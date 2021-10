Ilmalämpöpumppujen asentajista on huutava pula ja työhön pääsee pikakoulutuksella – näin paljon asentaja ansaitsee

Lämpöpumppualalla on huutava pula asentajista. Antti jätti varastotyöt ja kouluttautui uudelle alalle.

Nurmijärveltä kotoisin oleva Antti Setälä (vas.) vaihtoi alaa ja ryhtyi kesällä asentamaan ilmalämpöpumppuja. Työpaikka löytyi Uudellamaalla toimivasta Hesatekista.

Aiemmin varastohommia tehnyt Antti Setälä, 29, päätti kouluttautua ilmalämpöpumppujen asentajaksi keväällä 2021. Isällä on kokemusta kylmäalasta ja osasi neuvoa, että asentajia on jäämässä eläkkeelle pian suuret määrät.

Kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen takana on neljä kuukautta töitä työnantajan valvovien silmien alla.

Töitä löytyi, kun hän keväällä tarvitsi harjoittelupaikkaa ja soitti Uudenmaan alueella toimivaan Hesatekiin. Yrittäjä Mikko Vörlin toivotti miehen tervetulleeksi ja tarjosi jatkoa harjoittelun jälkeen.

Vörlinin mukaan kun asentaja ehtii päivässä hyvin asentaa kaksi laitetta taitojen karttuessa. Alkupalkka on yleensä hänen mukaansa noin 10 euroa tunnilta, mutta kokeneen asentajan tuntipalkka on jo tuplasti suurempi.

Antti Setälä kokee, että hän on oppinut paljon mutta opittavaakin vielä on. Työtahti on ollut alkuvaiheessa yksi asennus päivässä, mutta kesällä saattoi kuumimpaan sesonkiin olla pari kolmekin päivässä. Toki uutena tekijänä sai olla parin kanssa liikkeellä.

"Kärsivällisyyttä ja tarkkuutta työ vaatii, mutta kaiken oppii töissä. Koulussa opiskelu oli hyvin teoreettista, joten työharjoittelu täydensi sitä hyvin."

Hän aloitti työt kesällä keskellä kiireisintä sesonkia. Aluksi hän kulki kokeneemman matkassa. Nyt hän laskeskelee asentaneensa noin 70 laitetta.

”Kesällä päivät saattoivat venyä iltaan yhteentoista asti, joskus pääsi jopa ajoissa kotiin”, hän muistelee.

Suurin osa kohteista on ollut kerrostaloissa, joihin ilmalämpöpumppuja on asennettu viilentämään huoneistoja.

”En tiedä, huijaanko itseäni, kun ajattelen tekeväni jotain hyödyllistä ja ympäristöä säästävää. Niin kuitenkin ajattelen aidosti”, sanoo Setälä.

