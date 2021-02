Video: Jääkarusellien ME-tulos Suomeen? – Lappajärven illassa jännitettiin: pyörähtääkö 15 miljoonan kilon jääkiekko ennätyskelpoisesti

Jääkarusellien rakentamisen maailmanennätys on Janne Käpylehdon ulottuvilla. Käpylehto tiimeineen on sahannut Lappajärven 40-senttiseen jäähän karusellin, jonka koko riittäisi ME-titteliin.

Jääkarusellien erikoismies Janne Käpylehto varmistaa, että jättimäistä jääkarusellia pyörittämään asennettu perämoottori toimii niin kuin pitääkin.

Ennen kuin maailmanennätys on palautettu Yhdysvalloista Suomeen, jättiläismäinen jääkaruselli on saatava pyörimään sääntöjen mukaisesti.

"Tämän jääkarusellin mittakaava on aivan tautinen", sanoo keksijä, tietokirjailija, ideanikkari ja jääkarusellien erikoismies Janne Käpylehto.

Jättiläisen sahaaminen Lappajärven jäähän alkoi keskiviikkona.

Pyörimisväylä sahattiin auki perjantaina iltapäivällä. Jo perjantai-iltana karuselli saatiin liikkeeseen vähäksi aikaa.

Valtavaa kiekkoa puskettiin liikkeeseen lihasvoiminkin. Työntäjien urakkaa helpottamaan Käpylehto käynnisti bensiinikäyttöisen perämoottorin perjantaina noin kello 19.

Karuselli pyöri – jonkin aikaa. Jääkaruselli on ennätyskelpoinen kuitenkin vasta sitten, jos se saadaan pyörimään keskeytyksettä täysi kierros.

Tapahtuma on kuvattava ja dokumentoitava muutenkin tarkasti. Näin on alan harrastajien kesken sovittu ja kansainvälisen jääkaruselliliiton sääntöihin kirjattu.

Työtä paiskittiin lauantaina lujasti, jotta järkäle saataisiin pyörimään. Välillä se pyöri. Nyt pysähtyi. Pyöri. Pysähtyi. Pyöri – mutta pyörikö riittävästi?

Jännitys jatkui koko päivän ja vielä silloin, kun kaunis helmikuinen päivä oli himmentynyt illaksi.

Perjantaina avattu pyörimisväylä oli osittain jäätynyt, joten lauantaina aamupäivällä karusellin rakentajien ohjelmassa oli uusia sahauksia ja uran puhdistamista. Jumipaikat oli poistettava.

Niin suuri ME-titteliä tavoitteleva jäinen kiekko on, että sen pyörimisvauhti on hitaan arvokas. Yhden pyörähdyksen kesto on useita tunteja.

Karusellien erikoismies Käpylehto ei lauantaina paljastanut, mikä on Lappajärven jääkenttään urakoidun karusellin tarkka koko.

"En kerro sitä ennen kuin karuselli saadaan pyörimään ennätyskelpoisesti."

Aiemmin viikolla tavoitteeksi kerrottiin 228–230 metriä. Tuo halkaisijan pituus riittäisi palauttamaan jääkarusellien ME-tittelin Yhdysvalloista Suomeen.

Lappajärven jättiläinen sahattiin noin 40-senttiseen jäähän.

Karusellin massa on yli 15 miljoonaa kiloa, Jos halkaisija on 230 metrin luokkaa, ympärysmittaa kertyy reilusti yli 700 metriä.

Suunnaton jääkaruselli ei aivan pienellä voimalla pyöri.

Käpylehdolla tiimeineen oli käytössä kolme moottoria: yksi bensiinikäyttöinen perämoottori ja kaksi sähköllä toimivaa moottoria.

Bensiinikäyttöisen koneen lisäksi jääkarusellille antoi vauhtia kaksi sähköperämoottoria.

"Varaudu suunnitelmaan B ja C ja tarvittaessa myös suunnitelmaan D", kuuluu Käpylehden yksi nyrkkisääntö kaikille jääkarusellien tekijöille.

Pitikö varasuunnitelmat ottaa käyttöön Lappajärven jääkarusellin teossa?

"Isoin hidaste oli lumi. Sitä tuli vielä alkuviikosta tajuttoman paljon. Se vaikeutti työskentelyä. Jäällä ei ollut hauskaa."

Lumi oli ennen kaikkea logistinen pulma. Se hidasti rakentajien liikkumista.

Perjantaina sää muuttui plusasteiseksi ja lauantaina aurinko helli niin karusellin rakentajia kuin paikalle kerääntynyttä yleisöäkin.

Maria Klemetz seisoo pienellä, halkaisijaltaan 35-metrisellä jääkarusellilla. Pikkukiekko pyöri jättikokoisen karusellin sisällä. Taustalla näkyy jääsauna, joka oli osa pyörivän jääkiekon varustusta.

Hurjan kokoisen kiekon sahaamiseenkin tarvittiin järeää kalustoa.

Pitkälaippaisia moottorisahoja oli kymmenkunta. Jäätä puri myös Punaiseksi paholaiseksi nimetty, Käpylehdon suunnittelema ja rakentama sahauskone.

