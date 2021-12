Urheilu on politiikkaa ja rahaa, sanoo hiihtäjä Vilma Nissinen: "On harmi, että kisoja viedään sellaisiin paikkoihin, missä olosuhteet eivät ole kunnossa"

Ihmiset & kulttuuri

Miska Puumala

Pekingin talviolympialaisten alla ihmisoikeuksista ei ole juuri noussut keskustelua hiihtopiireissä. "Kyllähän nykyään urheilu on politiikkaa ja rahaa. On harmi, että kisoja viedään sellaisiin paikkoihin, missä olosuhteet eivät ole kunnossa ja on poliittista vääntöä. Se ei ole millään lailla urheilun tarkoitus. Reilut kisat pitäisi olla olosuhteissa, joissa ei saata sataa hiekkaa aavikolta", hiihtäjä Vilma Nissinen viittaa Pekingin oloihin. Nissisen päätähtäimenä ovat vuoden 2026 Milano-Cortinan olympialaiset Italiassa. "Sen jälkeen pitää pohtia, jatkaako hiihtämistä." Hän odottaa Italian kisoja innolla. Olosuhteet hiihtoon ovat siellä kohdallaan. "Viimeiset kolmet olympialaiset ovat olleet hataria kisoja. Ei ole mitään järkeä urheilun kannalta. Raha ja politiikka puhuu." "Kansainvälisen olympiakomitean linjaus ei ole kovin kestävä." Mitä urheilija voisi tehdä? Jos uran pääkilpailu, jota varten on treenattu 10 vuotta, osuu maahan, jossa asiat eivät ole kunnossa, tilanne on urheilijalle vähintäänkin nihkeä. "Tämä kausi ei ole alkanut niin hyvin kuin olisin halunnut", Nissinen kertoi Vuokatissa 16. joulukuuta. Rukan maailmancup-kilpailu marraskuun lopussa ei mennyt parhaalla vauhdilla. "Olin syyskuussa kipeä korkean paikan leirin jälkeen. Kuormituksen kanssa oli häikkää." Kuntohuippua on ajoitettu helmikuulle Pekingin olympialaisiin. Nissinen on treenannut oman valmentajansa Mikko Virtasen kanssa loppusyksyn ja alkutalven. Tammi–helmikuussa on tähtäimessä vauhdin lisäys. Nissinen valittiin maastohiihdon Tour de Ski -kiertueelle. Tour de Ski alkaa huomenna tiistaina Sveitsin Lenzerheidesta. Nissinen ei kuitenkaan kilpaile Sveitsissä, sillä hän altistui koronavirukselle. Hän jakoi huoneen sairastuneen Eveliina Piipon kanssa. "Tiedän olevani hyvässä kunnossa", kertoi Nissinen 16. joulukuuta Vuokatissa. Silloin hän oli varasijalla Tour de Skihin. "Uskon, että pystyn olympianäytöt antamaan, jos saan paikan näyttää", Nissinen sanoi. Viimeiset hiihtäjät Pekingin olympialaisiin valitaan 24. tammikuuta. Nissinen nousi tänä vuonna A-maajoukkueeseen. Kaksi edellistä vuotta hän oli B-maajoukkueessa. Nissinen on pitänyt olympiamitalia tavoitteenaan. "Se on vähän muuttunut. Mietin, onko väliä, millä sijalla on. Jos pystyy hiihtämään arvokisoissa top 10:een, voi sanoa olevansa huipulla." "Lähtökohtaisesti haluaisin saavuttaa potentiaalini urheilijana ja katsoa, mihin se riittää." Nissinen on tänä vuonna seurannut läheltä Krista Pärmäkosken harjoittelua. Naiset ovat ystävystyneet. "On ollut hienoa ja kivaa nähdä, missä maailmanluokan vauhti menee." Aiheet Pekingin olympialaiset Suomen maastohiihtomaajoukkue Tour de Ski Vilma Nissinen hiihdon maailmancup hiihto maastohiihto