Ilkka-Pohjalainen: Kyösti Virrankoski on kuollutKauhavalainen keskustavaikuttaja teki vuosikymmenten mittaisen poliittisen uran.
Valtiopäiväneuvos Kyösti Virrankoski on kuollut. Virrankoski menehtyi nopeasti edenneeseen syöpään Kauhavalla 21. toukokuuta 2026. Hän oli syntynyt Kauhavalla 4. huhtikuuta 1944.
Keskustalainen Virrankoski toimi Euroopan parlamentin jäsenenä kolmetoista vuotta 1996–2009 ja kansanedustajana 1991–1995.
Virrankoski teki myös pitkän uran paikallispolitiikassa Etelä-Pohjanmaalla. Kauhavan kaupunginvaltuustossa hän oli 1973–2000, ja sen puheenjohtajana 1990–1999. Virrankoski toimi lisäksi Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana 1993–2000.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat