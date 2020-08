Sivuluisurock tarjoaa festaritunnelmaa harvaan asutulla maaseudulla

Johannes Tervo

Sivuluisurock tarjoaa tulevana viikonloppuna festaritunnelmaa Kauhavan Kortesjärvellä. Tapahtumaa juhlitaan toista kertaa lauantaina 29. elokuuta.

Päälava sijaitsee Kortesjärven kirjaston kulmalla, johon alue Pub Sivuluisun pihasta kaartuu. Tapahtumaan on bussikuljetus Kanta-Kauhavan alueelta.

Koronaepidemian matkustusrajoitteiden takia pääesiintyjä Stratovarius perui keikkansa viime viikolla. Korvaajaksi saatiin onneksi kovassa nousussa oleva Battle Beast.

Muita esiintyjiä tapahtumassa ovat muun muassa Muska, Rehupiikles ja LeeWings. Sivuluisurockin juontaa näyttelijä-muusikko Jussi Lampi.

Alueella on käsienpesumahdollisuus sekä käsidesiä on kaikkien saatavilla. Järjestäjät suosittelevat käyttämään myös maskeja, joita on jaossa jokaiselle kävijälle sisääntuloportilla.