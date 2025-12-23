Capman perusti uuden metsärahaston – ”Olemme jo pidempään katsoneet Suomesta tiettyjä portfolioita”Institutionaalisille sijoittajille suunnattu metsärahasto tavoittelee yli kahdeksan prosentin nettotuottoa.
Luontopääomaan erikoistunut varainhoitaja Capman Natural Capital on perustanut uuden metsärahaston, joka sijoittaa enimmäkseen Pohjois-Euroopan, Englannin, Skotlannin, Walesin ja Irlannin metsiin.
Rahasto on nimeltään Capman Dasos European Forest Fund IV. Se on suljettu institutionaalisille sijoittajille suunnattu rahasto.
Varainhoitaja tiedotti joulun aatonaattona, että se on toteuttanut rahaston ensimmäisen sulkemisen eli käytännössä allekirjoittanut sijoittajien kanssa sijoitussitoumukset. Tästä eteenpäin varainhoitaja alkaa kutsua sijoituksien pääomia sitä mukaa kun sijoitettavaa löytyy.
”Olemme jo pidemmän aikaa valmistautuneet ja katsoneet Suomesta tiettyjä portfolioita samoin kuin Baltiasta, joka kuuluu meillä Pohjois-Eurooppaan. Toki myös muita kohdealueita on tutkittu. Todennäköisesti Pohjois-Euroopan ja Suomen paino on kohtalainen”, toteaa Capman Natural Capitalin managing partner Jyri Hietala.
Hietalan mukaan uuden rahaston kiikarissa ovat suuremmat kokonaisuudet, eikä niinkään yksittäisten metsäpalstojen hankinta.
”Erottaudumme sillä, että olemme hajautettu eurooppalainen rahasto, eikä niinkään yhteen markkinaan keskittyvä sijoittaja.”
Rahasto jatkaa varojen keräämistä ja viimeisen sulkemisen jälkeen on määrä paljastaa pääomien kokonaismäärä. Hietalan mukaan tavoitteena on kerätä Capmanin aiempia metsärahastoja suurempi rahasto.
Esimerkiksi Capman Dasos Kestävä Metsä III:n koko on nyt 295 miljoonaa euroa.
Hietalan mukaan tähän mennessä sijoitussitoumuksia ovat antaneet erityisesti kansainväliset sijoittajat.
”Kiinnostusta on ollut paljon.”
Rahaston tavoitteena on saavuttaa yli kahdeksan prosentin nettotuotto (IRR) sijoittamalla laadukkaisiin eurooppalaisiin metsiin, joissa voi aktiivisesti luoda lisäarvoa biologisen kasvun lisäksi.Artikkelin aiheet
