Joulumyyjäisiä peruttu, mutta joulutorit loistavat sitäkin kirkkaammin – koronarajoitukset pakottivat käsityöläiset hakemaan myyntiä verkkokaupasta

Moni käsityöläinen ja pientuottaja tekee ison osan vuoden tilistään joulumyyjäisissä ja -toreilla. Korona on rokottanut tätäkin tulovirtaa.

Rami Marjamäki

Kreetta Mäkinen myy Tampereen Keskustorin joulutorilla puusta tehtyjä sisustus- ja lahjatavaroita. Tuotteet on valmistettu omalla puuverstaalla käyttäen mahdollisimman paljon kotimaista puuta.

Viime vuonna korona hiljensi niin joulutorit kuin monet myyjäisetkin. Nyt ainakin kaupungeissa ulkona pidettäviä joulutoreja on avoinna joko viikonloppuisin tai isoissa kaupungeissa joka päivä lähes jouluaatonaattoon asti. Sen sijaan sisällä, kuten kauppakeskuksissa, kouluissa ja seurakuntien tiloissa, pidettäviä joulumyyjäisiä on peruttu.

"Tästä ei ole virallista tietoa, mutta vuoteen 2019 verrattuna myyjäisiä on peruttu paljon", toteaa Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen.

Hyytiäisen mukaan monelle käsityöläiselle joulumyynti on tuonut yli puolet vuoden tuloista. Kun myyjäiset viime vuonna tyssäsivät koronaan, moni joutui kehittämään verkkokauppaa. Lisäksi Facebookissa alettiin pitää käsityöverkkomessuja, missä tuotteita voi ostaa verkkokauppojen kautta ja myös ohjelmaa on tarjolla Facebook-livessä.

"Näitä verkon kässämessuja on ollut vuoden aikana noin neljät ja niillä on korvattu fyysisiä messuja. Jäseniä siellä on yli 50 000", Hyytiäinen kertoo.

Fyysisiä kädentaitomessuja pystyttiin pitämään tänä vuonna Tampereella, Seinäjoella, Oulussa ja Lahdessa, mutta Hyytiäisen mukaan sekä näytteilleasettajia että kävijöitä oli kaikissa normaalia vähemmän. Massatapahtumia selvästi kartetaan.

Helsingissä peruttiin viime vuonna perinteiset Tuomaan Markkinat, mutta tänä vuonna ne pidetään. Ne kokoavat yhteen noin sata käsityöläistä ja pientuottajaa ja kymmenkunta kahvila- ja ravintolatoimijaa. Joulutori levittäytyy Helsingin kauppatorille ja Mantan patsaan ympärille, missä on myös anniskelua eli pääsyyn vaaditaan koronapassi. Markkinat ovat avoinna joka päivä 22.12. asti.

Tampereen Joulutori Keskustorilla on avoinna joka päivä 22.12. asti. Kotimaisten kauppiaiden lisäksi torilla on myös kauppiaita Saksasta. Glögiravintolaan ja Munkkikahvilaan vaaditaan koronapassi.

Tampereen Tallipihan joulussa on joulutori viikonloppuisin.

Oulussa Rotuaarin aukion Tiernatorilla myydään lahjatavaraa ja herkkuja. Avoinna on myös Kädentaitajien lahjapaja vuoden tauon jälkeen ja pop up Käsityökauppa Silimukka Torikadulla sekä Valkean joulutori kauppakeskus Valkeassa.

Jyväskylässä Käsityöläisten joulutori peruttiin viime vuonna, mutta tänä vuonna tapahtuma järjestettiin kaksipäiväisenä viime viikonloppuna. Toivolan Vanhan Pihan joulupiha on avoinna aatonaattoon asti.

Turussa pidetään Vanhan Suurtorin joulumarkkinat jokirannan tuntumassa. Ne ovat avoinna jouluun asti viikonloppuina.

Kuopion kauppatorilla avautui 11. joulukuuta uudentyyppinen joulutori, joka rakentuu valokatoksesta ja -porteista. Lahjatavaraa myydään mökeistä ja lasikonteista ja alueella on myös glögibaari ja jouluravintola. Tori on avoinna 22.12. asti.

Joensuun joulutori avautui 9. joulukuuta kauppatorilla. Vaasan Julfiilis-joulutapahtuma päättyi jo sunnuntaina 12.12. Lappeenrannan kauppatorilla on joulutori aatonaattoon asti.

Pikkupaikkakunnilla on omia pieniä pop up -tyyppisiä joulumyymälöitä. Esimerkiksi Virojoen joulupuodissa Kymenlaaksossa myydään aatonaattoon asti noin viidenkymmenen paikallisen myyjän käsitöitä ja leipomuksia.

