Mummo kiipesi puuhun – toimittaja testasi, miten metsäkellintää yritetään myydä turisteille Kuopiossa

Pentti Vänskä

Pieni tyyny osoittautuu hyväksi varusteeksi. Valoisassa kesäyössä näkee lukea ilman otsalamppua.

Onko kukaan myynyt turisteille yötä metsässä? Hyvinvointiyrittäjä Tarja Tirkkonen keksi ajatuksen erilaisesta matkailutuotteesta, kun hän veneili Kuopion kaupungin virkistyssaareen Iivarinsaloon, missä on kahdeksan erilaista hiekkarantaa. Täällähän olisi upea mahdollisuus tutustuttaa ulkomaalaisia suomalaiseen luontoon.

Tirkkonen sai kumppaneikseen telttasaunayrittäjä Markko Hämäläisen ja matkaoppaanakin toimineen Maria Hämäläisen. Kun ideaan innostui vielä Euroopan gastronomia-alueen hankepäällikkö Ilona Sares, niin homma oli testaamista vaille valmis.

Tirkkonen hankki tarvittavan välineistön ja sai kaupungilta luvan saaressa leiriytymiseen. Koska tavoitteena on markkinoida tuotetta esimerkiksi japanilaisille, Tirkkonen kysyi mukaan kokiksi Marjo Sekin, joka taitaa erityisesti japanilaisen ruuanlaiton.

Kymmenhenkisen testiryhmän kuljettamiseen Tirkkonen sai peräti laivan, yrittäjä Noora Kiven luotsaaman Queen R:n, joka vei ryhmän kamppeineen Kuopion satamasta reilun tunnin matkan päässä olevaan saareen.

Yöpyminen luonnossa puiden väliin kiinnitettävässä puumajoitteessa, luki testiryhmän ohjelmassa. Mukana piti olla makuupussi ja säänmukainen varustus.

Siitä on aikaa, kun viimeksi vietin yön teltassa. Lapsena toki useinkin, mutta viimeksi lapsenlapsen kanssa ehkä noin viisi vuotta sitten. Mutta että puuhun viritetyssä teltassa, miten se oikein tapahtuu?

Säätiedotus lupasi lämmintä, onneksi. Pakkasin reppuun silti villakerraston, sillä kesäkuun yö saaressa saattaa olla kostea ja kolea. Makuupussin lisäksi otin makuualustan ja pienen tyynyn.

Puumajoite – ollaanko me kovinkin korkealla puussa? kysyi toinen testimajoittuja. Selvisi, että kyseessä on hammock-teltta eli riippumaton tapainen viritelmä, joka kiristetään kahden puun väliin. Ei kovin korkealle, jotta siihen voi istahtaa maasta käsin, ja jos teltta sattuu putoamaan, niin mielellään pehmeää sammalikkoa alla.

Pentti Vänskä

Noora Kivi kuljettaa matkustajat saareen Queen R -laivallaan.

Sopivia mäntyjä teltan virittämisen oli runsaasti. Valitsin paikan auringonlaskun puolelta, ettei auringonnousu herätä aamuyöllä. Teltan viritys oli helppoa: kummastakin päästä köydet kiinni puuhun, kaksi tukikeppiä kattoon kaariksi ja toiset kaksi tappia narujen päähän maahan. Päälle nauhoilla kiinnitettävä huppu.

Pentti Vänskä

Riippumattoteltta kannattaa kiinnittää mahdollisimman kireälle kahden puun väliin. Teltan virittäminen onnistuu melko helposti.

Teltan pohjalle sain Tirkkoselta alumiinimaton ja sen päälle asettelin vielä oman makuualustan ja -pussin. Sitten vain peppu teltan aukosta sisään, jalat perässä kyytiin ja käännähdys selälleen riipputeltan pohjalle.

Teltan verkkokaton läpi siinsi sininen taivas, jota koristivat männynlatvat. Teltta keinui hiljaa, linnut visersivät, laineet liplattivat. Kyllä kelpaa. Tämä taitaa nyt olla sitä ohjelmaan merkittyä metsäkellintää.

Riitta Mustonen

Teltassa kelliessä näkymä ylöspäin hyttysverkon läpi on kuin taidemaalaus.

Telttasauna nousi pystyyn toiselle rannalle. Markko Hämäläinen markkinoi kyseisiä saunoja Japaniin, ja näitä luontoretkiä on tarkoitus markkinoida juuri japanilaisille.

Sauna seisoi hiekalla, ja kiuas antoi makeat löylyt. Saunomisen yhteydessä sai levittää iholleen turve- ynnä muita hoitoja, ja jos halusi pestä ne pois – pakkohan se oli – niin piti uskaltautua alkukesän kylmään Kallaveteen.

