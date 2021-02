Pia Aavaila etsii unelmien maatilaa, mutta ostopuuhat kaatuvat kahteen asiaan: "Huonona päivänä tuntuu, että kaikkeen muuhun yrittäjyyteen kannustetaan"

"Minusta on tärkeintä, että tilan toiminta ja kaikki siellä jo tehty työ aidosti jatkuisi, eikä kävisi niin, että joku kaupunkilainen vain tulee ja kääntää kaiken ylösalaisin", kertoo espoolainen Pia Aavaila.



Ajatus omasta maatilasta on kytenyt espoolaisen Pia Aavailan päässä jo viitisentoista vuotta. Vuosi sitten hän ajatteli, että aika voisi olla kypsä ja elämäntilanne sopiva ajatuksen toteuttamiselle.

Aavailan mukaan ajatusta on kuitenkin ollut hankala edistää. Hänen suvussaan ei ole yhtään maanviljelijää, joten sukupolvenvaihdos ei tule kysymykseen.

Vapailla markkinoilla hän kertoo törmäävänsä jatkuvasti kahteen ongelmaan: Ensinnäkin myytäviä tiloja on hankala löytää, sillä suuri osa niistä on hiljaisessa myynnissä ja loput hujan hajan eri sivustoilla. Toiseksi vapailla markkinoilla olevat tilat on usein jo valmiiksi pilkottu.

"Ymmärrän aivan täysin, että tässä ollaan herkkien aiheiden äärellä. Jos tilalle ei löydy jatkajaa, sitä aletaan pilkkoa helpommin myytäväksi", Aavaila kertoo.

Vielä vuosi sitten hän ajatteli, että tässä vaiheessa hän olisi vähintään neuvottelemassa pankin kanssa rahoituksesta. Tilaa ei kuitenkaan ole löytynyt, koska ne tosiaan on pääsääntöisesti pilkottu ja koska Aavaila haluaa ensimmäiseksi jutella tilasta ja sen mahdollisuuksista myyntiä harkitsevan kanssa.

Hän ajattelee, että koska hän haluaisi ostaa tilan kokonaisuutena, varmasti jossain on vastakappale, joka mieluiten myisi tilansa kokonaisuutena.

"Huonona päivänä tuntuu, että kaikkeen muuhun yrittäjyyteen kannustetaan, mutta unohdetaan, että maatalousyrittäjyyskin on yrittäjyyttä. Sille kentälle on vaikeaa ulkopuolisena päästä."

Aavailalla ei ole kokemusta maanviljelyksestä, mutta hän kertoo ajattelevansa maatilaa kuten mitä tahansa yritystä. Hän uskoo, että työkokemuksesta IT-alan johto- ja myyntitehtävissä ei ainakaan ole haittaa.

"Minkä tahansa muun yrityksen kohdalla ajatellaan liiketoiminta, myynti ja markkinointistrategiat edellä. Haluan tietenkin myös itse oppia tilan töitä, mutta en kuvittele pystyväni kaikkeen yksin, vaan ymmärrän, milloin kannattaa ostaa osaamista. Ajattelen tilaa yrityksenä, jolla on työllistävä vaikutus."

Aavaila kertoo, ettei hän ole päässyt suunnitelmissaan yksityiskohtiin asti, koska ilman myytävän tilan löytämistä suunnitelmia on mahdotonta hioa kovin pitkälle.

"Ajatuksissani tila on kuitenkin mahdollisimman omavarainen ja energiaomavarainen kokonaisuus, jossa kaikki osat linkittyvät toisiinsa. Ajattelen yhtälöön hevosia, noin 50–60 hehtaaria peltoa, energiakasveja ja hamppua, josta saisi kuiviketta ja jota voisi myös myydä. Nämä ovat kuitenkin ajatuksen tasolla, kunnes mahdollinen tila löytyy ja pääsen laskemaan lisää."

Ideaalitilanteessa Aavailan tila olisi Uudellamaalla, sillä silloin kaikki hänen kaavailemansa asiakkaat olisivat lähellä. Hän ei kuitenkaan halua sulkea pois mitään paikkaa Hämeenlinnasta etelään ja länteen tai muualtakaan maasta.

Yhtenä mahdollisuutena Aavaila näkee esimerkiksi osakeyhtiön, jolloin myös tilanpidosta luopuvalla ja mahdollisesti hänen lapsillaan olisi mahdollisuus jatkaa osakkaina.

"Minusta on tärkeintä, että tilan toiminta ja kaikki siellä jo tehty työ aidosti jatkuisi, eikä kävisi niin, että joku kaupunkilainen vain tulee ja kääntää kaiken ylösalaisin. Hiljaisen tiedon välittyminen on tärkeää."

Korona on antanut alkusysäyksen etätyön yleistymiselle, mikä on satanut osittain maaseudun laariin. Aavaila pohtii, että seuraava askel voisi olla joustavampi työelämä ylipäänsä.

"Jos ihminen viihtyy maaseudulla, miksei hän voisi tehdä vaikka sekä osa-aikaisesti etätöitä että osa-aikaisesti ihan muun alan töitä?"