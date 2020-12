Miten valitaan kestävä joulukukka? Puutarhatoimittaja Säde Aarlahti kertoo, kuinka joulun tunnelma syntyy kasveilla

Veli-Tuomas Pohjola

Säde Aarlahden joulukukka-aarteita ovat äidiltä perityt joulukaktukset. Kädessään hänellä on eräs lempikukkansa eli mähkä ruukussa. "Mähkät tuovat ihanaa vehreyttä jouluasetelmiin."

Säde Aarlahti on MT:n kuukausiliitteen Kantrin lukijoille tuttu: Hän on vastannut lehden puutarhasivujen sisällöstä jo 11 vuotta.

"Aika on mennyt kamalan nopsaan!"

Säde on mynämäkeläisen Aarlahden tilan emäntä. Peltoviljelyn lisäksi tilalla kasvatetaan lampaita.

Kantrin puutarhajuttujen lisäksi hän tekee pihasuunnitelmia.

"Hiukan vain, aika ei tahdo riittää", Säde nauraa.

Puutarhatoimittajan rakkain joulukukka on ehdottomasti joulukaktus.

"Tai ehkä marraskuunkaktus. Se on siitä hauska kasvisuku, että ne risteytyvät melko vallattomasti keskenään", hän kertoo. "Kun joulukaktus alkaa kukkia, voi jouluvalmistelutkin aloittaa. Joulu tulee tupaan hissunkissun."

Säteen vaaleanpunainen ja punainen joulukaktus ovat äidin peruja.

"Hyvin perinteisiä siis. Itse olen ostanut lisäksi valkoisia. Itse asiassa näin juuri kaupassa aprikoosinvärisiäkin, ja ne alkoivat houkuttaa kovasti!"

Marraskuun- tai joulukaktus on kestävä, vanha huonekasvi, joka ei pidä liiallisesta kastelusta.

"Ne pärjäävät hyvin minun hoidossani: ei liikaa vettä eikä ruukunvaihtoja liian usein", Säde nauraa.

Lapsuuden joulukukkamuistoihin Säde palaa hyasinttien myötä: Itsenäisyyspäivänä pikku-Säde sai aina hyasintin omalle pöydälleen.

"Se tuoksu! Siitä alkoi joulu."

Kuninkaallisen ylväät amaryllikset puolestaan toivat tupaan suuren juhlan tuntua.

Läheisilleen Säde ostaa perinteisiä joulukukkia, kuten joulutähtiä ja amarylliksia.

"Hyasinttien kanssa joutuu ikävä kyllä varomaan, kun tuoksuyliherkät saavat niistä oireita. Lisäksi hyasintti pitäisi pystyä antamaan saajalleen pian, se kukkii helposti yli."

"Meillä Suomessa kasvatetaan kasvihuoneissa jo paljon joulukukkia", hän iloitsee. "Uudet joulutähtilajikkeet ovat kehittyneet, niillä on vahvempi varsi ja kukkavärejä on useita."

Kotiinsa Säde hankkii hyasinttien, joulutähtien ja amaryllisten lisäksi myös mähkiä, jotka tuovat vihreyttä istutuksiin. "Tykkään kaikista kukista. On vaikea rajata mitään pois!"

Joulukukkien valinnassa Säde neuvoo luottamaan omiin silmiin.

"Esimerkiksi amaryllis kannattaa valita siten, että kukkanuppu on jo pullistunut ja väri hiukan näkyvissä. Kannattaa ostaa jo valmiiksi sellainen kukka, että varsi on halutun pituinen ja suora. Sipulin tulisi olla ehjä ja kiinteä."

Amarylliksen ja hyasinttien sipuleissa on nykyään useasti vaha päällä. Kasvit on kasvatettu mullassa, nostettu myyntivalmiina, juuret katkaistu nostettaessa ja sipuli on kastettu vahaan. Vaha estää veden haihtumisen ja sipulin sisältämän energian ja kosteuden myötä kasvi jaksaa kukkia.

"Se ei vaadi lainkaan kastelua, mikä esimerkiksi laitoksissa helpottaa kukkien hoitoa." Säde valaisee. "Toki ne ovat sitten kertakäyttökasveja."

Joulutähdissä puolestaan kannattaa tutkia keskellä sijaitsevat pienet kukkamykeröt.

"Jos ne ovat nuppuiset tai keltaiset, kaikki ookoo. Mutta jos ne ovat mustuneet tai lakastuneet, tiedät, että kasvi on saanut kylmää tai on jo ohi aikansa."

"Hyasintti puolestaan on takuuvarma. Kaupassa näkee omin silmin, onko se ylikasvanut vai ei."

Säde Aarlahti

Kaunis jouluasetelma syntyy hyasinteista, sammaleesta ja joulupalloista. Sekaan voi pujotella pienen valosarjan.

Tärkein asia joulukukkien hoidossa on paleltumisen estäminen.

"Jos viet kukan kylmään autoon, se voi paleltua jo kotimatkalla", Säde muistuttaa. "Kotonakin paketin tulisi antaa hetken tasaantua, jottei lämpötilojen ero tulisi kukalle shokkina."

Suoraan lämpöpatterien yläpuolelle kukkia ei pitäisi sijoittaa. Vaikka valo on niille tärkeää, kannattaa sijoituspaikka miettiä huolella.

Joulukukat pitävät tasaisesta kosteudesta. Ei rutikuiva eikä liian märkä. Amaryllis ja hyasintti viihtyvät joulutähteä kuivemmassa.

"Niiden kastelussa olisin jopa varovainen."

Joulutähden allergisoivuus on viimeisimpien tietojen mukaan kumottu.

"Ei se olekaan niin paha. Se ei myöskään ole niin myrkyllinen kuin millainen maine sillä on."

Sen sijaan jouluruusu sekä harvinaisempi joulukielo ovat molemmat hyvin myrkyllisiä. Hyasintti ja amaryllis aiheuttavat syötynä vatsaoireita.

Kotieläimet ja lapset kannattaa siis pitää erossa joulukukista.

Säde Aarlahti

Amarylliksiä löytyy punaisten ja valkoisten lisäksi myös raidallisina.

Markkinoilla on perinteisten joulukukkien lisäksi monenlaista ehdokasta.

"Jouluruusu kasvattaa suosiotaan koko ajan. Sen voi istuttaa puutarhaankin", Säde kertoo. "Myös erilaiset mehiruusukkeet, sammalet ja leikkokukat kiinnostavat yhä enemmän."

Sen sijaan atsalean suosio laskee. Pieniä erikoishavuja, kuten joulumäntyjä on hyvin tarjolla nykyään. Mähkät puolestaan tuovat vehreyttä joulukotiin.

Ardisia on etenkin Keski-Euroopassa perinteinen joulun ruukkukasvi, mutta sitä saa myös meiltä.

"Punaiset marjat ovat jouluisen näköiset", Säde sanoo. "Ja tietysti erilaisia sypressejä ostetaan paljon. Ne ovat yleensä herne- tai lawsoninsypressejä."

Joulukukkiin jalostetaan koko ajan uusia väriyhdistelmiä.

"On tosin melko vaikeaa tuoda perinteisten sävyjen rinnalle uusia, mutta esimerkiksi hyasinteista löytyy joulunakin jo keltaisen ja violetin värisiä."

Parasta Säteen mielestä joulukukissa on silti tunnelma, joka kotiin välittömästi kukan myötä syntyy: "On se kauhean helppo joulusiivous tuo joulukukka!"

MT julkaisee jokaisena joulukuun päivänä aattoon asti hyvän mielen jutun kello 15. Muut jutut pääset lukemaan täältä.