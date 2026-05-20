Riihimäeltä löytynyt hengenvaarallinen sodanaikainen kranaatti – poliisi pyytää Riihimäen jäähallin lähistöltä kulkenutta miestä ilmoittautumaanAsiasta annettu vaaratiedote on yhä voimassa. Kranaatti on hengenvaarallinen eikä sitä saa käsitellä.
Hämeen poliisi pyytää Riihimäen jäähallin lähistöltä kulkenutta miestä ilmoittautumaan hätänumeron kautta.
Pyyntö liittyy jäähallin lähistöltä tänään löytyneeseen sodanaikaiseen kranaattiin, jonka poliisi on kertonut mahdollisesti olevan ulkopuolisen hallussa.
Poliisin mukaan mies ja polkupyörällä kulkenut lapsi ovat olleet jäähallin läheisyydessä hieman kello kolmen jälkeen iltapäivällä.
Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä kello kahden jälkeen iltapäivällä. Poliisi on kertonut epäilevänsä, että ulkopuolinen henkilö otti kranaatin ennen alueen eristämistä.
Asiasta annettu vaaratiedote on yhä voimassa. Kranaatti on hengenvaarallinen eikä sitä saa käsitellä.
