Radioamatöörit ovat toimineet jo sata vuotta – juhlanäyttely nähtävissä verkossa

Suomen radioamatööriliiton jäsenet ovat osallistuneet niin Yleisradion perustamiseen, sodan ajan tiedustelutoimintaan kuin olleet osallisina myös matkapuhelinteollisuuden synnyssä. He tekevät myös vapaaehtoistyötä ilman yhteyksiä olevilla kriisialueilla.

Radioamatöörien toiminta käynnistyi 15. syyskuuta 1921 Nuoren Voiman liiton radioryhmässä.

Suomen Radioamatööriliitto juhlii keskiviikkona 100-vuotista toimintaansa liputtamalla. Kuten muulloinkin, harrastajat myös tapaavat toisiaan juhlapäivänä radioaalloilla.

Yhteyksiä pidetään eri puolille maailmaa digitaalisilla lähetteillä ja puheella sekä edelleen myös perinteisellä sähkötyksellä.

Korona-aikana harrastus on ollut nostetta. Radioamatöörejä on noin 6 000. Kuluvan vuoden aikana jo 250 henkilöä on suorittanut liiton toiminnanjohtaja Markku Tuhkasen mukaan Traficomin edellyttämän radioamatöörin pätevyystutkinnon.

Suomalaiset radioamatöörit ovat olleet rakentamassa ja operoimassa viestiverkkoja kriisialueilla ympäri maailmaa, aina kun luonnonmullistukset tai konfliktit ovat romuttaneet tavanomaiset viestintäyhteydet. Tälläkin hetkellä heitä on avustustehtävissä esimerkiksi maanjäristyksen runtelemassa Haitissa.

Nuoren Voiman liiton perustaman radioryhmän säännöt hyväksyttiin sata vuotta sitten 15. syyskuuta. Idean esitti Ilmari Jäämaa, jonka teos Nuorten kokeilijain ja keksijäin kirja innoitti harrastajia toimintaan pitkään.

Järjestön nimi muuttui myöhemmin Suomen Radioamatööriliitoksi.

Radioryhmä sai Suomen hallitukselta kesällä 1921 kokeiluluvan radiolähetyksiin, ja se oli myös lähtölaukaus yleisradiotoiminnalle. Yleisradion perustamisen lisäksi järjestön jäsenten panos oli tiedotteen mukaan merkittävä sodan ajan tiedustelutoiminnalle ja matkapuhelinteollisuuden syntyyn.

Verkossa avautuu keskiviikkona Sähkötyksen viehätys -valokuvanäyttely. Kuvat ovat pitkäaikaisen radioamatöörin Kalevi Korjuksen ottamia.

Järjestön ensimmäinen puheenjohtaja Leo Lindell oli kokeilija ja poikkeuksellinen visionääri, jolla oli täydellinen omatekoinen radioasema Turussa jo ensimmäisen maailmansodan aikana.

Häntä muistetaan juhlapäivänä laskemalla kukkatervehdys hänen haudalleen.

