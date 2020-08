Kuuma karavaanikesä on kerännyt uusiakin harrastajia "älyttömästi" – "Tämä on nyt nouseva ala. Ruotsalaisetkin ovat tiedustelleet varmaan kaikilta Suomen leirintäalueilta ostomahdollisuutta"

Eija Mansikkamäki

Aluevastaava Ismo Kosonen hoitaa Vuohimäki-campingillä erilaisia juoksevia asioita, kuten aamupaloja ja paikkojen huoltamista.

"Tämä kesä muuttaa karavaanarihomman niin täysin, ettei mitään järkeä. Niin älyttömästi on tullut uusia harrastajia. Tämä on nouseva ala, se on päivänselvää."

Savonlinnan Suncamping Vuohimäen aluevastaaja Ismo Kososelta meinaavat loppua sanat, kun hän kuvailee kuluvaa karavaanarikesää.

Vuohimäellä on jouduttu historian ensimmäistä kertaa käännyttämään matkailuajoneuvoja ja jopa telttailijoita portilta pois, kun alue on ollut täynnä yö toisensa perään pari–kolme viikkoa heinäkuussa. Yhtä täyttä ei ole ollut edes Oopperajuhlien aikaan, ja nyt nekin on peruttu.

Alueella on 120 teltta- ja matkailuvaunupaikkaa ja parikymmentä mökkiä.

"Vieläkin nyt elokuussakin on paljon porukkaa. Tämä on niin erilainen ja ihan uskomaton kesä, ei olisi keväällä uskonut", 11 vuotta aluetta hoitanut Kosonen taivastelee.

Savonlinnaan osan matkailijoista on tuonut ensi kertaa kaupungin maine vetovoimaisena käyntikohteena, ja Kosonen ihmettelee erityisesti joukkoliikettä Pietarsaaresta.

Meno hiljenee koulujen alkaessa mutta ei lopu, sillä pariskunnat ja eläkeläiset lapsenlapsineen reissaavat vielä pitempään.

Täysin uusia harrastajia on Kososen näppituntumalla 20–25 prosenttia.

"Etenkin nuoria, ihan parikymppisiäkin, ja lapsiperheitä ihan mahottomasti. Todella moni on sanonut kokeilleensa tätä ensimmäistä kertaa mutta jatkavan ehdottomasti tulevina kesinä. Nuoret ovat löytäneet nyt hyvän harrastuksen."

Leirintäalue-elämä ja etenkin matkailuautoilu on ollut enemmän varttuneemman väen suosiossa, mutta telttailu alkoi kasvattaa suosiotaan nuorten parissa jo ennen koronaa.

Uusista harrastajista näkyy, etteivät tavat ole tutut.

"Omia jälkiä ei siivota esimerkiksi keittokatoksessa, vaan luullaan, että ollaan hotellitason palveluissa ja että joku tulee ja pyyhkii perässä pöydät."



Oma ilmiönsä ovat ruotsalaiset, Kosonen tietää.

"He ovat tiedustelleet varmaan kaikilta Suomen leirintäalueilta ostomahdollisuutta. Ruotsalaiset haistavat bisneksen."

Kososen mukaan ostotunnusteluja on tehty noin vuoden sisällä, etenkin isommista alueista pohjoisempaa, mutta toteutuneista kaupoista hänellä ei ole tietoa.

Suomessa on parhaillaan julkisessa myynnissä ainakin kaksi leirintäaluetta: Riihimäellä Lempivaara ja Sievissä Maasydänjärven matkailualue ja Urjanlinnan tanssipaviljonki.

"Mielellään moni varmaan myisikin, mutta kun leirintäalueet ovat Suomessa melkein aina kaupungin vuokramaalla. Kaupungit tekevät vuokrasopimukset vain vuodeksi kerrallaan, joten yrittäjät eivät uskalla investoida ja suurin osa alueista on siksi ränsistyneitä."

Toisin on Ruotsissa, missä alueet ovat siistejä ja viimeisen päälle kunnossa, rakennukset uudenkarheita ja karavaanarius muutenkin meikäläistä suositumpaa. Sama tilanne on Kososen mukaan Norjassa.



Vuohimäessä on uusittu päärakennus ja huoltorakennuksia, ja aktiviteetteina tarjolla kaikenlaista minigolfista rantasaunaan.

Samaan Suncamping-yritykseen kuuluvat Espoon ja Imatran leirintäalueet on juuri vuokrasopimusten vuoksi suljettu, ja omistaja miettii, mitä Porvoon Kokonniemen kanssa tehdään. Kaupungit kaavoittavat hyvät alueet mieluummin rahakkaiksi asuntotonteiksi kuin pitävät camping-alueita.

Yhtä pahoja kilpailijoita eivät sen sijaan ole esimerkiksi aamupalaa ja halpoja vaunupaikkoja tarjoavat maatilat, ilmaiset puskaparkit tai huoltoasemien yhteyteen tehdyt matkaparkit, ne kaikki kun kirittävät karavaanariutta.

"Mutta niissä käy eri ihmisiä, sellaisia, joille riittää yhden yön pysähdys. En minä perhettäni veisi ABC:n pihalle nukkumaan."

Tilastokeskuksen mukaan yöpymiset vähenivät Suomen noin 200 leirintäalueella tammi–kesäkuussa 20 prosentilla. Suomalaisten yöpymiset supistuivat hiukan vähemmän, 11 prosentilla edellisvuodesta.

Kesäkuussa pudotusta oli 11 prosenttia. Suomalaisten yöpymiset lisääntyivät 3,7 prosenttia mutta ulkomaalaisten vähenivät 87 prosenttia.

Samaan aikaan suomalaisten käyttämä kaikki kodin ulkopuolinen majoitus romahti kesäkuussa 37 prosenttia eli leirintäalueet pärjäsivät muita paremmin ja löydettiin majoitusmuotona.

Heinäkuun tietoja saadaan vasta elokuun lopulla.

Maakuntien ja leirintäalueiden välillä on eroja: siinä missä suomalaisten yöpymiset kasvoivat kesäkuussa kymmenillä prosenteilla Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, ne vähenivät roimasti Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa.

Yli sadan prosentin kasvuun ylsivät muun muassa Kuusamo, Vaala ja Utsjoki.

Kun ulkomaalaiset lasketaan mukaan, kesäkuun isoihin menettäjiin kuuluvat myös Etelä-Savo ja Etelä-Karjala.

Koko alkuvuonna pientä plussaa kirjattiin ainoastaan Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Pohjanmaalle eli käytännössä Lieksaan, Kuusamoon ja Vaalaan, kun lasketaan sekä kotimaiset että ulkomaiset yöpyjät yhteensä.