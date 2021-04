Nuohooja sen tietää: ”Ai sulla on Maaseudun Tulevaisuus – se on hyvä lehti! Voinko mä ottaa niitä mukaanikin?”

Kimmo Lundén

Broadsheet rules ok! Nuohooja Pasi Haaranen ilahtui saadessaan isokokoisen Maaseudun Tulevaisuuden suojapaperiksi takan piippua nuohotessaan espoolaisessa paritaloasunnossa.

”Ai sulla on Maaseudun Tulevaisuus – se on hyvä lehti! Voinko mä ottaa niitä mukaanikin?”

No tietysti! Kyllä nuohooja tietää, mikä on käytössä parasta!

Kotiin tilattu lehti teki vaikutuksen Espoon Nuohouksen nuohooja Pasi Haaraseen. Alan ammattilainen kehui myös nuohoustyössä käyttökelpoista sanomalehteä vielä naapurinkin piippua nuohotessaan.

Maaseudun Tulevaisuus painetaan niin sanotussa broadsheet-koossa, joka on kooltaan suurempi kuin tabloid. Valtaosa kotimaassa julkaistuista sanomalehdistä painetaan nykyisin tabloid-kokoisena. Tabloidi on sanomalehti, joka on kooltaan puolet suurikokoisesta niin sanotusta broadsheet-formaatista.

Broadsheet-kokoisena painetaan Maaseudun Tulevaisuuden lisäksi Turun Sanomat.

Suomessa tabloid-sivuformaatin leveys on yleisesti 280 millimetriä ja korkeus 400 millimetriä.

Lukijamäärältään maan suurin sanomalehti, Helsingin Sanomat, vaihtoi tabloid-kokoon tammikuussa 2013, Aamulehti vuotta myöhemmin ja Kaleva 2015.

Takanomistajan Facebook-sivulla nuohouskuva MT-lehtineen sai runsaasti tykkäyksiä. Traktoriharrastaja ja Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Juha Keskinen yhtyi kehuihin:

"MT:ssa on hyviä – muun muassa Kimmon – juttuja. Ja sitten siihen voi tarvittaessa kääriä vaikka rasvaisia/öljyisiä traktorin osia. Monipuolinen ja kierrätettävä lehti!"

Omakotiliitto muistuttaa verkkosivullaan omakotitalon omistajaa tai haltijaa, joka vastaa siitä, että nuohous on järjestetty lain vaatimalla tavalla.Vakituisessa käytössä olevan asunnon tulisijat tulee nuohota vuoden välein, ja yksityisessä vapaa-ajankäytössä olevien rakennusten tulisijat kolmen vuoden välein.

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Mihin sinä olet keksinyt kierrättää Maaseudun Tulevaisuutta uusiokäyttöön? Kerro MT:n kierrätyksestäsi ja lähetä vinkkisi palautteena sähköpostitse toimituksellemme: toimitus@mt.fi.