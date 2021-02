Hylätyn kesäkissan pennusta kasvoi sankarikissa: Tassun outo käytös paljasti omistajan vakavan sairauden

Jonna Kalavainen on varma, että ilman Tassua syövän uusiutuminen olisi päässyt paljon pidemmälle.

Sankarikissa Tassu on kiintynyt omistajaansa Jonna Kalavaiseen. Vieraille se on varautunut, mutta tutussa sylissä se rentoutuu täysin.

Hammaslahdella, Joensuun kupeessa asuu tavallisen oloinen maatiaiskissa. Tassu on kuitenkin kaikkea muuta kuin tavallinen.

Sankarikissan arvonimen saanut Tassu on aistinut kolme kertaa omistajansa Jonna Kalavaisen vakavan sairauden sekä hengenvaaralliset oireet. Syövän se on havainnut ennen kuin Kalavainen on itse huomannut mitään.

"Ensimmäisellä kerralla en tajunnut mitä se tarkoittaa. Tassu tuli hirveästi nuuskuttelemaan ja pesemään mahaa. Oli jopa kiusallista, kun se ei lopettanut. Jälkeenpäin tajusin, että se on tiennyt tilanteen jo varmasti minua ennen."

Syöpä leikattiin ja jonkin aikaa Tassu käyttäytyi jälleen normaalisti. Sitten se kävi jälleen levottomaksi: se nuuhkutti ja nukkui tiiviisti emäntänsä pään vieressä.

Kalavainen päätti mennä lääkäriin selvittämään asian. Verikokeet näyttivät hyvältä, mutta lääkäri katsoi varmuuden vuoksi kuvia uudestaan ja teki ikävän havainnon: syöpä oli uusiutunut.

Kalavainen on varma, että ilman Tassua syövän uusiutuminen olisi päässyt paljon pidemmälle, koska kipuja tai oireita ei ollut. Ainoa merkki oli kissan outo käytös.

Tassun ulkonäön tekee persoonalliseksi nenän veikeä kuviointi. Lisäksi sillä on uskomattoman pehmeä karva, Kalavainen kertoo.

Kerrottuaan Tassusta sosiaalisen median kissaryhmissä hän kuuli muiden kokemuksista. "Syöpä aiheuttaa muutoksia ihmisen ominaishajuun. Moni syöpäpotilas sanoi, että heillä on ollut ihan sama tilanne."

Viimeisimmällä kerralla Kalavainen oli nukahtanut, kun Tassu tuli tökkimään häntä hereille. Puoliso toppuutteli kissaa, mutta se ei luovuttanut.

"Heräsin ärtyneenä, että onko pakko. Huomasin, että avannepussi on täynnä kirkasta verta."

Sairaalassa hänellä diagnosoitiin sisäinen verenvuoto: hemoglobiini oli ehtinyt romahtaa alle 100:n, mutta Kalavainen selvisi tilanteesta säikähdyksellä.

Tassu-kissa on leimautunut omistajaansa voimakkaasti.

Se asui aiemmin Kalavaisen äidin luona, muttei kotiutunut sinne koskaan täysin. Tassua sylitellessään Kalavaiselle tuli voimakas tunne siitä, että kissa luotti häneen. Kun sillä oli silmätulehdus, kukaan muu ei saanut hoitaa vaivaa.

Tassu arastelee edelleen vieraita ihmisiä. "Minä ja poika ollaan ne, jotka saadaan sitä silitellä."

Vaikka Tassu on pienikokoinen, se pitää talon muut kissat järjestyksessä: Jos talon kahdelle isokokoiselle kollille tulee kiistaa, Tassu rähähtää ne ojennukseen.

Tassu on tiettävästi kesäkissan pentu. Sen emo löydettiin kuolleena mökin kuistilta, mutta pennut olivat vielä hengissä. Emo oli imettänyt pentujaan näännyksiin asti.

Pennut pelastettiin ja niille alettiin etsiä sijoituspaikkaa. Tassu oli sen verran erikoisen näköinen, ettei tulevalle sankarikissalle aluksi tahtonut löytyä kotia.

"Minusta se on kaunein kissa ikinä."

