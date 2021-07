Näytelmä "Kyllä tästä selvitään" pyörii Pirkanmaalla – korona perui Lakanateatterin esityksiä viime vuonna, nyt jatketaan

Anne Kojola

Salme Lehtonen on Kyllä tästä selvitään -näytelmän ainoa esiintyjä.

Kirjailija ja ohjaaja Heidi Köngäs on kirjoittanut monologin, joka perustuu väljästi hänen Mirjami-romaaniinsa. "Näytelmä on kirjoitettu nimenomaan ajatellen harrastajanäyttelijä Salme Lehtosta. Hänellä oli päärooli myös Sandrana, kun pieni Lakanateatterimme teki ensimmäisen produktionsa", Köngäs kertoo.

Alun perin Lehtonen teki ohjaajaan vaikutuksen jo pienessä roolissa Yleisradiolle tehdyssä Kirje isältä -tv-sarjassa.

Lehtonen esittää Sandraa, torpparista pienviljelijäksi miehensä kanssa siirtynyttä naista. Eletään talvi- ja jatkosodan vaiheita ennen kaikkea äidin silmin, jolta rintamalla on useampi poika. Koska näytelmä on monologi, yli 80-vuotiaalla Lehtosella on kuitenkin myös muita rooleja kuin äidin.

Esityspaikka on Ittipään työväentalo Yli-Väärin kylässä, lähellä Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan rajaa.

"Kyllä tästä selvitään" jatkaa Lakanteatterin yhä ohjelmistossa olevan Sandra -näytelmän tarinaa. Ittipään työväentalolla kuten monessa muunkin kesäteatterin näyttämöllä päästiin esittämään uutta näytelmää viime kesänä koronarajoitusten vuoksi vain pari kertaa. Nyt siitä nähdään siirtyneitä esityksiä.

Könkään romaaneissa Sandra ja Mirjami on kuvattu fiktion muodossa hänen oman sukunsa naisten elämää sisällissodan ja talvi- ja jatkosotien aikana Ruoveden sekä Mäntän alueilla.

Näytelmän musiikki on Anssi Tikanmäeltä, lavastus Tarja Väätäseltä ja puvut Maarit Tikanmäeltä. Köngäs ohjaa ja Lakanateattarein tuottajana toimii Sirpa Bertling.

Esitykset 30.7.–1.8. kello 14. Ittipään entinen työväentalo, os. Syrjäntie 185, Ylä-Vääri. Lippuja voi tiedustella sähköpostilla: sirpa@bertling.fi