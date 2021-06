Mummonmökki koki täyden muodonmuutoksen ja sauna syntyi ränsistyneeseen varastoon – nuori pari opetteli perinnerakentamisen kunnioittaakseen 90-vuotiasta taloa

."Yleensähän mökki on joko rannalla tai sitten keskellä metsää, mutta tämä mökki on keskellä kirkonkylää."

Jaana Kankaanpää

Pauli Haavistolan ja Netta Koskelan Viivi-kissa herättää isäntäväkensä mökillä mielellään jo kuudelta aamulla.

Mökkikuume ei katso ikää. Kun helsinkiläiset Netta Koskela ja Pauli Haavistola päättivät viisi vuotta sitten etsiä itselleen kesäpaikan, heillä oli ikävuosia 26 ja 27.

Suloinen, mutta huonokuntoinen mummonmökki Loviisan Pernajan kirkonkylällä Itä-Uudellamaalla kiinnitti pariskunnan huomion välittömästi. Välittäjä ei tullut itse paikalle, vaan antoi avaimet Koskelalle ja Haavistolalle. Kaksikko teki ostopäätöksen saman tien.

Koskela kuvailee mökkiä siirtolapuutarhamökin, kuivan maan kesämökin ja leirielämän yhdistelmäksi.

"Yleensähän mökki on joko rannalla tai sitten keskellä metsää, mutta tämä mökki on keskellä kirkonkylää. Vedet haetaan kuitenkin vesipostista."

Mökin tarina juontaa juurensa yli sadan vuoden taakse, jolloin tontilla sijaitsi silloinen päärakennus. Nykyinen mökki on noin 90 vuoden takaa, ja se rakennettiin aikanaan kesävieraiden majapaikaksi. Päärakennus kuitenkin paloi 1960-luvulla, eikä sen tilalle koskaan rakennettu uutta, vaan asukas muutti asumaan vierasmajaan, jossa ei ole muita mukavuuksia kuin sähkö.

Kun Koskela ja Haavistola hankkivat mökin, heillä ei ollut minkäänlaisia peseytymismahdollisuuksia. Ensimmäiset remonttihiet he kävivät huuhtomassa kolmen kilometrin päässä uimarannalla, mutta pian he hankkivat pihalle aurinkokennolla toimivan pihasuihkun.

Uudet mökinomistajat eivät pelänneet kääriä hihoja, sillä kumpikin on kasvanut omakotitalossa eikä elätellyt turhan ruusuisia kuvia uuden kesäkodin kunnosta. Lisäksi remonttihommat tarjoavat vastapainoa toimistotöille. Koskela työskentelee markkinoinnin parissa ja Haavistola rahoitusalalla.

"Mielestäni avain on siinä, että on liikkeellä oppimishaluisin ja avoimin mielin. Tietoa on valtavasti saatavilla, jos sitä on valmis etsimään ja pyytämään", Koskela kuvailee.

Pariskunta perehtyi perinnerakentamiseen, sillä he eivät halunneet pilata rakennuksen vanhan ajan henkeä. Mökki koki täyden muodonmuutoksen, jossa rapistuneet maalit ja vanhat muovimatot saivat kyytiä. Valoisa lopputulos saa mökin näyttämään 20 neliötään suuremmalta, eikä remontissa käytetty muovia tai muita hengittämättömiä materiaaleja.

Jaana Kankaanpää

Pauli Haavistola lämmittää saunaa ja Frida-koira odottaa löylyihin pääsyä. Sauna valmistui juuri ennen vuoden 2020 juhannusta.

Kun mökki oli saatu kelvolliseen kuntoon, vuorossa oli pihan varastorakennus. Kymmenmetrinen rakennus piti sisällään huussin, liiterin ja varaston, joka oli täynnä vanhaa roinaa sadan vuoden ajalta.

Aivan ensiksi pihalle piti tilata vaihtolava romuja varten, ja kun varasto oli saatu tyhjäksi, keskeltä notkahtanut rakennus piti nostaa. Monelle saunaremontti tarkoittaa uutta kiuasta tai lauteita, mutta tässä saunaprojektissa ne olivat vasta viimeinen silaus, jota ennen piti tehdä valtavasti töitä: vaihtaa maata, uusia lattia, eristää, viemäröidä, vaihtaa oven ja ikkunan paikkaa ja asentaa kevythormi – pintojen kunnostuksesta puhumattakaan.

Koskela ja Haavistola hoitivat kaiken kaksistaan lukuunottamatta uutta huopakattoa. Saunaprojekti alkoi kesällä 2019, ja vuoden 2020 koronakeväänä kaksikko aloitti mökkikauden ennätysaikaisin, jo maaliskuussa.

Saunan lopputarkastus sattui vuoden 2020 juhannusaatonaattoon. Sauna läpäisi tarkastuksen, ja juhannuksesta tulikin oikein kunnon mökkijuhannus pitkän kaavan mukaisine saunomisineen.

"Mökkeilyinto oli kova jo ennen saunaa, ja nyt se vasta kova onkin", Koskela kertoo.

Viime vuonna Koskela ja Haavistola päättivät mökkikauden vasta joulun välipäivinä, ja vuoden 2021 ensimmäinen mökkireissu koitti huhtikuussa.

Jaana Kankaanpää

Netta Koskela hakee saunaan puita. Mökkipihan vanha varastorakennus koki täyden muodonmuutoksen romuvarastosta saunaksi.

Mökin piha ei ole suuria mylläyksiä kokenut, mitä nyt pahimmin rehottavia puskia on karsittu ja yleisilmettä siistitty. Edellisen asukkaan jäljiltä mökillä on ryytimaa, jossa kasvaa perunoita, papuja, salaattia ja yrttejä.

Koskela arvostaa mökkipuutarhan vanhan ajan henkeä.

"Ei upouuden mökin mukana saisi pihaa ja kasveja, jotka ovat kasvaneet täällä jopa vuosisadan."

Iso piha on etenkin korona-aikaan mukava, sillä siellä voi tavata perhettä ja ystäviä myös korona-ajan turvavälit huomioiden.

Mökin suurimmat remontit alkavat olla loppusuoralla, mutta tekemistä riittää täksikin kesäksi. Koskela kertoo, että ulkohuussi saa lähiaikoina kilpailijan polttavasta käymälästä. Myös mökin julkisivu kaipaa vielä lautojen vaihtamista ja maalaamista.

Vaikka mökin remontointi on ollut hauskaa, Koskela odottaa jo aikaa, jolloin mökille voi mennä ihan vain oleilemaan ilman, että mielessä on remontoitavaa. Mökkiin kuuluu myös venepaikka alle kilometrin päässä Pernajanlahdella, ja pariskunta onkin miettinyt veneen hankkimista lähivuosina.

Koskelan ja Haavistolan Viivi-kissa ja Frida-koira ovat ahkeria mökkeilijöitä. Frida viihtyy erityisesti saunassa. Viivi taas tietää pääsevänsä mökillä valjaissa ulkoilemaan pelto- ja merimaisemissa, joten naukukonsertti alkaa mökillä usein jo kuudelta aamulla.

"Kissa pitää huolen, että mökilläkin herätään aikaisin", Koskela naurahtaa.

Jaana Kankaanpää

Parinkymmenen neliön mökkiin mahtuu muutama harkittu koriste-esine.