Saunan jälkeen päivällinen nautittiin rannalla kauniisti katetussa pöydässä. Tarjolla oli japanilaistyyppistä sushia ja currya kasvis- ja kanaversiona sekä salaattia. Riisipohjainen ruoka vaikutti erikoiselta valinnalta savolaisen gastronomian retkelle, mutta jos kohderyhmänä ovat japanilaiset turistit, niin he kuulemma matkoillakin haluavat syödä omanlaistaan ruokaa.

Pentti Vänskä

Marjo Seki ja Markku Hemmilä testasivat telttasaunan löylyjä.

Puoli kymmeneltä olen jo valmis kellahtamaan majoitteeseeni. Valoisassa kesäyössä näen vielä lukea kirjaa, kunnes alkaa nukuttaa. Aurinko laskee ja paistaa suoraan silmiin. Vääntäydyn istumaan, että saan teltan huppukankaan vedetyksi verkkokaton päälle. Nappaan kuvan upeasta maisemasta. Hyttysiä inisee ympärillä jonkun verran, ja suljen vetoketjut ripeästi.

Laituriin ankkuroituneiden veneilijöiden desibelit nousevat illan hämärtyessä, mutta pikkuhiljaa sielläkin väsymys voittaa. Tiukasti makuupussiin kääriytyneenä nukahdan.

Kolmen aikaan herään. Linnut säksättävät, naapuriteltasta kuuluu vaimea kuorsaus. Selkää jomottaa. Tekisi mieli vaihtaa asentoa kyljelleen, mutta kun yritän kääntyä, makuualusta siirtyy altani ja viileys hiipii telttakankaan läpi. Kuulen kun vähän matkan päässä joku vetää teltan vetoketjun auki ja lorottaa yötarpeillaan. Miksen ottanut korvatulppia!

Riitta Mustonen

Auringonlasku Kallaveteen on upea, samoin auringonnousu. Alkukesän yössä ei tule pimeää lainkaan.

Päätän hyttysiä uhmaten käydä huussissa. Samalla kaivan repusta pipon ja silmälaput, sillä ne saattaisivat turvata unet aamuun asti.

Polulla makaa iso vihreä käärö. Joku on siirtänyt telttansa puusta maahan.

Kammetessani itseäni takaisin telttaan huomaan, että kirja ja pikkulaukkuni olivat valuneet makuupussini alle. Ehkä selän jomotus johtuikin niistä.

Vielä neljä tuntia aamiaiseen. Kaivan teltan sivupussista kännykän ja otan taas kuvan. Sitten laput silmille ja yritän vielä nukkua.

Seuraavaksi kello onkin varttia vaille seitsemän. On aika laskeutua puusta maan pinnalle.

Pentti Vänskä

Pieni matto teltan alla on mukava: telttaan ei tule roskia ja matolle on hyvä laskeutua.

Kuopion seudulla ei ole yhtään yrittäjää, joka veisi asiakkaita yöpymään luontoon, tietää Ilona Sares. Hän uskoo, että pienellä kehittämisellä tällaisesta luontoretkestä voisi saada myytävän tuotteen.

Tirkkonen on tuonut saaren rantaan siirrettävän hutin eli iglunmallisen lautan, missä on parivuode ja mukavuudet, kuten kompostoiva wc ja ilmastointi. Jos telttayö ei houkuta, niin vaihtoehto on tarjolla, toki eri maksusta.

Tirkkonen virittelee yhteistyötä myös Markku Räisäsen kanssa, joka on rakentamassa saunalautan tapaista Lake Saunaa, missä pystyy majoittamaan jopa kaksitoista ihmistä. Lake Saunan on määrä valmistua elokuussa.

Mutta miksi tänne pitäisi saada juuri japanilaisia?

"Japanilaiset toivat ensimmäisenä julki metsien tutkitut terveysvaikutukset", perustelee Tirkkonen.

"Meillä on Kuopiossa ihana luonto. Kysymys on vain siitä, mitä upeaa näistä saa yhdessä luoduksi ihmisille, yhtä hyvin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaille."

Matkailualalla toimineen Maria Hämäläisen mukaan Järvi-Suomessa ei ole tarjolla toimintaa, missä ulkomaalaiset vietäisiin suoraan luontoon. "Turistit menevät joko Lappiin tai jäävät Helsinkiin. Mutta on tietty asiakaskunta, joka etsii luksusta luonnosta. Heille olisi elämys ja ainutlaatuinen kokemus yöpyä metsässä. Jos ei teltassa, niin sitten hutissa."

Niin olisi.

Pentti Vänskä

Tarja Tirkkonen tarjoaa yöpymisvaihtoehdoksi kelluvaa majaa, toki eri hinnalla kuin teltassa.