”Valtavat kivet putosivat vuorenrinnettä alas ja pomppivat perässämme kuin pallot” – hurja kivivyöry tallentui videolle Norjassa Haugesunds Avis uutisoi, että tie tapahtumapaikalla suljetaan pitkäksi aikaa.

Kuva: Haugesunds Avis, kuvakaappaus videosta

Uutiset | Onnettomuudet Jukka Koivula

Haugesundin alueella Länsi-Norjassa toimiva paikallismedia Haugesunds Avis uutisoi eilen sunnuntaina aamulla tapahtuneesta kivivyörystä. Tapahtumapaikkana oli länsinorjalainen Etnen kunta.

Valtavia kivenlohkareita vyöryi alas vuorenseinämää pitkin. Ne iskeytyivät voimalla alas veteen ja tielle, ja muun muassa vahingoittivat autoja. Henkilövahinkoja ei ole ilmoitettu.

”Jos siellä alhaalla olisi ollut tapahtumahetkellä autosaattue, se olisi ollut todellinen katastrofi”, poliisityöryhmän johtaja Terje Heldal kommentoi Haugesunds Avisin uutisvideolla.

”Koko talo tärisi rajusti. Juoksimme ulos ja näimme kun valtavat, useiden tonnien painoiset kivet putosivat vuorenrinnettä alas ja pomppivat perässämme kuin pallot”, tapahtumaa omin silmin todistanut Monica Berge Fjaera kuvailee.

Haugesunds Avis uutisoi, että tie tapahtumapaikalla suljetaan pitkäksi aikaa.

Haugesunds Avisin uutisvideo