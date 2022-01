Lempeä ja oikeudenmukainen karjatilan kasvatti Kalkkaro ratsastaa MT:n sarjakuvasivulle – apunaan Fabian Rabesse, Louisianan suomaiden pistolero

Petri Hiltunen

Perheen karjatilan tuhoutuminen vei Kalkkarolta omat hevoset. Ensimmäisessä seikkailussa hänellä on allaan vuokrahevonen.

”Hurjasta nimestään huolimatta Kalkkaro on lempeä ja oikeudenmukainen nuori mies”, alkaa kuvaus tänään MT:ssä ilmestyvän Kalkkaro-sarjakuvan päähenkilöstä.

Kalkkaro, oikealta nimeltään Thomas Morrison, ratsastaa pitkin Yhdysvaltojen ja Meksikon rajavuoristoa lainsuojattomien poltettua hänen ja äitinsä kotitilan. Vuosi on 1868.

Tukenaan Kalkkarolla on Fabian Rabesse, erakoitunut pistolero, jota Kalkkaron äiti on pyytänyt poikansa avuksi.

Sillä niin ratsutilan karaisema ja vahva kuin Kalkkaro onkin, hän on elänyt kotitilan suojissa.

Levottomuutta ovat ruokkineet kaukaisista kansoista ja vieraista maista kertovat kirjat, mutta käsitys todellisesta maailmasta kotitilan ulkopuolella on vielä ohut.

Fabian Rabesse otti tehtävän vastaan vastentahtoisesti. Hän on Cajun-alkuperää, kotoisin Louisianan suoalueilta ja selvittämättömän menneisyyden vaivaama.

Kalkkaron esikuva on oma setä, tiedemies ja tutkimusmatkailija Arthur Maximilian Morrison. Vaikeuksiin ajautuva mies.

Kalkkaro on suomalaisen sarja­kuvapiirtäjä Petri Hiltusen käsialaa. Sarjaa on piirretty vuosia ja tarinoita on monia. Ensimmäisen kerran Kalkkaro ilmestyi vuonna 2005.

Hiltunen on myös käsikirjoittanut sarjat. Tarinat on tehty päivittäistä sanomalehti­julkaisua ajatellen. Sarja ilmestyy MT:ssä kolme kertaa viikossa.

Kalkkaroa on julkaistu myös albumeina. Vuonna 2012 Lempo-kustannus alkoi julkaista Kalkkaroa hyvin perinteisessä muodossa, liuskalehtinä. Niitä julkaistiin 1950- ja 1960-­luvuilla ja ne ovat matalia ja nidottuja lehtiä, joissa on yksi strippi sivulla.

Kalkkaron liuskalehti ilmestyy edelleen.

Hiltunen on hyvin tuottelias sarjakuvan tekijä. Sarjat sijoittuvat usein fantasia- tai scifi-maailmaan tai historialliseen ympäristöön. Hän on julkaissut sarjakuvia 1980-luvulta lähtien.

”Päädyin sarjakuvataiteilijaksi jääräpäisestä intohimosta”, Hiltunen kommentoi uraansa Sarjakuvakeskuksen haastattelussa.

Hiltunen palkittiin kotimaisen sarjakuvan arvokkaimmalla palkinnolla Puupää-hatulla vuonna 2002.

MT:ssä on ilmestynyt aikaisemmin Hiltusen Väinämöinen-sarjakuva.

Kalkkaron alkaessa päättyy pitkään ilmestynyt Mark Trail. Vaihdon ajankohta valittiin tarinan päättymiseen.