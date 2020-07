Matti Vanhanen huolestui koronakriisin alkuvaiheessa mökkiläisiä kohtaan rakennetusta vastakkainasettelusta: "Hyvin varustellut mökit ovat kansalaisten turvapaikka"

Etenkin ikäihmisille mökki on Vanhasen mielestä turvapaikka.

Sanne Katainen

"Toivottavasti sellainen ei toistu", pohtii Matti Vanhanen koronakriisin alussa mökkiläisiin kohdistuneista ennakkoluuloista.

Yksi erityinen ilmiö huolestutti Matti Vanhasta (kesk.) kotonakriisin alkuvaiheessa.

"Kun Uudenmaan sulku tuli, syntyi käsittämättömiä reaktioita uusimaalaisia ja etenkin mökkiläisiä vastaan. Rakennettiin merkittävää vastakkainasettelua, jollaista en olisi osannut edes kuvitella voivan nykyaikana syntyä."

Mökkiläisistä leivottiin maakuntien vakituisille asukkaille uhka.

"Minusta juuri vapaa-ajan vietto, kaksoiskuntalaisuus ja mökkeily ovat olleet niitä positiivisimpia käynnissä olevia ilmiöitä maaseudun kannalta. Ja sitten osa ihmisistä hyökkää tätä vastaan."

Vanhanen muistuttaa, että etenkin ikäihmisille mökki maaseudulla merkitsee paljon.

"He kokevat itse olevansa siellä turvassa. Ja nyt he saivat tuntea, ettei heihin luoteta. Tässä oltiin aiheuttamassa suurta vahinkoa. Onneksi se on mennyt ohi. Toivottavasti sellainen ei toistu."

Kun uudenmaan rajoitukset poistuivat, monet lähtivät mökeilleen. Vanhanen pohtii, etteivät vapaa-ajan asunnoillaan aikaansa viettävät ole olleet alueella haitaksi eivätkä ole olleet tautia levittämässä.

Mökkeilyn mahdollisuudet pitäisi valtiovarainministerin mielestä ottaa tulevaisuuden epidemioihin varautuessa entistä paremmin mahdollisuutena huomioon.

"Toivottavasti yhteiskunta ymmärtää, että hyvin varustellut mökit ovat tällaisessa tilanteessa suuri mahdollisuus. Ne ovat kansalaisten turvapaikka."