Kantojyrsimestä kehitelty jäänjärsijä on hurja peli.

”Se tunnetaan myös Hurrikaanina. Terä ylettyy 27 senttimetrin syvyyteen.”

Hurrikaani ei yltänyt Lappajärven jääkannen läpi, mutta Punainen paholainen auttoi jäljessä tulevia.

”Ne ensimmäiset 27 senttiä kannattaa ottaa pois. Moottorisahaajien urakka helpottuu kummasti."

Käpylehto kertoo arvioineensa, että sahaamiseen kuluu bensiiniä noin 60 litraa.

"Melko hyvin arvio piti kutinsa", hän kertoi lauantaina iltapäivällä.

Karusellitapahtumasta tehdään perinne, vakuuttavat Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara, Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli.

Jääkarusellien teko on ryhmätyötä.

”Hommaan on kerääntynyt hyvä tiimi. Mukana on kokeneita sahaajia", Käpylehto sanoo.

Pelkkää sahaamista karusellin teko ei ole. Se on myös logistiikkaa ja ennen kaikkea se on mittaamista.

”Mittaa kolmesti, sahaa kerran", Käpylehto sanoo ensimmäisen nyrkkisääntönsä kaikille jääkarusellien rakentajille.

Lappajärvellä jäähän syntyi pyörimisuraa noin sadan sahaajan voimin.

Käpylehto kiittää ennätyshankkeen talkoolaisten ahkeruutta ja asennetta.

"Paikallinen väki on mukana mahtavalla 'tämähän pannaan pyörimään' -meiningillä."

Lauantai-iltapäivän jännitystä. Pyöriikö vai ei?

Lappajärven jättiläiskarusellilla halutaan palauttaa ME-titteli Yhdysvalloista Suomeen.

Tämänhetkinen maailmanennätys on amerikkalaisen Chuck Zwillingin nimissä. Hän on sahannut Yhdysvalloissa hieman yli 225-metrisen karusellin.

"Ennätyshanketta on seurattu Yhdysvalloissa todella tiiviisti. Tsemppiviestejä on tullut", Käpylehto kertoo.

Käpylehto oli aikoinaan Zwillingin mukana, kun Yhdysvalloissa sahattiin ME-jääkaruselli.

Zwilling ystävineen olisi tullut Lappajärvelle jo tänä vuonna, mutta korona esti aikeet.

"Olen varma, että Chuck on ensi vuonna täällä."

Karkeakarvainen mäyräkoira Pihka loikkaa sahausuran yli jääkarusellilta toiselle, jossa Tiia Lahnalampi odottaa. Karuselleja olivat tulleet katsomaan myös Ulla-Maija Lahnalampi, Jari Lahnalampi ja Sami Kangasvieri.

Jääkarusellitapahtumasta aiotaan tehdä perinne.

"Näin on sovittu Lappajärven, Alajärven ja Vimpelin kunnanjohtajien kanssa. Kolmen kunnan yhteistyö toimii hienosti. Toiveeni on, että ensi vuonna saamme alueen yritykset mukaan tapahtumaan", Käpylehto sanoo.

Hänellä on toinenkin toive ensi vuodeksi.

"Tehdään tästä hieno yleisötapahtuma. Tänä vuonna se ei koronan vuoksi ollut mahdollista."

Käpylehto ja kunnanjohtajat ovat ideoineet muutakin.

"Vielä tämän kevättalven aikana on luvassa seuraava tempaus. Se liittyy Lappajärveen ja jäähän ja veneilyyn. Kyseessä on todella vaarallinen projekti", Käpylehto vihjaa salaperäisenä.

Enempää hän ei toistaiseksi kerro.

Jumipaikat pois! Antti Vasama Linnanvirta puhdistaa sahausväylää. Suunnattoman kokoinen karuselli sahattiin irti ympäröivästä jääkentästä perjantaina iltapäivällä. Vielä lauantaina riitti ahkeroitavaa iltaan asti, kun jättiläistä yritettiin saada pyörimään.

Jääkarusellin varustukseen kuuluu esimerkiksi puolijoukkueteltta, jääsauna ja palju.

Teltta oli varattu yöpymispaikaksi Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntapomoille, jotka perjantaina sivakoivat kraatterijärven jäällä 45-kilometrin hiihtomarssin.

Viime kesänä Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara ja Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kävelivät Lappajärven ympäri 32 asteen helteessä. Hiki virtasi 70 kilometrin lenkillä.

Jääkarusellitapahtumasta tulee perinne, tuleeko myös kunnanjohtajien hiihtomarssista jokatalvinen tapahtuma?

"Ei välttämättä hiihtomarssista, mutta jotain ekstriimiä on taatusti luvassa", sanoo Koivunen, jonka tehtävä on ideoida kunnanjohtajien seuraava kuntoilutempaus.

Taustalla näkyvät ihmiset puhdistavat jääkarusellin pyörimisuraa. Jättimäinen pyörijä kiinnosti yleisöä.

