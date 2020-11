Innostus lähimatkailuun sataa tulevaisuudessa entistä enemmän maaseudun laariin – asiantuntija: ”Nyt pitäisi rehellisesti ja ylpeästi kertoa kaikesta hienosta, mitä on tarjolla”

Aiemmin lähimatkailu oli yleensä ainoa vaihtoehto, nyt se on tapa rakentaa omaa identiteettiä.

Kari Salonen

Kuvassa on yksi lähimatkailukohde Nuuksion kansallispuisto. Sea & Mountain Adventures järjestää Nuuksiossa aktiviteetteja ja lisäksi heillä on siellä poroja. Kenttäpäällikkö Ulpu Haverinen ruokkii tarhattuja poroja jäkälällä päremajan ikkunasta.

Nyt luodaan pohja sille, haluavatko ihmiset lähimatkailuelämyksiä myös koronan jälkeen, kertoo tutkimuspäällikkö Juho Pesonen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta.

Jos matkailun historiaa pohditaan, voidaan yksinkertaistetusti sanoa, että lähimatkailu oli pitkään monille ainoa matkailuvaihtoehto, mutta nykyään se on tapa rakentaa omaa identiteettiä.

Koska liikkuminen oli vielä pitkälti 1900-luvulla aikavievää ja kallista, matkoilla käytiin naapurimaakunnan kylpylässä ja muissa paikoissa, joita nykyään kutsuttaisiin lähimatkakohteiksi. Pesonen huomauttaa, että nykyinen lähimatkailu on osa postmodernia kuluttajakäyttäytymistä: omilla kulutusvalinnoilla, kuten lentämisen välttelyllä, osoitetaan kuuluminen tiettyyn heimoon.

Lähimatkailu ei ole tarkkarajainen käsite, vaan eri asiayhteyksissä se voi tarkoittaa esimerkiksi omassa kylässä tapahtuvaa matkailua tai jopa oman maanosan laajuista matkailua, jos liikkuminen tapahtuu esimerkiksi pelkästään junalla ja bussilla.

”Mutta määritelläänpä lähimatkailu miten hyvänsä, määritelmiä yhdistää ajatus siitä, että matkailun ei tarvitse tuottaa hirveitä päästöjä. Matkailussa liikkuminen kohteeseen on yleensä se suurin kasvihuonekaasujen tuottaja”, Pesonen kertoo.

Lähimatkailu oli kasvava trendi jo ennen koronaa, mutta koronaviruspandemian aiheuttama rajojen sulkeminen ajoi lähimatkailijoiksi myös ihmisiä, joita oma lähialue ei aiemmin ollut kiinnostanut matkakohteena.

Kuluvana vuonna suomalaiset ovat saaneet lukea muun muassa kansallispuistojen kävijäennätyksistä ja kotimaanmatkailun ennätyskesästä.

Juha Pesosen mukaan koronan vilkastuttama lähimatkailu on satanut osittain maaseudun laariin. Hän antaa esimerkin: jotta kiinalainen tai japanilainen matkailija on saatu suomalaiselle maaseudulle, tarjolla on pitänyt olla melkoisen vetävä elämyspaketti.

Koronavuosi on kuitenkin aiheuttanut kääntänyt katseet lähelle. Avainasemassa ovat ainutlaatuiset, pienet ja paikalliset elämykset.

”Vähitellen Suomessakin on alettu ymmärtää lähimarkkinoiden tärkeys. Jos ihmisillä on rahaa käytössä, sitä kulutetaan kasvavassa määrin immateriaalisiin asioihin, kuten niihin elämyksiin, ja niiden takia voidaan tehdä useita pikku reissuja.”

Kaupungistuminen on megatrendi, joka tekee maaseudusta lähitulevaisuudessa entistä eksoottisemman ja houkuttelevamman, Pesonen huomauttaa.

Mitä enemmän väestö keskittyy kaupunkeihin, sitä enemmän siteitä maaseutuun katkeaa ja sitä enemmän katoaa tietoa ja ymmärrystä maaseudusta. Tämä kaikki lisää maaseutukohteiden kiinnostavuutta.

Pesosen mukaan Suomessa on jo nyt paljon ainutlaatuisia kohteita ja elämyksiä, joista olisi syytä pitää meteliä, jotta muutkin ihmiset löytäisivät niiden ääreen.

”Nyt pitäisi rehellisesti ja ylpeästi kertoa kaikesta hienosta, mitä on tarjolla, sillä parhaillaan luodaan pohja sille, millainen tilanne vallitsee tulevaisuudessa koronan jälkeen. Jos nyt luodaan onnistuneita elämyksiä, ihmiset osaavat etsiä niitä myös jatkossa.”

Matkailu ja lähimatkailu