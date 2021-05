Kuinka suomalainen käyttäytyy, kun saa kuulla voittaneensa lotossa? "Pää on pidetty kylmänä ja hulluttelut minimissä"

Veikkaus

Hilkka Pylköstä tuli Suomen ensimmäinen lottomiljonääri, kun hän voitti runsaat miljoona markkaa kierroksella 23/1973.

Moni muistaa Veikkauksen mainoksen, jossa mies astelee huoltoasemalle kahville. Myyjä kysyy, pistetäänkö iso vai pieni. Mies miettii tovin ja valitsee sitten hymyillen ison. Suomalainen lottovoittaja.

Mainoksessa piilee totuuden siemen. Veikkauksen vuonna 2018 tekemän kyselyn perusteella suurvoittajat pitävät jalat maassa ja järjen päässä. Kyselyyn vastasi 78 yli 500 000 euroa voittanutta. Heidän hulluimmista hurvitteluistaan ovat luksusjahtien ostot kaukana.

"Ystävän kanssa Yhdysvalloissa kahden viikon lomamatka, jonka maksoin."

"Ostin auton, jonka jokainen haluaa, mutta kukaan ei tarvitse."

"Ostin itselleni ja äidilleni Chanelin tuotesarjat."

"Pää on pidetty kylmänä ja hulluttelut minimissä. Ehkä kun menin ostamaan aurinkolaseja ja ostinkin kahdet parit, tai kun ostin kalliit saapikkaat, joita raaskin käyttää kerran vuodessa."

Monen mietteet luultavasti kiteytyvät tässä lottovoittajan kommentissa:

"Voitto on helpottanut rahallisiin huoliin, mutta todellinen onnellisuus tulee arkisista asioista, puolisosta, ystävistä, perheestä ja siitä, että on terve. Aina ajattelin, että jos voitto tulee, elämä muuttuisi radikaalisti ja sitä tuhlaisi joka paikkaan. Todellisuudessa nyt kun voisi melkein mitä vain ostaa, ei sitä niin kaikkea halua."

Lotto täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Veikkauksen arvontapelien johtaja Ville Venojärvi kertoo, että vuosien saatossa päävoitto on napsahtanut yli 3 500 pelaajalle.

Ihka ensimmäinen voittaja vuonna 1971 oli ylivieskalaisen tavaratalon kemikalio-osaston hoitaja Sanni Mielonen, joka voitti liki 344 000 markkaa.

"Olen toivonut voivani vierailla sisareni luona Kaliforniassa. Se ei nyt ole enää rahasta kiinni", iloitsi rouva Mielonen lehtijutussa.

Työpaikkaansa hän ei aikonut jättää, kuten ei moni nykyvoittajistakaan. Veikkauksen kyselyssä vain 15 prosenttia kertoi lopettaneensa työssäkäynnin. Joka kymmenes piti sapattivapaan.

Tosin suurvoittajista suurin osa, liki 30 prosenttia, on eläkeikäisiä. Runsas puolet voittajista on yli 55-vuotiaita.

Nykyään loton päävoitto on keskimäärin 3,7 miljoonaa euroa. Alle miljoonan euron potteja ei enää ole jaossa.

Kaikkien aikojen huippuvoitto 15,7 miljoonaa euroa osui kuukausi sitten Kuopion Palonurmelle. Raha meni viiden hengen porukalle.

Nykyään iso osa päävoitoista jaetaan vähintään kahden hengen lottoporukan kesken.

Vuoden aikana lottokupongin täyttää edes kertaalleen noin kaksi miljoonaa suomalaista.

"Siinä maksetaan oikeudesta haaveilla isosta voitosta", Venojärvi toteaa.

Suurvoittajat eivät Veikkauksen kyselyn perusteella huutele kylillä onnenpotkustaan. Tyypillisesti voitosta kerrotaan puolisolle, omille lapsille ja vanhemmille sekä sisaruksille. Sen sijaan ystävät, työkaverit, naapurit ja kaukaisemmat sukulaiset harvemmin kuulevat äkillisestä rikastumisesta.

Voittajat pelkäävät kateutta, huijatuksi tulemista ja hyväksikäyttöä. Joskus pelko osoittautuu aiheelliseksi.

"Puolison petollisuus. Nyt ei enää ole tuon vuoksi mitään jäljellä voitosta."

"Sukulaisten kanssa on tiukkaa jännittyneisyyttä, jota ei aiemmin ollut. Itselläni on huono omatunto, kun en tee muiden tavoin oikeaa työtä, jota minulta on aina edellytetty ja odotettu sekä tietynlainen riittämättömyyden tunne muiden seurassa."

Matalasta profiilista huolimatta moni haluaa auttaa muita. Noin 85 prosenttia kertoo auttaneensa läheisiään rahallisesti. Puolet on lahjoittanut rahaa kotimaiseen hyväntekeväisyyteen ja liki kolmannes auttanut läheisiään ajallisesti aiempaa enemmän.

Kaksi kolmesta vastaajasta kokee, että suurvoitto on parantanut elämää muun muassa taloudellisen riippumattomuuden, stressin vähenemisen ja lisääntyneen vapaa-ajan myötä.

"Pääsimme muuttamaan kotiseudulle", kertoo yksi voittajista.

"Ruokakaupassa ei mitään tarvitse jättää ostamatta. Kuluttaa bensaa surutta, mutta ei sikamaisesti. Lapsilleni annan enemmän hyviä lahjoja. Voi ajaa enemmän taksilla."

Valtaosa on laittanut voittorahat poikimaan. Suosituimpia sijoituskohteita ovat osakkeet, rahastot, asunnot, eläkevakuutukset ja yritystoiminta.

Lisäksi voittorahoilla on maksettu velkoja ja hankittu autoja, asuntoja ja mökkejä. 60 prosenttia suurvoittajista on lisännyt matkustelua. Suosituimpia kohteita ovat olleet Espanja, Italia ja Kreikka.

40 prosenttia kertoo toteuttaneensa haaveitaan. Mainintoja saivat muun muassa eläkkeelle jääminen, oma hevonen ja kesämökki.

Yksi kysymys käy varmasti kaikkien mielessä. Jos lotto on pelattu kioskilla ja voitto on kiinni paperisessa tositteessa, miten kuponkia vahditaan ennen voiton lunastamista.

"Eräs voittaja kertoi laittaneensa tositteen peltirasiaan siltä varalta, että jos talo palaa, niin tosite säilyisi siellä."

"Tositteelle oli jaettu porukan kesken vahtivuorot."

"Tositteita on säilytetty myös astiakaapissa, piironginlaatikossa, huonon kirjan välissä sekä ihan vain farkkujen taskussa."

Helpotuksesta voi huokaista vasta, kun kuponki on kiikutettu Veikkauksen pääkonttorille Helsinkiin. Samalla hörpätään voittajakahvit ja keskustellaan voiton herättämistä ajatuksista.

99 prosenttia suurvoittajista jatkaa rahapelien pelaamista voittonsa jälkeen. Onpa joku Hannu Hanhi istunut pääkonttorilla kahvitettavana peräti kahdesti.

Kahvin kanssa tarjottavat herkut saa voittaja päättää itse. Suomalainen lottovoittaja voi hyvinkin valita arkisen juustosämpylän.

Jutun sitaatit ovat Veikkauksen vuodenvaihteessa julkaisemasta Nyt naatitaan - Suurvoittajan muotokuva -kyselytutkimuksesta.

Lottoa 50 vuotta