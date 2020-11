Saarikko tukee jääkiekkoliittoa päätöksessä Valko-Venäjän MM-kisoista: "Valmistelussa EU-tason ministereiden kannanotto siitä, että kilpailuja ei järjestettäisi Valko-Venäjällä"

Kari Salonen

"On tunnustettava, että Suomelle tämä näyttäytyy paljon merkittävämpänä kisana kuin monelle muulle maalle", tietää tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

Valko-Venäjä aikoo yhä järjestää jääkiekon MM-kisat ensi keväänä yhdessä Latvian kanssa, mutta osallistujamaissa pohditaan, voidaanko kisoihin osallistua.

"Päätös kisoihin lähdöstä kuuluu lajiliitoille. Olen tyytyväinen Suomea kansainvälisessä liitossa edustavan Kalervo Kummolan linjaan asiassa", arvioi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

Kummola on ajanut Kansainvälisessä Jääkiekkoliitossa, että jääkiekon MM-kilpailuita ei tässä tilanteessa järjestettäisi Valko-Venäjällä. Toisaalta Kummola on todennut julkisuuteen, ettei Suomi todennäköisesti yksin boikotoi kisoja.

"Kisojen suhteen on kolme ongelmallista asiaa. Niistä ensimmäinen on korona, joka saattaa johtaa siihen, että koko isojen järjestäminen on vaakalaudalla terveysturvallisuussyistä", luettelee Saarikko.

"Toinen on se, että Valko-Venäjän levottomuuksiin liittyy turvallisuusriskejä ihan osallistujille. Kolmas on ihmisoikeus- ja poliittinen näkökulma. Valko-Venäjän tilanne on laajasti kansainvälisesti tuomittu."

Vaikka ihmiset kaipaavat korona-aikaan erityisesti kansallistunteen nostatusta ja urheilutapahtumien tuomaa jännitystä, hinnalla millä hyvänsä sellaiseen ei haluta.

"Jääkiekko on suomalaisille tärkeä peli samalla tavalla kuin viime päivinä nähdyt Huuhkajien voitokkaat matsit. Suomen menestyksen seuraaminen on tuonut paljon iloa. Sellaista mielen kohotusta tarvitaan tällaisena aikana. Turvallisuus ja poliittinen ulottuvuus on pidettävä kuitenkin samaan aikaan mielessä."

Tukea päätöksentekoon haetaan muualta Euroopasta. Saarikko paljastaa, että Suomi on toiminut aktiivisesti asiaa eteenpäin vievänä voimana.

"Meillä on nyt työn alla valmistelussa EU-tason ministereiden kannanotto siitä, että kilpailuja ei järjestettäisi Valko-Venäjällä. Olemme olleet tässä aloitteellisia. Suomen kannalta turvallisuuskysymys on tässä ennen kaikkea se kärki."

"Meillä on ollut hyvä yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa. Minun on ollut helppo yhtyä heidän toimintalinjaansa, joka lähtee kriittisyydestä tätä kisojen isäntämaata ja kisapaikkaa kohtaan."

Saarikko muistuttaa, että Suomi on kuitenkin vain yksi maa muiden joukossa.

"On tunnustettava, että Suomelle tämä näyttäytyy paljon merkittävämpänä kisana kuin monelle muulle maalle. Suomelle jääkiekko on tärkeä laji. Niin kuin se on myös Valko-Venäjlle tärkeä laji."

"Samaan aikaan on lukuisia EU-maita, jotka eivät pidä tätä kysymystä niin isona."

Eurooppalaisesta linjanvedosta haetaan tukea kansainvälisen jääkiekkoliiton ratkaisulle.

"Tavoitteeni on, että ministeritasolla EU-pöydässä voitaisiin tehdä yhteinen kannanmuodostus suhtautumisesta kisoihin. Päätöstä tarvitaan, koska asia on keskustelussa Kansainvälisessä Jääkiekkoliitossa nyt marraskuun aikana. Haluamme samalla tukea Suomen Jääkiekkoliiton kantaa siellä kansainvälisen jääkiekkoliiton pöydässä."

Kansainvälinen lajiliitto käsittelee asiaa kokouksessaan 18.–19. marraskuuta.