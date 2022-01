Miksi tunnissa on 60 minuuttia? Kellotaulu kertoo muinaista matematiikkaa

Kari Salonen

Tässä modernissa rannekellossa taulu on numeroitu poikkeavalla tavalla. Silti jako 60:en on siinäkin perustana.

Oletko koskaan miettinyt, miksi tunnissa on 60 minuuttia tai miksi täydessä ympyrässä on 360 astetta? Kyseiset luvut eivät ihan tunnu sopivan 10-kantaiseen lukujärjestelmään tottuneelle.

60:llä jaolliset luvut ovatkin peräisin 5 000 vuoden takaa sumerilaisten seksagesimaalijärjestelmästä eli lukujärjestelmästä, jonka kantaluku on 60. Babylonialaiset omaksuivat saman seksagesimaalijärjestelmän ja käyttivät sitä omassa matematiikassaan.

Kun sanomme, että vuodessa on 12 kuukautta tai ympyrässä 360 astetta, puhumme luvun 60 jako- tai kertolaskuista.

Mutta miksi ensin sumerilaiset ja sittemmin babylonialaiset olivat niin kiintyneitä lukuun 60?

Vuosituhansia sitten eläneiltä on hankala kysyä, mutta historiantutkijoiden mukaan syynä lienee laskeminen – sormien avulla.

Ihmiskäden neljässä pisimmässä sormessa on kussakin kolme niveltä, ja peukaloa on käytetty laskemisen apuna. Tästä päästään lukuun 12, joka viidellä kerrottuna on 60, mistä taas tuli lukujärjestelmän kantaluku.

60-kantainen lukujärjestelmä katosi vähitellen yleisestä käytöstä, mutta edelleen jokaisen kelloa katsovan henkilön täytyy ymmärtää hitunen sumerilaisten matematiikkaa vuosituhansien takaa.

