisiin saavutuksiin kuuluvat nuorten SM-kisojen pistesijat. Parhaimmillaan neljänneksi hän hiihti sekä henkilökohtaisilla matkoilla että viesteissä. Skandinavia Cupin kisoista kertyi hienoja kokemuksia. Tuloksena oli myös nippu hyviä aikoja.

"Tähtihiihtäjien takana. Selväksi tuli sekin, että en ole valmis tekemään kaikkea sitä työtä, jota maajoukkuehiihtäjäksi nouseminen edellyttää", Norrgård sanoo.

"Näin, että taitoni ovat muissa asioissa."

Huipulle Norrgård on noussut huollossa. Uuteen tehtävään hänet valittiin avoimessa haussa.

"Saimme ilahduttavan paljon hakemuksia huoltopäällikön pestiin ja huollon eri tehtäviin", kertoo Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen liiton tiedotteessa.

"Hakijoita leimasi kova kokemus niin huollon kuin myös kilpailemisen puolelta."

Hiihtoliitto

Martin Norrgård