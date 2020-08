Saarikko tahtoo keskustan maakuntakeskuksiin ja lapsiperheiden luottopuolueeksi: "Kaikenlaista on yritetty mutta tekemisestä on puuttunut suunta, itsetunto ja ilo"

Kaupunkeihin menemisestä tai aidanvierille palaamisesta on Saarikon mukaan turha puhua: "Meidän ydinkannattajaryhmä on kutistunut niin pieneksi, että enää ei olla edes valintatilanteessa."

Carolina Husu

Puheenjohtajakilvan ja ministeritöihin palaamisen lisäksi Saarikkoa pitää kiireisenä muutto kotiseudulle Oripäähään.

Keskustan puheenjohtajakisassa istuvan puheenjohtajan ensimmäisenä haastanut Annika Saarikko tahtoisi palauttaa puolueen itsetunnon, mutta ei tahdo alkaa arvostella nykyistä johtoa siitä, miten he ovat toimineet.

"Olisi tosi epäreilua tulla vuoden äitiyslomalta ja sanoa että miksi ette tehneet näin, tämän olisin tehnyt toisin tai että miksi ette yrittänyt tätä", Saarikko sanoo.

"Yrittämisen puutteesta keskustan huono kannatus ei johdu. Kaikenlaista on yritetty ja keskusta on ollut minun mielestä todella ahkera, mutta meidän tekemisestä on puuttunut suunta, itsetunto ja ilo."

Hän ei halua myöskään eritellä linjaeroja itsensä, ja nykyisen puheenjohtajan Katri Kulmunin välillä. Se on Saarikon mielestä median ja puoluekokousedustajien tehtävä.

Saarikon mielestä keskusta menee kuitenkin metsään, jos se alkaa etsiä uusia aiheita. Suomalaiset odottavat hänen mielestään heiltä eniten koko Suomen näkökulman ajamista. Hän kuitenkin toivoisi puolueen korostavan enemmän esimerkiksi lapsiperheiden asemaa. Hän toivoisi, että keskustasta tulisi lapsiperheiden luottopuolue.

Toinen asia, jota Saarikko korostaisi aiempaa enemmän, on vanhusten hyvä hoiva.

"Monet ovat kysyneet viime vaalikaudesta jäikö peruspalveluministerinä eniten harmittamaan se, ettei sote mennyt maaliin. Kyllä eniten jäi mietityttämään ennen vaaleja ilmi tulleet kaltoin kohtelut vanhusten hoidossa."

Saarikon mukaan hoitajamitoitus on vain askel oikeaan suuntaan asiassa. Tärkeää olisi hänen mielestään muuttaa kokonaan ihmisten käsitystä vanhusten asemasta yhteiskunnassa.

"Pysäyttävintä oli se palaute, jossa ihmiset sanoivat pelkäävänsä vanhenemista."

Kaupunkeihin menemisen tai aidanvierille palaamisen sijaan keskusta voisi Saarikon mielestä löytää äänestäjiä niiden väliltä, ihmisistä jotka elävät sekä että -todellisuutta.

"Enää ei olla edes valintatilanteessa, koska meidän ydinkannattajaryhmä on kutistunut niin pieneksi", Saarikko sanoo.

"Reilun kymmenen prosentin kannatuksella on ilmeistä, ettei meillä ole kummassakaan riittävästi luottamusta. Olemme niin pohjalla, että ei voida edes asettaa kysymystä noin."

Jako kaupunkien ja maaseudun välillä ei kuitenkaan suomalaisten mielissä ole Saarikon mukaan niin suuri, kuin keskustakin ehkä sisällään uskoo. Hänen mukaansa keskustan edustamilla arvoilla on edelleen paljon potentiaalia.

Vastaus keskustan kannatusongelmiin onkin Saarikon mielestä jo keksitty.

"Noin 40 prosenttia suomalaisista kuitenkin ajattelee, että elää kahden seudun kotimaisemaa. Se olisi jo aika kova kannatus jos he kaikki äänestäisivät keskustaa."

Tarpeen olisi hänen mukaansa myös vetää esiin Suomen kartta ja huomata, että kaupunkeja on monenlaisia. Vaikka keskustan on Saarikon omankin kokemuksen mukaan hankala menestyä suurissa kaupungissa, kannattaa huomiota kohdistaa maakuntakeskuksiin.

Saarikko toivoi ehdolle asettuessaan, että kisaan tulisi useampikin ehdokas, sillä kaksinkamppailu repisi puolueen pahimmillaan kahtia. Toive toteutuikin maanantaina puolueen varapuheenjohtajan Petri Honkosen asettuessa ehdolle.

Hän ei kuitenkaan usko, että viime vuoden puheenjohtajavaali Kulmunin ja Antti Kaikkosen välillä olisi puolueen nykyisten ongelmien taustalla. Sen sijaan kyse on pidemmän aikavälin ongelmista ja esimerkiksi siitä, miten Sipilän hallituksen päätöksiin tulisi suhtautua.

Hänen mukaansa puheenjohtajavaaleissa vaaditaan kuitenkin sekä hyviä voittajia, että häviäjiä.

"Vaalin voittajan tärkein tehtävä on vakuuttaa ne, jotka eivät ole häntä tukeneet. Niiden ihmisten luottamuksen saaminen on johtajalle välttämätöntä, jotta saadaan toisiin ihmisiin luottava keskusta."

Ulkopuolisen silmiin tilanne näyttää nyt siltä, että keskusta ei täysin luota viime vaaleissa voittaneeseen Kulmuniin.

"Sinä esität sen tulkinnan, ja minä olen lähtenyt puheenjohtajaehdokkaaksi", Saarikko vastaa.