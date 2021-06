Tämän takia lemmikkiä ei saa ajella karvattomaksi edes kesäkuumalla – näillä vinkeillä eläimet pärjäävät helteelläkin

Eläimen jättäminen kuumaan autoon on eläinsuojelurikos, Helsingin eläinsuojeluyhdistys muistuttaa.

Kari Salonen

Koirat kestävät huonosti kuumuutta ja voivat saada kesähelteillä hengenvaarallisen lämpöhalvauksen.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY muistuttaa, että helteet voivat aiheuttaa lemmikkieläimille tukalaa oloa ja jopa hengenvaaran. Lemmikin vointia tarkkailemalla ja muutamilla varotoimilla lämpimiin päiviin liittyvät riskit ovat vältettävissä.

Kesähelteillä lemmikillä pitää olla jatkuvasti tarjolla raikasta vettä ja pääsy varjoon. Juomaveden voi pitää viileänä kulhoon laitetuilla jääpaloilla.

Ulkoilutuslenkit kannattaa ajoittaa aamuun ja iltaan ja pitää lenkit maltillisina. Vesipulloa on syytä pitää mukana lenkeilläkin ja suunnitella reitit nurmialueille, sillä koiran tassut palavat herkästi kuumalla asfaltilla.

"Koiran oloa voi huojentaa myös trimmatulla kesäturkilla. Vastaavasti säännöllinen turkin harjaaminen poistaa kissalta ylimääräiset ja kuolleet karvat ja saattaa helpottaa kissan vointia. Lemmikin karvoja ei saa kuitenkaan sheivata eli poistaa kokonaan, sillä turkki suojaa eläintä auringon poltteelta", HESYn puheenjohtaja Nina Immonen muistuttaa.

Kostutetut tai jääpalapussien ympärille käärityt pyyhkeet tarjoavat eläimelle jäähdyttelypisteitä niin sisällä kuin ulkona.

Koira ei kykene säätelemään elimistönsä lämpöä ihon kautta hikoilemalla. Siksi koirat kestävät huonosti kuumuutta ja voivat saada kesähelteillä hengenvaarallisen lämpöhalvauksen.

Lämpöhalvaus uhkaa kaikkia lemmikkejä, joiden ruumiinlämpötila kohoaa ympäröivien olosuhteiden vuoksi liian korkeaksi. Erityisen alttiita lämpöhalvaukselle ovat lyhytkuonoiset koira- ja kissarodut sekä vanhat, ylipainoiset ja sydän- ja keuhkosairauksista kärsivät lemmikit.

Lämpöhalvauksen saanut lemmikki on siirrettävä välittömästi viileään ja varjoisaan sisätilaan. Eläimen päälle tulee laittaa kosteita, viileitä pyyhkeitä. Tassut, vatsanalus ja korvalehdet valellaan viileällä vedellä. Ensiavun jälkeen lemmikki on vietävä eläinlääkärille tarkastettavaksi.

Yleisin syy lämpöhalvaukselle on eläimen jättäminen kuumaan autoon. Kesällä lemmikkiä ei saakaan jättää hetkeksikään yksin pysäköityyn autoon. Lämpötila voi nousta autossa vaarallisen korkeaksi myös pilvisellä säällä, ja varjoon pysäköity auto voi päätyä paahteeseen nopeasti varjon siirtyessä.

"Eläimen jättäminen kuumaan autoon on eläinsuojelurikos. Jos näet koiran tai muun eläimen yksin autossa paahteisella säällä, ryhdy toimenpiteisiin omistajan löytämiseksi. Pyydä esimerkiksi kaupan palvelupistettä kuuluttamaan auton omistajaa. Jos auton omistajaa ei löydy, soita hätäkeskukseen. Hätätapauksessa eläimen voi pelastaa itse", Immonen neuvoo.

Myös automatka on hellekausina suunniteltava lemmikin tarpeiden mukaan. Pitkät ajoetapit kannattaa ajoittaa iltaan ja aamuun, jolloin aurinko on matalimmillaan. Autoilun lomassa on hyvä pitää juoma- ja viilentymistaukoja varjoisilla pysähdyspaikoilla ja vesistöjen äärellä.

Näin lämpötila kohoaa autossa

Ruotsin Kennelliiton tutkimustulokset aurinkoon pysäköidyn auton sisälämpötilan kohoamisesta:

klo 8.30 ulkolämpötila 22 °C, aurinkoista = autossa 23 °C

klo 9.30 ulkolämpötila 22 °C, aurinkoista = autossa 38 °C

klo 10.30 ulkolämpötila 25 °C, aurinkoista = autossa 47 °C

klo 11.30 ulkolämpötila 26 °C, aurinkoista = autossa 50 °C

klo 12.30 ulkolämpötila 27 °C, aurinkoista = autossa 52 °C

klo 13.30 ulkolämpötila 27 °C, aurinkoista = autossa 52°C

klo 14.30 ulkolämpötila 28 °C, aurinkoista = autossa 50 °C

Esimerkiksi 22 asteen lämpötilassa aamulla kello 8.30 aurinkoon jätetyn auton sisälämpötila kohoaa kello 9.30 mennessä jo 38 asteeseen. Koiran ja kissan ruumiinlämpö on normaalisti 38–39 astetta. Ruumiinlämmön nouseminen 41 asteeseen ja sen yli on niille hengenvaarallista.