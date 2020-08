Asuntomessuilla päivän väri on musta ja päivän sana japandi – mutta tiedätkö mitä se tarkoittaa?

Yksi talo on rakennutettu kokonaan etänä ja itse asuntoa pienemmälle tontille. Messutaloja on kivoja katsella, mutta kalliita ne ovat.

Eija Mansikkamäki

Musta väri on rohkea valinta ja keittiöissä nyt muotiväri. Materiaalista riippuu, kuinka hyvin norot ja sormenjäljet näkyvät.

Mustaa, valkoista, harmaata, beigeä.

Värikästä elämää ja vinkeitä sisutusideoita etsivälle Tuusulan asuntomessut voivat tuoda pettymyksen. Siinä missä 20 vuotta sitten ympäri maata tonteille nousi Kannustalon kansallisromanttisia messuvoittajia Ainolaa, Onnelaa ja Rauhalaa, nyt on meininki toisenlaista.

Tuusulassa värimaailmaa hallitsevat melko lailla suora linjat ja valkoinen ja musta – sisältä ja ulkoa. Pientä piristystä tuovat pääasiassa erilaiset harmaan ja ruskean sävyt.

Sinänsä harmoninen värimaailma on arjessa hyvä, sillä messutalojen lattioilla ei vielä vello vaate- tai lelumerta eikä pöytiä ole kuorrutettu sekalaisella roinalla.

Erikoista on, että monen messutalon sisäseinä ja keittiö ovat mustia. Kun vastaan tulee valkoinen, se näyttää melkein eksoottiselta. Sauna sen sijaan voi olla valkoinen.

Kestävätkö valinnat aikaa, eivätkö sormenjäljet näy mustissa keittiönkaapeissa? Messuesittelijöiden mukaan materiaalit ovat sellaisia, että melko huolettomasti voi ihminen elellä.

Päivän sana on myös japandi: skandinaavisuus yhdistettynä japanilaisuuteen. Se tarkoittaa harmonista värimaailmaa, pelkistettyjä muotoja ja paljon puuta. Lasia on nyt myös sisäovissa – jopa vessassa.

Messutalot on suunniteltu kauan sitten, mutta korona-ajan tuoma kotoilu näkyy niissäkin: sisä- ja ulko-oleskeluun on panostettu ja myös poreammeet ovat uineet suomalaiskoteihin.

Moni messutalo on tosin vielä talotehtaan omistuksessa, eikä ihme, sillä valtaosa kustannusarvioista huitelee puolessa miljoonassa eurossa ilman tonttia. Myyntihinta on korkeampi, ja osa taloista vuokratontilla. Ilahduttavaa on talojen energiatehokkuus ja bioenergian lämpökäyttö.

On toisaalta hienoa nähdä, kuinka vaikka Villa Salmiakin perhe on saanut ahdettua 160 neliömetrin tontille tonttia suuremman kytketyn omakotitalon. Elämä on tosin kolmessa kerroksessa ja talolle tuli hintaa 480 000 euroa, mutta huoneita riittää, pienellä pihalla on poreamme ja perällä saunarakennus. Kivitalo rakennutettiin etänä ulkomailta käsin.

Modernia sisustusta miettivä rakentaja tai remontoija löytänee messuilta ideoita pinnoitteista, valaisinratkaisuista ja kalusteista. Omaa kotiaan tuunaava huomaa, että ryhtiä saa helposti maalaamalla porraskaiteet mustiksi, tapetoimalla yhden seinän vaikka vihreäksi, ostamalla oranssin sohvan tai seinälle keltaisen taulun.

Messualue on kuulemma tulevaisuuden kyläkaupunki: on omaa ja yhteistä, kuten tiivis rivitalorypäs yhteissaunoineen ja etätyöiloineen, pientä viljelyä sekä valtava yhteinen leikki- ja kuntoilualue. Vihreyttäkin, vaikka alue on raivattu entiseen armeijan harjoittelumetsään ja sitä laajennetaan 15 000 asukkaalle.