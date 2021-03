Äidinkielen opettaja jätti työnsä ja perusti kustantamon, joka julkaisee vain lasten ja nuorten kirjoittamia kirjoja

Saara Lavi

Lea Pennanen asuu Vantaalla, mutta viettää paljon aikaa kakkoskodissaan synnyinseuduillaan Kesälahdella. Kustannus Z:n kautta hän haluaisi julkaista tulevaisuudessa kuutisen kirjaa vuodessa. Kirjoituskilpailun kautta valittavat teokset ilmestyvät loppuvuonna tai viimeistään ensi vuoden puolella.

Äidinkielen opettaja Lea Pennasta harmitti. Tai ehkä se oli enemmän surua kuin harmitusta.

Pennanen oli työskennellyt äidinkielen opettajana helsinkiläisissä yläkouluissa ja lukioissa yli kymmenen vuotta, ja välillä oppilaiden palauttamien konseptipaperien keskellä loisti kirkkaita helmiä. Lahjakkaat oppilaat eivät tietenkään harmittaneet, vaan kirjoitusten kohtalo.

"Jotkut tekstit olivat elämyksiä, nautintoja. Niitä ei kirjoitettu vain äikänopelle tehtävää varten, vaan ne olivat kaunokirjallisesti huikean laadukkaita. Minua harmitti, että niitä tekstejä ei näe kukaan muu kuin minä", Pennanen kertoo.

Näitä oppilaita Pennanen pyrki lempeästi tönimään kirjoittamisen pariin. Joillekin yläkoululaisille hän jopa kiikutti esitteitä Oriveden kirjoittajalukiosta. Sekään ei silti tuntunut riittävän. Oli tehtävä jotain suurempaa.

Opettajan töiden ohessa Pennanen vaali erästä unelmaa. Vielä jonakin päivänä hän haluaisi perustaa kustantamon.

"Minua kuitenkin mietitytti se, että Suomessa on niin paljon laadukkaita ja monipuolisia pienkustantamoja. Pitäisi olla jokin oma idea, jotta siihen kannattaisi lähteä."

Hiljalleen nämä kaksi ajatusta alkoivat kietoutua yhteen. Mitä jos Pennanen perustaisi kustantamon, joka julkaisisi vain lasten ja nuorten itsensä kirjoittamia tekstejä? Sellaista ei vielä kotimaan markkinoilla ollut.

Oli aika ottaa seuraava askel. Pennanen irtisanoutui vakituisesta työpaikastaan opettajana ja perusti Kustannus Z:n.

Vaikka Pennanen on jo vuosia työskennellyt nuorten ja kirjoittamisen parissa, on kustannusmaailmassa vielä paljon opeteltavaa. Lisäksi tuoreelle pienkustantamolle on etsittävä rahoitusta, joten Pennanen on uhrannut työtuntejaan avustuksien ja apurahojen hakemiseen.

"Tässä on paljon itselleni uutta. Vähän jännittääkin, mutta hyvällä tavalla."

Myös yhteistyökumppanien etsiminen on käynnissä, sillä Pennasella ei ole taitoja kirjojen taittoon tai painoon liittyen, joten ne täytyy ulkoistaa.

Ensimmäinen näkyvä harppaus Kustannus Z:n alkutaipaleella on kirjoituskilpailun aloittaminen.

"Olemme niin uusi toimija, etteivät ihmiset tiedä meistä. Ajattelin, että emme välttämättä saisi paljon käsikirjoituksia perinteisellä tavalla pyytämällä."

Kirjoituskilpailussa on kolme sarjaa: 7–10-vuotiaat, 11–15-vuotiaat ja 16–21-vuotiaat. Kirjoitusaikaa on toukokuun loppuun saakka, ja jokaisesta sarjasta valitaan kesän aikana yksi teksti, jonka Kustantamo Z julkaisee.

"On kiva huomata, että vaikka kilpailu vasta käynnistyi, olemme saaneet jo viisi käsikirjoitusta."

Kesäksi Pennanen haluaisi palkata pari nuorta lukemaan käsikirjoituksia ja antamaan niistä palautetta.

"Sillä tavalla valinnassa ei olisi vain keski-ikäisen tädin näkökulmaa."

Nuorten kirjoittajien kanssa työskentely vaatii kustantajaltakin aivan omanlaistaan herkkyyttä. Pennanen ei halua musertaa kenenkään kirjoitushaaveita, joten Kustannus Z ei tule lähettämään kylmäkiskoisia ja yksioikoisia "käsikirjoituksesi ei sovi kustannusohjelmaamme" -tyylisiä hylkäyskirjeitä.

"Tuntuisi tylyltä vain ilmoittaa, ettei ole tullut valituksi. Haluan antaa jokaiselle palautetta ja kannustaa jatkamaan kirjoittamista."

Myös siirryttäessä varsinaiseen kirjojen julkistamiseen täytyy kustantajan olla tarkkana. Nuorten kirjailijoiden kanssa jutellaan siitä, millaiseen julkisuuteen he ovat valmiita. Toisaalta pitää varautua myös siihen, että kirja ei välttämättä herätä mitään huomiota.

"Suomessa ilmestyy hirveän paljon kirjoja, joten joukkoon katoaa helposti. Ei ole itsestään selvää, että nuoren kirja erottuu joukosta."

Pienellä kustantamolla on myös hyvin rajalliset resurssit teosten nostamiseen esille. Kustannus Z ei siis edes lähde tavoittelemaan etusivun mainosta Helsingin Sanomista, sosiaalinen media voi nuorten kohdalla olla muutenkin järkevämpi markkinointikanava.

Pennasen mielestä nuorten kirjoittajien äänien saaminen kirjallisuuskentälle on erityisen tärkeää. Hänestä Suomessa kyllä julkaistaan loistavaa aikuisten kirjoittamaa nuortenkirjallisuutta, mutta nuorilla kirjoittajilla voisi olla tarjottavana aivan erityistä samastumispintaa.

"Olen saanut jo nyt nuorilta paljon innostuneita viestejä. Yksi muotoili hienosti, että jos nuorten halutaan lukevan enemmän, kirjallisuutta pitäisi uudistaa ja se pitäisi saada nuorille lähemmäksi ja ajankohtaisemmaksi. Kirjallisuus voisi tulla samanikäisiltä, ikään kuin samalta tasolta. Silloin ei olisi aikuisten ja nuorten välistä valta-asetelmaa."