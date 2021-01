Kun suru puski läpi koko työyhteisön, Stiina Hovi alkoi maalata lohduksi hevosia: "Tauluissani on aina toivo, vaikka ne olisivat syntyneet kuinka synkistä aiheista"

Jaana Kankaanpää

Maalaaminen on hyvää vastapainoa tietokoneella työskentelylle. Sellaisena Stiina Hovi haluaa sen pitääkin.

Hevosia vain alkoi syntyä. Laukkaavia, alakuloisia, aistit terävinä tarkkailevia hevosia. Oli syyskuun loppu 2018 ja MT:n toimituspäällikkö Tiina Taipale oli menehtynyt äkillisesti työpaikalla.

Suru puski läpi koko työyhteisön. MT:n ja Kantrin graafikko Stiina Hovi otti esiin maalarinvälineet. Kuvat saivat eri elämänvaiheissa lohduttaneen eläimen, hevosen, muodon.

Työ lohdutti häntä itseään. Kun teoksia päätyi ystäville ja tutuille ja sitten Facebookin seinän kautta yhä laajemmalle joukolle, Hovi huomasi, että hevostaulut toivat lohtua muillekin.

"Tauluissani on aina toivo, vaikka ne olisivat syntyneet kuinka synkistä aiheista."

Hevonen ei kätke tunteitaan ihmisen tavoin vaan se näyttää pelkonsa tai vihansa koko olemuksellaan. Toisaalta ihmisen tavoin se koettaa peittää kokemansa kivun ympäristöltä.

Hovi arvelee, että hevosen ilmeikkyys ja tunteiden kirjon yleismaailmallisuus ovat taulujen voiman takana. "Samat ilot ja surut sekä hyvät ja huonot kokemukset yhdistävät meitä kaikkia. Kukaan ei niiltä säästy."

"Tässä ajassa jos milloin ihmiset tarvitsevat kauniita ajatuksia erottamaan siitä, kuinka ruma ja epäoikeudenmukainenkin maailma on."

Nykyisin maalauksiin liittyy aina myös runo. Hovi kokee saamansa palautteen perusteella, että kuvan ja sanojen yhdistelmä puhuttelee ihmisiä vielä enemmän.

Reilun kahden vuoden aikana Stiina Hovi on maalannut useita kymmeniä hevostauluja. Määrää hän ei tiedä enää itsekään.

Useimmat töistä ovat nykyisin tilauksia. Ihmiset ovat pyytäneet kuvia omistamistaan eläimistä.

"Toki ostajan pitää tuntea minun tyylini. Että maalaus ei ole tyypillinen näköisteos."

Hovi kokee kunnianosoituksena mahdollisuuden tehdä muistotaulu hevosesta, joka on ollut tosi tärkeä.

"Hämmästyn aina, kun saan palautetta asiakkailta, miten he ovat saaneet maalauksistani voimaa. Niissä hetkissä kiteytyy, miksi näitä maalaan."

Maalaukset menevät esiin Facebookin seinälle. Sen kautta niistä useimmat, jotka eivät ole tilaustöitä, myös löytävät nykyisin kotinsa.

"Osa ostajista ei juuri perustele haluaan ostaa tietty työ. Mutta sitten on niitäkin, jotka kertovat odottaneensa, että juuri se minun tauluni tulee kohdalle."

Taidetta ostaessa tärkeintä Hovin mielestä onkin omakohtaisuus. "Vaikka olisi palkitun nimekkään taiteilijan teos, sitä ei laita seinälle, jos siitä ei pidä. Ei kokemusta tarvitse sen enempää perustella."

Hevosmaalauksissa on maalarin itsensä kehittämä tekniikka, jossa värit sekoittuvat ainutlaatuisella tavalla.

"Vaikka lähtisin liikkeelle samoista väreistä, kahta samansävyistä taulua ei ole syntynyt", hän kertoo.

"Käytän tosi paljon väriä. Tekniikassa on yllätyksellisyys, sillä en pysty hallitsemaan loppuun asti sitä, mitä värit ja kangas antavat."

Hovi päätyy pohtimaan, että taide on kuin elämä: kaikkea ei voi hallita, voi vain ottaa vastaan, mitä elämältä missäkin vaiheessa saa.

"Vaikka lähtisin liikkeelle samoista väreistä, kahta samansävyistä taulua ei ole syntynyt", Stiina Hovi kertoo itse kehittämästään tekniikasta.

Taide on kulkenut graafikoksi päätyneen Stiina Hovin elämässä aina. Lapsena hän piirsi niin innokkaasti, että vanhemmat lähes tapetoivat rintamamiestalon olohuoneen seinät maalauspaperilla. Pikku-Stiina piirsi hevosia, koiria, kissoja, kaikkia mahdollisia eläimiä niin korkealle kuin hän ylettyi.

