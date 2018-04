Aiotko tangolaulajaksi? Aino Niemi kertoo, kuinka pärjäät kisassa, kuinka hänestä tuli kuningatar ja kuinka kruunulle kävi

Aino Niemi eleli viime heinäkuun puoliväliin normaalia nuoren naisen elämää, mutta tangolaulukilpailujen karsinnat muuttivat kaiken: 18-vuotias tuore ylioppilas sai valkolakin jälkeen päähänsä tangokruunun.

”Olen pienestä pitäen seurannut tangomarkkinoita, lukion jälkeen oli sopivasti aikaa ja osallistumiseen innosti myös Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja oletettavasti perinteinen kisaohjelmistomusiikki”, helmikuussa 19 vuotta täyttänyt Niemi kertaa.

Niemen laulajanura alkoi oikeastaan täällä tapaamispaikassamme, Naukkarisen pihapirtissä Kouvolan Ummeljoella. 13-vuotias Niemi oli perhejuhlissa.

”Vanhempieni 50-vuotisjuhlissa oli ohjelmassa karaokea. Lauloin Satumaan, ja eräs perhetuttu sanoi, että kannattaisi ehkä laulaa enemmänkin. Ehkä ihmisiä yllätti, että niin nuori lauloi tangoa ja oli innostunut. Taisin laulaa vähän enemmänkin.”

Niemi voitti 14-vuotiaana tangojuniori-kilpailun ja ehti ottaa ennen viime kesää viitisen vuotta laulutunteja, ensin kansalaisopistossa ja viimeiset kolme vuotta Pohjois-Kymenlaakson musiikkiopistossa oopperalaulaja Riku Pelon ohjauksessa.

Pelo on luonnehtinut Niemen ääntä poikkeuksellisen kypsäksi ja kauniiksi, ja tanssilavallakin nuoren naisen vahva ja täyteläinen ääni hämmästyttää.

Niemi saa opetusta klassisen laulun tekniikan perusteista poppiin, mutta vakuuttaa, ettei aio jättää tangoja.

Voiton jälkeen kävi heti selväksi, että keikkaa pukkaa: alussa peräti 14 kahdessa viikossa, vuoden mittaan ehkä 150.

Laulaa siis saa, kaikkina viikonloppuina, tanssilavoilta laivoille ja konsertteihin.

”Kivointa on esiintyä ihan perustanssilavoilla, kesä- tai talvilavalla. Olen käynyt vähäsen itsekin lavoilla, mutta ikinä en ole ollut rivissä”, Niemi nauraa.

Lavakulttuuri oli Niemelle tuttua jo entuudestaan.

”Tanssikulttuuri on osoittautunut minulle yllättävän vahvaksi. Yllättävää nuoren näkökulmasta on ollut huomata, kuinka paljon Suomessa on tanssilavoja ja tansseissa käyviä ihmisiä. Lavalta näkee, että pääosa on iäkästä, mutta on myös nuoria ja keski-ikäisiä ja tanssikurssin käyneitä.”

Vuoden aikana esiintymiset ovat pikkuhiljaa muuttuneet.

”Aluksi keikat olivat ihan uskomattomia, lavat täynnä ja ihmiset pakkaantuneina lavalle ja itsellä voittajan hurmiofiilis. Kun käy useamman kerran samoilla lavoilla, huomaa, että porukka on vakiintunut eikä ole ihan samaa juhlaa kuin silloin ensimmäisillä kerroilla.”

Niemi valmistautuu esiintymisiin kuntosalilla, juoksulenkillä ja itseään laittamalla.

”Olin tottunut voiton jälkeen, että aina on joku laittamassa hiuksia. Voiton jälkeen Turun Uittamolla iski todellisuus, että ne pitääkin alkaa laittaa itse! Onneksi yksi tuttavanainen tuli avuksi.”

Uudet kuninkaalliset kruunataan jälleen kesällä Seinäjoen tangomarkkinoilla, tangokuningas torstaina 12. ja tangokuningatar lauantaina 14. heinäkuuta.

Esikarsinnat ovat meneillään, ja niihin ehtii ilmoittautua 5. huhtikuuta mennessä.

Aino Niemi neuvoo valmistautumaan hyvin, lähteepä sitten kisaan vain kokeilumielessä tai ”finaalipaikka silmissä”. Hyvä valmistautuminen vähentää jännittämistä kisapaikalla.

”Jos ei ole ennen ottanut laulutunteja, ehkä kannattaisi. Niistä on tosi paljon hyötyä. Ulkonäöllä, meikillä ja kampauksilla voi tuoda esiin omaa persoonaansa. Ehdottomasti kannattaa lähteä, jos tuntee paloa”, Niemi sanoo.

Kisassa pärjäävät hänen mukaansa ne, jotka eniten haluavatkin voittoa.

Kun myös laulutekniikka on kunnossa, ääni kestää varsinkin ensimmäisen puolen vuoden tiukan keikkatahdin ja keikoilla voi keskittyä yleisöön.

Tuomaristo kiinnittää Niemen mukaan huomiota kiinnostavan persoonan ja kokonaisvaltaisen viihdyttäjän etsimiseen, jolloin tekniikka ja pienet virheet jäävät toissijaisiksi.

”Tuomaristo seuraa kilpailijoita koko kisan ajan ja huomaa, jos esimerkiksi jännityksen takia käy joku pieni moka, jonka voi korjata seuraavassa vaiheessa.”

Voittoon valmistautuvan kannattaa ymmärtää, että keikkoja tulee paljon. Niemi kertoo pitäneensä oman päänsä kylmänä täyden kalenterin edessä.

”Otin asenteen, että päivä kerrallaan. Pyrin tekemään niitä normaaleja asioita, joita tein ennenkin elämässäni. Liikunnan harrastamisesta saa voimaa keikkailuun, mutta ruokavalio ja unirytmi muuttuivat aika lailla. Voitto tarkoitti kyllä koko elämän muutosta. Välillä ja varsinkin jouluun asti on hetkiä, että on tosi väsynyt”, Niemi varoittaa.

Tangovuoden menetyksiä ovat viikonloput, sillä aikaa ei ole ollut rakkaisin harrastuksiin, metsästykseen ja kirkkovenesoutuun.

”Mutta kyllä tämä on ollut kasvattava kokemus laulajana ja itsestään on oppinut huomaamaan, kuinka tästä tykkää ja viihtyy ihmisten edessä.”

Niemi asuu vanhempiensa luona, nykyisen Kouvolan alueella entisen Anjalankosken Inkeroisissa. Niemen mukana kulkee tangomarkkinoiden orkesterikisan voittanut turkulainen Kaiho, mutta Niemi ajelee keikkapaikoille itse sponsoriautollaan.

”Vaikka Inksa on taajama, isovanhempani olivat maanviljelijöitä, minussa elää maaseudun kaipuu.”

Kuningattaren äiti on terveydenhoitoalalla ja isä kaupungilla töissä. Niemi aikoo pyrkiä lääketieteelliseen uudelleen, mutta laulukeikkoja on sovittu vuoden 2019 tangomarkkinoihin saakka.

Musiikkipuolella idoli on Laila Kinnunen.

”Hänen kappaleistaan ja tulkintatyylistään löytyy inspiraatiota ja kepeyttä omaankin laulamiseen.”

Entä kruunu, missä se on?

Yleensä kotona laatikossa pöydällä, mutta ei nyt.

”Se on korjauksessa Seinäjoella. Metalli on niin hauras, että se napsahti poikki ja lähti irti yksi sakara, jossa on helmi päässä. Näitä sattuu.”