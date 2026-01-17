Ravigaala huipentaa lauantai-illan – suora yhteys avautuu tästä kello 19.15 Suora lähetys Ravigaalasta on nähtävissä tämän jutun kautta lauantaina kello 19.15 alkaen. Ennakkotunnelmat punaiselta matolta välitetään kello 19.30 ja itse gaala alkaa kello 20.

Jaa Kuuntele

Menneen ravivuoden menestyjät palkitaan lauantai-iltana Tampereella. Kuva: Joel Nykänen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ohjelmat Ville Toivonen

Hotelli Rosendahlissa Tampereella juhlitaan ravikauden 2025 parhaita hetkiä ja onnistujia. Illan odotetuimpia hetkiä ovat ainakin vuoden ohjastajan, vuoden valmentajan ja vuoden hevosen palkitsemiset.

Vuoden hevonen valitaan yleisöäänestyksellä. Ehdolla ovat ravikuningatar Jockas Rita, Euroopan huipputasolle murtautunut Massimo Hoist sekä ravikuningas V.G. Voitto.

Ravigaala välitetään tänä vuonna suorana vain Maaseudun Tulevaisuuden sivujen kautta. Ennen varsinaisen gaalan alkua vieraiden saapumista gaalaan seurataan poikkeuksellisesti jo puolta tuntia aiemmin punaisella matolla.

Ennen gaalaa kiinnostavimmat vieraat haastattelee ja juhlatunnelmassa mukana on MT Maatalouden ja Hevosten päällikkö Laura Ruohola. Gaalan juontavat Nelly Korpikoski ja Lauri Hyvönen.