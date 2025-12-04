Tämän työpäivän olisi voinut jättää väliin: ”Kun hydrauliikkaöljy lentää 30 asteen pakkasessa...” – kuuntele podcastMetsäkoneenkuljettaja Kiia Järvitalo kertoo Metsän tyttö tahdon olla -podcastissa päässeensä näkemään kaikki Suomen suurpedot.
Omaa rauhaa ja yksinäistä puurtamista. Metsäkoneenkuljettaja Kiia Järvitalolle itsenäinen työ tuo sopivaa vastapainoa kiireiseen pikkulapsiarkeen.
Metsät tulivat tutuiksi jo lapsena, kun hän kulki papan ja mummon mukana metsällä.
Täysin yksin ei metsässä tarvitse olla. Vuosien varrella Järvitalo on päässyt kohtaamaan kaikki Suomen suurpedot.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat