Tiedätkö, miksi ovet aukeavat Suomessa usein eri suuntaan kuin ulkomailla? Vakavat kirkkopalot muuttivat ulko-ovien suunnittelua

Ulospäin aukeava ovi voi lisätä turvallisuutta, sillä muuten ovi saattaa muodostua hätätilanteessa pullonkaulaksi. Kirkkojen ovet määrättiin ulospäin aukeavaksi vuonna 1829. Toisaalta sisäänpäin aukeavaa ovea on pidetty murtovarmempana.

Yksi jos toinenkin suomalainen on luullut kohdanneensa ulkomailla lukitun oven, vaikka oikeasti suomalainen vain yrittää avata ovea väärään suuntaan. Jos on kasvanut ulospäin aukeavien ovien luvatussa maassa, oven avaussuunta istuu lihasmuistissa tiukasti.

Suomen ulospäin aukeavat ovet juontavat juurensa 1700–1800-luvuilla sattuneisiin, kymmeniä ihmishenkiä vaatineisiin kirkkopaloihin, kertoo paloturvallisuustekniikan professori Simo Hostikka Aalto-yliopistosta.

Vuosisatoja sitten kirkkojen ovet aukesivat sisäänpäin, ja ovet muodostivat pullonkaulan väkijoukon poistumiselle. Vuonna 1829 kirkkojen ulko-ovet määrättiin ulospäin aukeaviksi.

Hostikka huomauttaa, että väkijoukkojen kokoontumiseen käytettävien tilojen ovet aukeavat nykyään ulospäin paitsi Suomessa, myös muualla maailmassa. Syynä on nimenomaan nopean poistumistien varmistaminen kaikille sisällä olijoille.

Asuntojen ovet ovatkin sitten aivan eri lukunsa. Sekä sisään- että ulospäin aukeavia ovia perustellaan asuntojen turvallisuudella.

”Länsimaissa sisäänpäin aukeavia asuntojen ovia pidetään murtoturvallisina, sillä niissä saranat ovat sisäpuolella. Nykyään toki myös ulospäin avattavista ovista osataan tehdä murtoturvallisia”, Hostikka kertoo.

Sisäänpäin aukeava ovi on myös helpompi sulkea epätoivotun henkilön nenän edestä, Hostikka jatkaa. Lisäksi esimerkiksi Britannian ahtaissa kaupunkiympäristöissä ulospäin aukeavat ovet on kielletty, jotta sivulliset välttyisivät aukeavien ovien hyökkäyksiltä.

Ovien aukeamissuuntaan vaikuttaa sellainenkin kulttuurisidonnainen asia kuin ulkokenkien riisuminen. Suomessa, kuten myös Japanissa, ulkokengät riisutaan heti eteisessä tai tuulikaapissa, joten ulospäin aukeava ovi säästää arvokkaita neliöitä kenkien säilytykseen.

Myös sääilmiöt aiheuttavat päänvaivaa ovien avaajalle, Hostikka huomauttaa. Suomessa ulospäin aukeava ovi estää lumen hyökkäämisen sisätiloihin, kun taas esimerkiksi Britanniassa ajatellaan, että sisäänpäin aukeavan oven pystyy avaamaan, vaikka sen eteen olisi kinostunut lunta.

Suomalaisiin kerrostaloasuntoihin rakennettiin vuosikymmenten ajan yleisesti ulospäin aukeavan oven lisäksi sisempi, äänieristystä parantava ovi, joka aukesi sisäänpäin. Sisäänpäin aukeavat ovet kuitenkin kiellettiin uusista rakennuksista vuonna 2018 paloturvallisuussyistä.

Syynä ovat nykyajan rakennusten tiukat energiavaatimukset. Energiatehokkaaksi tilkitty talo saattaa tulipalotilanteessa aiheuttaa rappukäytävän ja asunnon välille niin suuren paine-eron, ettei asukas saa välttämättä avattua sisäänpäin aukeavaa ovea useaan minuuttiin. Jokainen voi kuvitella, miten pitkältä tuntuu viettää kaksikin ylimääräistä minuuttia palavassa asunnossa.

”Tällainen tilanne on raportoitu Saksasta, mutta asukas pääsi onneksi pakenemaan terassin ovesta. Suomessakin on palokuolemista löydetty tilanteita, jossa vastaavaa on saattanut käydä, mutta asukas ei ole selvinnyt hengissä asiasta kertomaan. Kokeellisesti ja laskentamallien mukaan äänieristysoven jumittuminen on kuitenkin mahdollista”, Hostikka kertoo.

Hän huomauttaa, että tässä olisi paikka innovaatioille.

”Energiatehokkuus ja terve sisäilma ovat muutenkin hankala yhdistelmä Suomen olosuhteissa etenkin, kun siihen yhdistetään paloturvallisuus. Kun soppaan lisätään vielä äänieristys, uusille ajatuksille olisi tarvetta.”

