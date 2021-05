Superharvinaiset ja kalliit Paavo Tynellin designvalaisimet myydään huutokaupassa MTK:n opistolta – osan lähtöhinta 20 000 – 30 000 euroa

Outi Aalto

Paavo Tynell suunnitteli MTK-opiston lehtisalin valaisimet 1950. Niiden on lähtöhinta on Annmariksen huutokaupassa 30 000 euroa kappaleelta. Myös Ilmari Tapiovaaran suunnittelemat huonekalut myydään.

Viljelijäjärjestö MTK myy merkittävän määrän arvokasta suomalaista designia. Espoon Tapiolassa sijaitsevan järjestöopiston sisustusta myydään, koska tiloille ei enää ole entisenlaista tarvetta ja kiinteistö remontoidaan pitkäaikaista vuokralaista, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiötä, varten. MTK-opisto on rakennettu vuosina 1950–1953. Sisustusesineet huutokauppaa tamperelainen Annmaris Auctions.

Myyntiin tulee muun muassa noin 50 kappaletta Paavo Tynellin suunnittelemia valaisimia.

"Osa niistä on perusmalleja, mutta arvokkaampia malleja on noin 15 kappaletta. Perusmallien hinta on noin tuhat euroa kappaleelta, mutta arvokkaimmilla valaisimilla lähtöhinta on 20 000 –30 000 euroa kappaleelta", kertoo gallerian designjohtaja Ilkka Takala.

"Nämä ovat äärimmäisen kysyttyjä esineitä, joilla markkinat ovat erittäin kansainväliset. Todennäköistä on kuitenkin, että suuri osa niistä päätyy merkittäviin suomalaisiin kokoelmiin", Takala arvioi.

MTK:n talousjohtaja Heikki Laurinen on tyytyväinen, että pitkään tyhjillään olleelle opistokiinteistölle löytyi vihdoin ratkaisu. Sisustuksesta joudutaan luopumaan, koska niitä ei ollut mahdollista jättää rakennukseen.

"Maaseudun ihmiset arvostavat kauniita asioita. Aikoinaan on oltu kaukaa viisaita. Opistolle on hankittu huonekaluja ja valaisimia, jotka kestävät aikaa. Nyt haluamme tehdä kulttuuriteon ja löytää näille jatkokäyttöä", hän sanoo.

Tynellin suunnittelemia valaisimia tulee myyntiin noin 50 kappaletta. Kuvan valaisimen lähtöhinta on 8 000 euroa.

MTK:n kohde on erityisen arvokas, koska gallerian asiantuntijat pääsivät asentamaan osin jo varastoon siirretyt tavarat niiden alkuperäiseen ympäristöön ja valokuvaamaan ne siellä.

"Tällainen aito valokuva kertoo tulevalle omistajalle paljon enemmän kuin pelkkä teksti", Ilkka Takala kertoo.

Opistolta tulee myyntiin myös Ilmari Tapiovaaran suunnittelemia huonekaluja.

"Ne eivät ole rahallisesti niin arvokkaita kuin valaisimet, mutta joukossa on harvinaisia malleja, jotka on mahdollisesti suunniteltu vain opistoa varten."

MTK-opistolla on pidetty järjestökoulutuksia, mutta tilat eivät ole olleet alkuperäisessä käytössä yli kymmeneen vuoteen.

Huonekalujen lähtöhinta tulee olemaan joitakin tuhansia euroja.

"Ne ovat todella hienossa kunnossa, vaikka ne ovat 70 vuotta vanhoja. Käyttäjät ovat osanneet käyttäytyä siivosti", Takala kiittelee.

Huutokauppa järjestetään 23.5. Tampereella, mutta siihen voi osallistua myös verkossa.

Nämä ovat opiston lähtöhinnaltaan kalleimmat valaisimet (30 000 euroa). Paavo Tynellin suunnittelemat valaisimet valmisti kotimainen TAITO Oy. Valaisimet ovat messinkiä ja lasia, ja erittäin laadukasta työtä.