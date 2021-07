Perussuomalaisten puheenjohtajaksi tähtäävän Riikka Purran mielestä maahanmuutosta keskusteleminen on yhä jonkinlainen tabu: "Väärin puhumalla saattaa päätyä median ja somen raskaaseen limboon ja menettää työnsä"

Maaseudun Tulevaisuuden kolumnistina aloittava Riikka Purra arvostaa korkealle kotimaista eettisesti tuotettua ja puhdasta ruokaa. Hän on kerrostaloissa varttunut kasvissyöjä.

Jussi Halla-aho kertoi ennen juhannusta luopuvansa puheenjohtajan paikasta Seinäjoen puoluekokouksessa elokuussa. Kirkkonummelaista Riikka Purraa pidetään ennakkosuosikkina hänen seuraajakseen.

Riikka Purra ilmoitti torstaina lähtevänsä tavoittelemaan perussuomalaisten puheenjohtajuutta. Valinnasta päätetään perussuomalaisten puoluekokouksessa, joka järjestetään 14.–15. elokuuta Seinäjoella.

"Miksi päätökseni kesti, kai se kertoo siitä, että minulla ei ole hirvittävästi hinkua tähän tehtävään. Pohdin ennemminkin asioita velvollisuuden kannalta."

Purra kertoo olevansa luonteeltaan introvertti, silti hän pitää poliitikon työn parhaana puolena perussuomalaisten jäsenten tapaamista maakuntakierroksilla.

Hän on hyvin tietoinen siitä, että hallitusvastuussa kritiikki puoluejohtoa kohtaan kasvaa kentällä. Purran mielestä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa 2015–2017 perussuomalaiset menetti kannatustaan paljolti omien möhläysten vuoksi.

"Mikäli se on minusta kiinni, perussuomalaiset ei koskaan mene hallitukseen, jossa emme saa edistettyä tärkeimpiä tavoitteitamme."

Purra ei halua sijoittaa perussuomalaisia vasemmisto-oikeisto-akselille, jota hän pitää vanhentuneena. Työntekijän ja työnantajan edut eivät ole aina polaarisen vastakkaisia. Hän kannattaa verotuksen keventämistä ja julkisen sektorin menojen vähentämistä, jotka yleisesti lasketaan oikeistolaisiksi teemoiksi.

"Toisaalta puolustamme työntekijöiden oikeuksia. Emme halua, että Suomeen otetaan jatkuvasti EU:n ulkopuolelta matalapalkka-aloille ulkomaalaisia työntekijöitä polkemaan palkkoja. Tämä tuntuu olevan vasemmistolaisina itseään pitäville puolueille aivan ok."

Riikka Purra liittyi perussuomalaisiin maahanmuuttopolitiikan vuoksi. Maahanmuuton ongelmista puhuminen on usein kapealla kaistalla tasapainoilua, koska koko aihe on joidenkin mielestä niin herkkä ja edelleen jopa tabu, hän sanoo.

"Väärin puhumalla saattaa päätyä median ja somen raskaaseen limboon ja vaikkapa menettää työnsä. Rasismiksi luokitellaan nykyään herkästi kaikki epämieluisat ulkomaalaisiin tai maahanmuuttoon liittyvät asiat, jopa faktaperustaisen tiedon esittäminen."

Purran mukaan puoluejohdossa perussuomalaisten jäsenten rasistisiin lausuntoihin suhtaudutaan tapaus kerrallaan. "Teemme itse arvion emmekä anna muiden tehdä sitä."

Hän kertoo äänestäneensä aiemmin lähes kaikkia eduskuntapuolueita, mutta mediaa on kiinnostanut erityisesti se, että hän kannatti parikymppisenä vihreitä.

"Ympäristöpolitiikka ja luonnonsuojelu ovat tärkeitä asioita. En voinut enää äänestää vihreitä, kun monikulttuurisuus ja maahanmuutto nousivat poliittisella agendalla isompaan rooliin."

Perussuomalaiset ajaa realistista ympäristöpolitiikkaa. Ei ole mitään järkeä vastustaa esimerkiksi liikenteen sähköistymistä, joka etenee joka tapauksessa, Purra tähdentää. Moraalisessa ilmastoposeerauksessa unohdetaan usein, että kysymys on pitkälti rahasta.

"Ihmiset eivät aiheuta huvikseen kasvihuonepäästöjä. Pidän kohtalokkaana ratkaisuna sitä, että Suomen ilmastopolitiikka on kunnianhimoisempaa kuin EU:ssa keskimäärin. Täten heikennetään omaa kilpailukykyä ja aiheutetaan hiilivuotoa."

