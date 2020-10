Tästä monet ärsyyntyvät mutta näin se vain on, hyvinvointivalmentaja summaa: "Painonhallintaa ei voi olla, jos ei ole elämänhallintaa"

Muutos terveellisempiin tapoihin voi alkaa, kun hyväksyy, ettei kaikkea saa elämässä yhtä aikaa. Painonhallinta tyssää, jos rima on liian korkealla.

Jaana Kankaanpää

Maikki Marjaniemi haluaa kannustaa perustallajia ei huipputreenaajia. "Jollekulle alku lähteä hakemaan terveellisempiä arjen rutiineja voi olla juoksukipinä, toiselle yksinkertainen ruokajuttu tai reseptikirja, kolmannelle hyvä unirytmi. Pysyvät muutokset syntyvät pikkuhiljaa."

Moni ylipainoinen on koettanut laihduttaa, mutta melkein yhtä monella se on myös epäonnistunut.

Tämän tietää oululainen hyvinvointivalmentaja ja personal trainer Maikki Marjaniemi, joka kuuluu alalla verkkokurssien pioneereihin.

Painonhallintaan lähdetään hänen mukaansa usein suurin odotuksin ja tiukoin dieetein tai ohjelmin. Painon kuriin saamisesta ja terveyden kohentamisesta tulee silloin helposti suoritus.

"Painonhallintaa ei voi olla, jos ei ole elämänhallintaa. Sen sanominen ääneen voi ärsyttää. Onhan ihan inhimillistä, että haluaisi sen hallinnan tunteen kaiken kiireen keskellä edes johonkin osaan elämäänsä" Marjaniemi summaa.

Asiallinen puhuminen olisi silti tarpeen. Ylipainoa on noin kolmella neljästä yli 30-vuotiaasta miehestä ja kahdella kolmesta naisesta. Kysymys on tilanteen pitkittyessä siis merkittävästä yksilön- ja kansanterveydellisestä ongelmasta.

Suomen kielen maisteriksi alkuaan kouluttautunut Marjaniemi on aina rakastanut liikuntaa. Hän veti opiskeluaikana jumppia ja kouluttautui personal traineriksi ja ravintovalmentajaksi. Asiakkaita yhdisti usein se, että pelkkä liikunnan ja ruokailun saaminen kuntoon ei auttanut heitä pidemmän päälle. Oli stressiä, univajetta ja muuta, mikä sotki onnistumista.

Marjaniemi havaitsi tarpeen kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin kurssille. Syntyi ensin oululaisessa kuntokeskuksessa pidetty Jenkkakahvoista tiimalasiksi -kurssi ja siitä verkkokurssi, joka pyörii kuudetta vuotta.

"Etenkin niin sanotut elämäntapamuuttujat ja ikuiset laihduttajat ovat kokeneet kurssilla oivalluksia siitä, mistä on kysymys. Itselle mieluisinta palautetta on kuulla, että asiakas ei kurssilla ahdistunut laihduttamisesta ja että hän on löytänyt oikeasti toimivia keinoja."

Kaikkein parasta on palaute, jota on tullut pari vuotta kurssin jälkeen.

"Tiedän siitä, että emme ole olleet osallisena pikadieettien ja aineenvaihdunnan sotkeutumisen tuomiin haittoihin."

Verkosta löytyy guruja moneen lähtöön. Maikki Marjaniemi tähdentää, että hyvän ammattilaisen merkki on osata ohjata asiakas eteenpäin. Suoranaiset terveysongelmat ja varsinkin syömishäiriöt ovat kokonaan oma osaamisen alansa.

Yksilöllisyyttä korostavaan aikaan liittyy paljon ulkoa päin tulevia vaatimuksia, ja monella on haasteita hyväksyä itsensä sellaisena kuin on.

"Paremmin saa tuloksia, kun pyrkii tekemään itselleen hyvää eikä muutokseen lähdetä itseinho takana. Ulkonäkösyytkin ovat ihan ok motiivi. Mutta jos ne ovat ainoa syy elämäntapojen muutokseen, sorrutaan helposti epäterveellisiin malleihin, jotka ovat pitkällä tähtäimellä erittäin huonosti toimivia", Maikki Marjaniemi sanoo.

Jos motivaatio ei lähde omista sisimmistä lähtökohdista, väärät tavoitteet voivat olla muutoksen este. Suoraan sohvaperunasta himoliikkujaksi ei liioin onnistu.

"Kroppa ei voi pysyä mitenkään kiinni tiukassa liikuntaohjelmassa. Jos siihen vielä lisätään niukka ruokavalio, se ei voi toimia. Siinä uupuu nopeasti ja nälkä vaivaa. Suunnitelma on jo lähtökohtaisesti huono."

Moni vaatii itseltään liikaa niin työssä kuin kotona ja harrastuksissa, myös terveydessä.

"Suoritettavaa on hirveästi. Jos haluaa olla uraihminen, niin mikäs siinä. Mutta kun hyväksyy, että ei voi saada kaikkea kerralla, se jo helpottaa."

Vanhempainlomalla oleva yrittäjä myöntää, että pikkuvauva-arki on ollut aika kaukana suosituksista niin syömisen kuin liikunnan suhteen. Korona-aika on vielä lisännyt haastetta, kun itselle mieluisaan ympäristöön kuntosalille ei olekaan päässyt.

"Kun olen niin kauan jankannut muille, olen ymmärtänyt, että riittävän hyvä on nyt itsellekin oikein hyvä. Täydellisyyden tavoittelulla tulee vain ajaneeksi itsensä allikkoon."

Maikki Marjaniemen yrityksen tarjonta on kasvanut 35:en eri kurssiin. Kun verkkopalveluiden kanssa toimitaan, viiden työntekijän ja yrittäjien tiimi työskentelee siellä, missä asuu: neljä Oulussa, yksi Kittilässä, yksi Jyväskylässä ja yksi Helsingissä.

Hyvinvointikursseissa ja itse treenaamisen ohjeissa on tehty korona-aikana todellinen digliloikka.

"Meillä on ihan hyvä tilanne. Olimme hyvin sisällä verkkokurssibisneksessä ja meillä oli jo kotitreenitarjontaakin."

Tämän vuoden tavoitteena oli lisätä kuntosaliharjoittelun verkko-ohjelmia. Koronan vuoksi tarjontaa suunnattiin enemmän kotona ja ulkona tehtäviksi.

Maikki Marjaniemen yrityksen verkkokursseilla on kahden viikon tyytyväisyystakuu, vaikkei laki sitä edellytäkään. Aina ei takuuta anneta rahana, vaan asiakas saattaa haluta vaihtaa toiselle kurssille tai aloittaa uudelleen myöhemmin.

"Tulee hyvä olo, kun ei tuputa, vaan saamme asiakkaan tyytyväiseksi."

Arki haltuun pienin askelin