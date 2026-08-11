Metsä Group investoi uuteen Muoto-elintarvikepakkausten tuotantolinjaan Äänekoskelle. Muoto-tuotteet mahdollistavat muovin korvaamisen elintarvikepakkauksissa aiempaa vaativammissa käyttökohteissa.

Muoto on Metsä Groupin kehittämä kuitupakkaus, joka valmistetaan yhtiön omista puukuiduista. Tuotteet voidaan muotoilla erilaisiin käyttötarkoituksiin.

”Olemme kehittäneet Muoto-pakkaukselle kilpailukykyisen tuote- ja tuotantokonseptin, joka vastaa kasvavaan kysyntään fossiilittomista pakkausratkaisuista ja tukee Metsän tavoitteita kehittää uusia pakkausalan innovaatioita yhteistyössä pakkausalan yritysten kanssa”, sanoo innovaatioyhtiö Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn tiedotteessa.

Muoto-tuotteet valmistetaan märästä puumassasta suoraan ilman välivaiheita. Muodossa yhdistyvät jäykkyys, funktionaalisuus ja keveys, minkä ansiosta se soveltuu vaativiinkin tarjoilu- ja elintarvikepakkauksiin.

”Markkinoilla on voimakas trendi löytää muoville vaihtoehtoja tietyissä tuoteryhmissä, mikä avaa Muoto-liiketoiminnalle merkittävän markkinaraon. Muoto-tuotteet täyttävät myös EU:n tuoreen pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen tiukat vaatimukset. Lainsäädännön odotetaan vahvistavan tuotteen menestysmahdollisuuksia”, von Weymarn sanoo.

Muoto-kuitupakkausten uusi tuotantolinja sijoittuu Metsän Groupin tehdasalueelle Äänekoskelle nykyisen Muoto-koetehtaan viereen ja käynnistyy vuoden 2028 aikana.

Investointi toteutetaan aiemmin kaavaillun Rauman sijaan Äänekoskelle. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa ja tuotantolinjan nimelliskapasiteetti yli sata miljoonaa tuotetta vuodessa. Tuotantolinjan toimittaa teknologiayhtiö Valmet.