Purrasta tuli kasvissyöjä ensimmäisen kerran jo yläasteella, mutta välillä hän söi lihaa. Myöhemmin aikuisiällä ruokavaliosta jäi ensin pois punainen liha ja sitten siipikarja. Juustoa ja kalaa hän käyttää satunnaisesti.

"Olen ollut tällä ruokavaliolla niin kauan, että en pysty kuvittelemaan enää muuta. Ryhdyin kasvissyöjäksi pääasiassa terveyssyistä."

Perussuomalaisten kansanedustaja on iloinen kasvissyönnin yleistymisestä. Suomessa tuotetaan myös erinomaisia kasvisproteiineja.

"Mielestäni valtion tai muun tahon ei pidä antaa sitovia määräyksiä, mitä ihminen saa syödä. Kannatan yleisenä ohjenuorana kansalaisten omaa päätösvaltaa."

Kesällä kiireisellä kansanedustajallakin on aikaa keskittyä yhteen lempiharrastukseensa eli ruuanlaittoon. Mökillä maistuvat uudet perunat, erilaiset salaatit ja myös kala.

"Suomalainen ruoka ei kykene kilpailemaan hinnalla, kun vastassa ovat esimerkiksi Aasiassa tuotettu ja Keski-Euroopassa pakattu broileri tai laittomien siirtolaisten poimimat espanjalaiset tomaatit."

Perussuomalaiset haluaa säilyttää Suomessa perheviljelmiin perustuvan maatalouden, ja puolue on valmis maksamaan arvovalinnasta.

"Meidän pitäisi merkittävästi lisätä omavaraisuusastettamme ja keskittyä siihen, että Suomessa olisi maataloustuottajia myös tulevaisuudessa. Paras tietotaito on ruohonjuuritasolla, siksi viljelijöitä pitäisi kuulla nykyistä enemmän."

Euroopan komission on tarkoitus julkaista ehdotuksensa unionin metsästrategiaksi parin viikon sisällä. Jos tiedot pitävät paikkansa, on komission tarkoitus kaapata päätösvalta jäsenmaiden metsistä itselleen.

"Suomen erinomaisesti hoidetut metsät eivät ole yhteiseurooppalainen hiilinielu. Metsäpolitiikka on pidettävä kansallisissa käsissä."

Purran mukaan tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Suomella olisi oikeus hakata mielin määrin metsänsä, kuten jotkut vihreät ovat hallituksessa pelotelleet.

Hän luottaa suomalaisiin metsänomistajiin, jotka kyllä osaavat hoitaa omaisuuttaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Riikka Purralla ei ole tarvetta peitellä kaupunkilaistaustaansa. Tampereen seudulla kasvanut Purra asui ensimmäiset 30 vuotta pelkästään kerrostaloissa. Nyt hänellä on perheineen koti Kirkkonummen uudella taajama-alueella.

Maaseutuun ja maakuntiin Purra on tutustunut erityisesti perussuomalaisten johtotehtävissä toimiessaan.

Hän on haaveillut miehensä kanssa omasta mökistä viimeiset viisi vuotta, ja vihdoin keväällä tärppäsi. Pieni ja vaatimaton mökki sijaitsee Kanta-Hämeessä järven rannalla.

"Etsimme mökkiä lähes kaksi vuotta. Markkinat ovat ylikuumentuneet ja muutama kohde meni ohi suun, vaikka tarjouksemme oli jo hyväksytty."

Riikka Purra on pyrkinyt selvittämään, missä mökin ympäristössä voi käydä ratsastamassa ja retkeilemässä ja miltä tiloilta pystyy hankkimaan lähiruokaa.

Etätöiden yleistymisen maaseudulla Purra näkee pienenä askeleena oikeaan suuntaan. Etätyöbuumi ei ole kuitenkaan hokkuspokkustemppu, jolla pystyisi estämään väestön keskittymistä Etelä-Suomeen.

Kun päätös puheenjohtajuudesta on tehty, Purra saa rentoutua hetken mökillä.

"Tärkeintä lomailussa on puhelimesta ja tietokoneesta irti pääseminen. Se kyllä riittää, että saa kävellä metsässä ja lukea kirjoja. Vierailut huvipuistoihin kuuluvat myös kesään."

Riikka Purran ensimmäinen kolumni julkaistaan Maaseudun Tulevaisuudessa tänään maanantaina. Kesäksi hän lupaa kevyemmällä otteella tehtyjä kirjoituksia ja syksyllä kolumneja ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.

Riikka Purra