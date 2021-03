Video: Jääkarusellin ME-yritys jatkuu tänään – karusellimestari Janne Käpylehto: "En poistu paikalta ennen kuin se pyörii"

Johannes Tervo

"Se liikkuu!" Jättimäistä jääkarusellia kiskottiin liikkeeseen lauantai-iltana Lappajärvellä. Kiekon täytyy pyörähtää täysi kierros keskeytyksettä ennen kuin ME-tulos hyväksytään. Jääkarusellimestari Janne Käpylehto (oik.) on luvannut pysyä Lappajärvellä niin kauan, että maailmanennätys saavutetaan.

Lappajärven kanteen sahattu jättiläismäinen jääkaruselli pyöri sunnuntai-iltana.

”Tilanne näyttää nyt todella hyvältä. Karuselli on pyörinyt keskeytyksettä noin 300 metriä”, Janne Käpylehto päivitti tilanteen MT:lle sunnuntaina noin kello 19.

Helmikuun viimeisen illan pimeydessä ME-yritys päätettiin kuitenkin keskeyttää – mutta vain aamuun saakka.

”Homma jatkuu maanantaina noin kello 9”, Käpylehto kertoo.

Lappajärven jääkaruselli

Kantokyky: "Karuselli pystyisi kannattelemaan Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kaikki asukkaat", Janne Käpylehto sanoo. Lappajärven ympäristökuntien yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 15 000.

Jäämassa: noin 15 miljoonaa kiloa. Samaan kilomäärään tarvitaan 76-tonnisia täysperävaunuyhdistelmiä lähes 200.

Halkaisijan pituus: toistaiseksi salaisuus. Tarkka metrimäärä paljastetaan, mikäli jääkaruselli saadaan pyörimään ME-kelpoisesti.

Karuselli sahattiin 40-senttiseen jäähän. Sahaajia on ollut kaikkiaan noin sata.

Jäätä sahattiin yli kaksi kilometriä. Karusellityömaan moottorisahat ovat kuluttaneet yhteensä yli 60 litraa bensiiniä.

Tunnelma Lappajärvellä oli sunnuntaina erinomainen. Seudun väki on ottanut ennätyshankkeen omakseen.

”Täällä on ollut iso joukko kuntalaisia auttamassa jääkarusellia liikkeeseen”, iloitsee keksijä, tietokirjailija ja jääkarusellien erikoismies Käpylehto.

Helsingissä asuva Käpylehto sanoo, että pysyy Lappajärvellä, kunnes maailmanennätys on saavutettu.

”Per#&!!, en poistu paikalta ennen kuin se pyörii”, hän ilmoitti sunnuntaina julkistetussa tiedotteessaan.

Johannes Tervo

Talkooryhmä ahkeroi hämärtyvässä lauantai-illassa, jotta jääkaruselli saadaan pyörimään. Myös jäänveistäjät ahersivat kiekolla.

Lappajärven 40-senttiseen jäähän sahattu karuselli on niin suuri, että sen koko riittää ME-titteliin.

Ennen kuin Käpylehto tiimeineen voi maailmanennätystä tuulettaa, karusellin pitää pyörähtää kerran ympäri. Keskeytyksettä.

Tapahtuma on kuvattava ja dokumentoitava muutenkin tarkasti. Näin on alan harrastajien kesken sovittu ja kansainvälisen jääkaruselliliiton sääntöihin kirjattu.

”Karusellin täysi pyörähdys kestää noin kaksi tuntia”, Käpylehto arvioi sunnuntai-iltana.

Hän ei ole toistaiseksi paljastanut, mikä on Lappajärven jääkenttään urakoidun karusellin tarkka koko.

”En kerro sitä ennen kuin karuselli saadaan pyörimään ennätyskelpoisesti.”

Tämänhetkinen ME-tulos on amerikkalaisen Chuck Zwillingin nimissä.

Hän on sahannut Yhdysvalloissa karusellin, jonka halkaisija on hieman yli 225 metriä. Tuon kokoisen jääkiekon ympärysmitta on yli 700 metriä.

Johannes Tervo

Talkoolaisten urakointi Lappajärven jäälakeudella jatkui koko viikonvaihteen. Porvoolainen Thor-Fredric Karlsson (oik.) varmistaa, mihin toimeen tartutaan seuraavaksi.

Antti Kantola

Bensaa koneeseen ja moottori käyntiin: perjantai-iltana noin kello 19 Janne Käpylehto pukkasi perämoottorin avantoon. Bensiinikäyttöisen koneen lisäksi karusellia pyörittää kaksi sähköperämoottoria.