Hän kävi kuvataidekoulussa ja sen jälkeen -lukion. Tie vei kuitenkin opiskelemaan lehtigraafikoksi, jota hän on tehnyt ensin kymmenkunta vuotta Suomen Tietotoimistossa, nyt toisen yhtä pitkän rupeaman MT:n ja Kantrin palveluksessa.

Jossain vaiheessa Hovi teki Japanista lähteneellä raku-tekniikalla keramiikkaa, joka sekin oli hevosaiheista. Muutettuaan viime vuonna Hyvinkäälle ja tehdessään remonttia taloon hän päätyi myymään keramiikan polttamiseen tarvittavat uunit.

Stiina Hovi tunnetaan myös luontoaiheisista postimerkeistä. Saariston kesäpilviä esittävään valokuvaan perustuva merkki palkittiin paitsi Suomen myös maailman kauneimpana vuonna 2017.

"Se kuului ensimmäiseen suunnittelemaani merkkisarjaan. Joten totta kai se oli minulle erityinen. Mutta sen päätyminen kansainväliseen kilpailuun oli yllätys kaikille, myös Postille, joka ei ollut sitä kisaan ilmoittanut."

Postimerkki on pienin mahdollinen koko visuaaliselle taiteelle.

Hovia itseäänkin naurattaa, että toisaalta hän maalaa isolla pensselillä väri ja hiki roiskuen. "Ollaan aikalailla taiteen ääripäissä."

Hetken vangitseminen on se, mikä häntä molemmissa kiinnostaa. "Luonnossa aina jokin muuttuu, sään ja valon mukaan. Samoin hevonen heijastaa sitä hetkeä, jota se elää."

"Siinä me ihmiset voisimme ottaa eläimiltä oppia. Vaikka olisi vaikeuksien alhossa, se on vain hetki ja menee aikanaan ohi. Jos on hyvä hetki, siihen kannattaa pysähtyä."

"Tässä ajassa jos milloin ihmiset tarvitsevat kauniita ajatuksia erottamaan siitä, kuinka ruma ja epäoikeudenmukainenkin maailma on", Stiina Hovi katsoo.

Hovista löytyy vahvana kätevä, toiminnallinen puoli. Paraikaa hän remontoi omakotitaloa, ja puutarhanhoito tuo konkreettisena tekemisenä vastapainoa sisätöille.

"Olen utelias. Jos jokin asia todella kiinnostaa, perehdyn siihen parhaani mukaan."

"Puutarhassa saa toteuttaa ihan eri puolta. Siinäkin kiehtoo, ettei luontoa voi hallita. Jos jokin kasvi ei viihdy valitsemassasi paikassa vaikka mitä tekisit, ihminen ei sille mitään voi."

Muutama vuosi sitten Hovi piti virkavapaata ja kouluttautui hierojaksi.

"Kuinka iso luottamus se onkaan, kun ihminen antaa toisen koskea ja hoitaa. Olemme kaikki yhtä arvokkaita. Myötätunnon tarve tuntuu nykyisin kovin usein unohtuvan."

Hyvin erilaisten ihmisten kohtaaminen hierojana oli myös tärkeä opetus, sillä Hovi on laajentanut Kantrissa työtään graafikosta ja kuvittajasta myös toimittajan työhön.

"On hienoa, kun nyt saan maalata myös sanoilla esimerkiksi sen innostuksen, jota käsityöläinen tai kylän vapaaehtoiset osoittavat työllään."

Tähän asti pitkäkestoisin hevosmaalausten näyttely on esillä Sarka-museossa Loimaalla. Hovi on iloinen, että historiaan keskittynyt museo on ottanut tässä mitassa taidetta esille. Museossa on kolmen viime kuukauden aikana vieraillut 5 300 kävijää, joista moni on nähnyt Hovin näyttelyn.

Hevostaide solahtaa Hovin mielestä Sarkaan hyvin: "Suomea ei olisi rakennettu ilman hevosia. Nyt niiden ympärillä on useita eri elinkeinoja."

Näyttelyitä on ollut kahden vuoden aikana jo kahdeksan. Lisäksi Hovi on esitellyt teoksiaan hevosalan tapahtumissa kuten Kuninkuusraveissa Lahdessa.

Sarka-museon näyttely on avoinna 13. tammikuuta asti.

Hevosmaalauksia on syntynyt reilussa kahdessa vuodessa niin monta, ettei taiteilija enää muista tarkkaa määrää. Seinällä olevan maalauksen nimi on Liekinhaltija ja käsissä teos nimeltä Radalla.

Stiina Hovi