10 syytä, miksi maallemuutosta haaveillaan: Vähemmän stressiä ja kuluja, enemmän luontoa ja tilaa harrastuksille

Carolina Husu

Maaseudulla on tilaa, luontoa ja lähiruokaa tarjolla.

MT uutisoi talvella siitä, että lähes miljoona suomalaista miettii vakavasti maallemuuttoa.

Metropolia ammattikorkeakoulun teettämän tutkimuksen mukaan 30 — 40 -vuotiaat lapsiperheet ovat eniten kiinnostuneita maalle muuttamisesta. Esiin nousi kymmenen syytä, miksi maalle muutosta haaveillaan.

1. Hiljaisuus

Maaseudulta puuttuu kaupunkien öisinkin kuuluva taustamelu. Maalla äänimaailma on luonnollinen ja rauhoittava: puut humisevat, vesisade ropisee ja linnut laulavat.

2. Rauhallisuus

Maalla rauhallisuus on läsnä jatkuvasti ja ulos katsoessa jo maisema rauhoittaa. Kaupungissa lähtevät junat ja bussit, piipittävät liikennevalot ja kiireinen liikenne stressaavat. Jatkuvia ärsykkeitä on myös pakko seurata, ettei jää auton tai pyöräilijän alle.

3. Taloudellisuus

Maalla asuminen on kaupunkiasumista halvempaa. Suurehko omakotitalo omalla pihalla maksaa kaupunkikaksion verran. Tulee myös kulutettua vähemmän, kun ohi kulkiessa ei pistäydy kaupoilla tai elä jatkuvasti mainosten keskellä. Maalla ostokset ovat useimmiten myös tarkemmin harkittuja.

4. Tilaa elämälle

Isomman asunnon lisäksi elinpiiriä on helppo laajentaa lähimetsään. Mahdollisuudet luontoharrastuksiin alkavat jo kotipihalta ja ainoa rajoittava tekijä on jokamiehenoikeudet. Omalla pihalla on usein myös tilaa touhuta.

5. Turvallisuus

Maalla on turvallisempaa. Kaupungeissa riski joutua liikenneonnettomuuteen tai rikoksen uhriksi on suurempi. Koronan myötä myös tautien leviämiseen liittyvät riskit nousivat esiin.

6. Palvelut ”luontaisetuna”

Maaseudulla on toki vähemmän kaupallisia palveluita kuin kaupungissa. Suurin osa käyttää kuitenkin muun muassa pankin, Kelan ja verottajan palveluita verkkoyhteyden välityksellä. Vaikka kahviloita ja ruokapaikkoja on vähemmän, korvaa lähellä oleva luonto paljon. Luonto tarjoaa ilmaiseksi monia "palveluita": lintubongausta, suunnistusta, geokätköilyä, marjastusta, kalastusta ja telttailua.

7. Lähiruokaa

Oikeasti lähellä tuotettua lähiruokaa on helposti saatavilla. Monilta maatiloilta voi ostaa paikallisesti tuotettua ruokaa ja omalla pihalla on helppo kasvattaa itsekin esimerkiksi marjoja ja vihanneksia. Itse kalastettu kala on elämys ja metsästysseurat ottavat mielellään uusia jäseniä.

8. Yhteisöllisyys

Oman kylän ihmiset oppii tuntemaan ja jokainen on osa yhteisöä. Maalla myös tehdään yhdessä asioita yhteisen hyvän eteen ja useilla kylillä on oma identiteettinsä.

9. Luontokokemus

Maalla luonto on koko ajan läsnä ja osa elämää eikä luontoon mennäkseen tarvitse erikseen lähteä minnekään. Luonnon ilmiöiden seuraaminen on helpompaa ja konkreettisempaa kuin kaupungissa.

10. Onnellisuus

Lukuisten tutkimusten mukaan maaseudulla asuvat kokevat itsensä kaupunkilaisia onnellisemmiksi.

