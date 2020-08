"Pelirytmi on todella raju, liian kova" – pesäpalloa lyödään hengästyttävällä tahdilla koronan lyhennettyä kautta

Miska Puumala

Lyömässä Sotkamon Jymyn jokeri Roope Korhonen. Pattijoen joukkueen lukkarina toimi torstaina Sotkamon pesisstadionilla Topi Kosonen.

Hurriganesin "Get on" rämisee kaiuttimista, kun Sotkamon Jymy juoksee Hiukan pesisstadionille. Näky on yhtä vaikuttava kuin muinakin vuosina, vaikka nyt katsomo on jaettu kolmeen karsinaan ja lippuja myydään rajoitettu määrä.

Torstain kotipelissä Jymy hävisi hutunkeiton Pattijoelle ja peli pyörähti käyntiin tunnustelevana. Kotijoukkue lämpeni kuitenkin nopeasti ja yllätti Pattijoen ulkokentän ensimmäisellä jaksolla kuusi kertaa. Yksi juoksuista oli Niilo Piiponniemen kunnari.

Pesäpallossa vastustajan liikkeitä yritetään ennakoida sisäjoukkueen pelinjohtajan merkkiä lukemalla. Myös vastapelurin ärsyttämiseen on runsaasti mahdollisuuksia.

Kentän spekuloinnit ja nahinat jäävät kuitenkin kaukaiseksi kakkoseksi koronalle, joka on tänä keväänä mitannut joukkueiden henkistä kanttia.

"Kaikki pahimmat skenaariot lyötiin maaliskuussa esiin, vaarana oli koko kauden peruuntuminen. Siitä on ollut vain voitettavaa", SuperJymyn toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen kertoo.

"Pelaajien ja toimihenkilöiden palkat maksetaan joka kuukausi. Alkuvuodesta syödään jo seuraavana kesänä ansaittavia varoja. Nyt vaarana oli, että joudumme palauttamaan yhteistyöyritystemme tulevista peleistä maksamia rahoja."

Yhtiö lopetti palkanmaksun väliaikaisesti huhtikuussa. Pikku hiljaa tilanne selkeni ja parani. Ensin sallitut yleisömäärät nousivat 500:aan, sitten 1 500:aan.

"Tilanne muuttui viikoittain, ja paljon jätettiin järjestäjien omaan harkintaan. Koko kevät on ollut tasapainoilua ja suunnitelmien muuttamista", Kuosmanen sanoo.

Joukkueen fanituotteissa on nyt saatavilla myös joukkueen logolla varustettu kasvomaski. Se voi kuitenkin vääräleukojen mukaan aiheuttaa pohjalaisille hengitysvaikeuksia.

Lopulta pelejä kaudesta peruuntui vain neljä, vaikka se päästiin aloittamaan vasta heinäkuussa. Kahdesta kotipelistä jäivät saamatta tulot, mutta toisaalta vieraspeleistä peruuntuivat menot.

"Kesäloma-aikaan pelatuissa, suosituimmissa peleissä on yleensä ollut yli kolmetuhatta katsojaa. Niiden lipputulot jäivät nyt puoleen. Yleisöä kiinnostavia pudotuspelejä ei lasketa budjettiin, koska jatkoon pääsystä ei ole varmuutta", Kuosmanen selittää.

Sotkamolainen on tottunut pitkään pesäpallokauteen. "Kainuun kultajuna" nousi superpesissarjaan vuonna 1989. Siitä lähtien se on ollut pudotuspeleissä joka kausi, välieristä joukkue jäi viimeksi vuonna 1999. Mestaruuksia on kertynyt yhteensä 18.

Vaikka virallisia yleisörajoituksia ei enää ole, ei Jymy aio nostaa sallittua yleisömäärää.

"Nyt näyttää siltä, ettei koronan osalta olla menossa ainakaan parempaan suuntaan", Kuosmanen kommentoi.

Samaa mieltä on Elvi Leinonen, joka tuli torstaina jännittämään Jymyn pärjäämistä ensimmäistä kertaa tänä kesänä.

"Kun korona keväällä tuli, niin tuntui vaikka miltä. Sitten oli rauhallista. Nyt huolestuttaa taas uudestaan."

Kainuussa koronaa ei todettu ollenkaan 14.5. ja 28.7. välisenä aikana. Heinäkuun lopussa varmistui ulkopaikkakuntalainen yksittäistapaus.

Sotkamossa häviölle jääneet pohjalaiset kuumenivat toisen jakson lopulla. "Eläpä puhu rumia, täällä on lapsia paikalla", letkautettiin katsomosta.

Pattijoki ja Sotkamo kohtasivat myös lauantaina, tällä kertaa Rovaniemellä. Napapiirin ottelulla halutaan viedä peliä superpesispaikkakuntien ulkopuolelle.

Ottelurytmi on kauden lyhentymisen vuoksi kolme peliä viikossa. Sarja on jaettu pohjoiseen, itäiseen, läntiseen ja eteläiseen lohkoon.

"Pelirytmi on todella raju, liian kova. Ei ihme että loukkaantumisia ja pelaajia joudutaan kierrättämään", viisi kertaa SM-kultaa pelaajana ja neljä kertaa Jymyn pelinjohtajana voittanut Kuosmanen kuvaa.

"Tämä oli tarjotuista huonoista vaihtoehdoista paras."

Torstain pelissä lautasella syötti ykköslukkari Ville Väliahon sijaan menestyksekkäästi 17-vuotias Aapo Komulainen, joukkueen pelinjohtaja Jani Komulaisen poika.

Pohjoisen lohkon Sotkamo ja Pattijoki kohtaavat runkosarjassa yhteensä neljä kertaa. Jos joukkue törmää sotkamolaiseen seinään kuten Pattijoki torstaina, voi suuntaa olla vaikea muuttaa ennen seuraavaa kohtaamista.

Pelaajien palkkioiden leikkaaminen johti ennen kautta hankaliin tilanteisiin. Esimerkiksi Jymystä Hyvinkäälle siirtynyt Markus Tuikka purki sopimuksensa Tahkon kanssa ja jätti kauden väliin kokonaan. Jymyn kokenut joukkue nuorentui myös muilta osin ryminällä.

Palkkioiden lasku heijastuu pelaajien motivaatioon, ja seuraava kausi näyttäytyy vielä kuluvaakin epävarmempana.

"Tämän kauden budjetti oli koronan iskiessä jo sovittu. Teemme budjetin perustuen kumppanimyyntiin ja ensi kautta varjostaa iso kysymysmerkki. Miten taloudella menee ja miten yritykset uskaltavat sitoutua urheilumarkkinointiin?", Kuosmanen pohtii.

Hän kiittää lajiväkeä ja seuransa pelaajia poikkeusvuoden valtavista ponnistuksista.

"Selvää on, ettei tällainen ruljanssi olisi mahdollista normaalin yrityselämän puolella. Tässä on intohimoa mukana."

Jymy voitti Pattijoen torstain kotipelissään 2-0 (6-1, 1-0) ja vieraspelissä Rovaniemellä 0-2 (1-2, 2-4).